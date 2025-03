Suspenden la Cabalgata del Carnaval de Córdoba por la previsión de lluvia

Córdoba se queda prácticamente sin Carnaval en la calle. La Asociación Carnavalesca Cordobesa se ha visto obligada a suspender la Cabalgata de este año por la previsión de lluvia, ya que no se puede aplazar ya a otra fecha por la Cuaresma y próxima Semana Santa. Sí se celebrará, en la carpa de la plaza de La Corredera, la fiesta de quema del Dios Momo el domingo, como ya estaba previsto, y algunas presentaciones de las agrupaciones.

El último fin de semana de Carnaval la fiesta tomaría la calle desde el viernes y sábado con las actuaciones callejeras, que también han sido suspendidas, salvo las que, por sorteo, les tocaba actuar en la carpa instalada en La Corredera y que sí podrán presentarse, de hecho es obligatorio y está sujeto a sanción. "Había que tomar la decisión, y está tomada, con toda nuestra frustración y pesar tras meses de trabajo", ha comunicado la asociación, que ha agregado que la decisión ha sido consensuada con todas las partes implicadas: Ayuntamiento, Policía Local, Cruz Roja, bomberos y Protección Civil.

A pesar de lo que supone para los carnavaleros no poder cerrar la temporada este año en la calle, como es habitual, expresan que "es fácil de entender por todo lo que hay que movilizar y por seguridad" y han informado de que "no se puede aplazar porque no hay fechas y entramos en Cuaresma".

El domingo habrá, en la carpa del Carnaval, huevos fritos con jamón gratis que hará la peña de La Jarana, además de actuaciones de las agrupaciones que se apunten y la fiesta por la quema del Dios Momo, actividades que sí se mantienen.

La Aemet da una previsión de lluvia que alcanza el 100% desde el viernes. El sábado ha sido activada la alerta amarilla y se esperan tormentas.