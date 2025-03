El Ayuntamiento de Córdoba y la Subdelegación descartan reforzar las medidas de seguridad en El Arenal

La primera Junta Local de Seguridad que celebra la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Córdoba este año ha abordado el asesinato del menor de 16 años ocurrido en El Arenal el pasado mes de febrero y han acordado que no es necesario reforzar el dispositivo de seguridad que ya existe en la Policía Nacional y la Policía Local en esa zona.

Así lo han informado el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la subdelegada del Gobierno, Ana María López, tras la reunión, que ha durado en torno a una hora y en la que se determinó que se mantendrá el dispositivo de seguridad que ya existía y que se extiende también a otras zonas de ocio de la capital, sobre todo en fines de semana y festivos.

Con respecto a qué pudo haber fallado el pasado 1 de febrero en El Arenal, el alcalde ha defendido que "yo creo que lo que falló fue la persona que cometió el crimen, vamos a ser claros". Para el primer edil, "las policías locales y los dispositivos de seguridad no son los responsables de los criminales" y "no se trata de que falle el dispositivo, se trata de que hay gente que son criminales o son delincuentes y hacen barbaridades".

"Nosotros no podemos evitar que se produzcan crímenes siempre, es imposible, por mucha policía que haya, por muchos despliegues de seguridad que haya, por eso hay unas labores que son preventivas y otras que son de investigación", ha continuado el alcalde, que ha vuelto a mencionar que "el responsable es la persona que comete el delito, como los que roban en viviendas o como cualquier otro". Bellido ha defendido el rápido actuar de ese dispositivo y la "inmediatez" de las detenciones lo que a su juicio "evidencia que el dispositivo no solo no falló, sino que respondió de una manera rapidísima, porque había un dispositivo de seguridad muy fuerte cerca".

El alcalde ha puesto un ejemplo: "es como cuando en Feria, desgraciadamente, hemos vivido episodios de agresiones sexuales. Tenemos un dispositivo en feria brutal, y aún así de vez en cuando ocurren, pero normalmente se tarda muy poco tiempo en detener al agresor, lo cual evidencia que hay un dispositivo muy importante desplegado que funciona, pero lo que no podemos evitar ni al agresor sexual, ni que ocurran este tipo de cosas".

Agentes de la Policía, en la Feria de Córdoba. / CORDOBA

Para la subdelegada, por otra parte, lo ocurrido "fue un trágico asesinato, pero esto no indica que allí, habitualmente, haya un problema, allí están los jóvenes, pero no existe un problema de delincuencia ni existe un problema de seguridad para los chicos. Tanto la Policía Local como la Policía Nacional están allí, están presentes", ha asegurado, al tiempo que ha reivindicado también la rápida actuación de los agentes de ambos cuerpos de seguridad para dar con los sospechosos del asesinato.

Refuerzo para festivales de música

Lo que sí está evaluando el Ayuntamiento es poder ampliar ese dispositivo de seguridad conjunto de cara al verano y a los festivales de música que se van a celebrar, donde habrá más aglomeración de personas, con un refuerzo de medidas similares a las que se adoptan durante la Feria. "Vamos a estudiar ahí un refuerzo especial, digamos, de medidas pasivas, por decirlo de alguna manera, no solo de presencia policial, sino otro tipo de medidas que nos ayuden a controlar", ha explicado el alcalde.