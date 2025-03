Rehabilitación cardíaca en el Reina Sofía de Córdoba: empoderamiento y cambio físico

La Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Reina Sofía ha celebrado este jueves su decimoquinto aniversario desde su puesta en funcionamiento. A lo largo de estos años, el centro ha experimentado importantes avances en el tratamiento y ha ampliado el perfil de sus pacientes, pasando de atender 25 personas al año a más de 300 en la actualidad. Con este tratamiento, se logra que personas que no podían realizar los ejercicios de movilidad más básicos, puedan empoderarse y mejorar su forma física exponencialmente.

María Jesús Botella, delegada territorial de Salud y Consumo en Córdoba, ha destacado que han sido "quince años de intenso trabajo en los que se ha mejorado significativamente la accesibilidad de la unidad". Además, ha subrayado la apuesta firme de la Junta por este servicio sanitario. En relación con las jornadas conmemorativas celebradas en el hospital, Botella ha señalado que "se escuchará a los pacientes y asociaciones para seguir mejorando la unidad".

Un tratamiento en constante evolución

El cardiólogo José López, integrante de la unidad, ha recordado que en sus inicios comenzaron con un grupo reducido de cuatro pacientes y que, progresivamente, cada vez más personas se han beneficiado del programa. "Inicialmente atendíamos a pacientes que habían sufrido un infarto, pero con el tiempo hemos incorporado nuevos perfiles, como personas que han recibido un trasplante o que llevan desfibriladores", explica. En cuanto al tratamiento, detalla que "cada paciente se somete a una prueba de esfuerzo, a partir de la cual se diseña un programa de ejercicios personalizado". La estancia en la unidad suele oscilar entre dos y tres meses, y la mayoría de los usuarios son mujeres.

Pacientes en las jornadas del Reina Sofía. / A.J. GONZÁLEZ

Por su parte, la rehabilitadora Ángela Heredia ha enfatizado cómo el perfil de los pacientes y los tratamientos han evolucionado con el tiempo, destacando el papel fundamental del entrenamiento y la alimentación en la recuperación. "Se trata de un proceso de alta complejidad en el que recientemente hemos incorporado nuevos protocolos y equipamiento para estar a la altura de los mejores centros del país", señala. Además, aunque los grupos y las sesiones han crecido en número, "el tratamiento sigue siendo completamente personalizado".

"El tratamiento me ha empoderado"

Mercedes Castro sufrió insuficiencia renal tras recibir quimioterapia y radioterapia debido a un cáncer de mama. "Cuando me recuperé de la insuficiencia cardíaca, me ofrecieron la rehabilitación en la unidad, aunque en ese momento no sabía mucho sobre ella", cuenta. Para ella, el cáncer de mama es "la enfermedad del miedo", y considera que el tratamiento físico en el Reina Sofía fue clave para su recuperación. "Los especialistas me dieron herramientas para saber qué hacer una vez finalizado el proceso, además de apoyo psicológico", explica tras un año de tratamiento. Para Mercedes, la Unidad de Rehabilitación Cardíaca es "fundamental para la recuperación del corazón", ya que "no basta solo con la medicación". "Al principio no sabía si podía caminar ni cómo gestionar mi situación, pero ellos me dieron las herramientas para hacerlo. Gracias a eso, hoy casi olvido que soy una paciente cardíaca", concluye.

Toñi Muñoz (izq.) junto a pacientes de la unidad. / A.J. GONZÁLEZ

Toñi Muñoz, por su parte, sufrió un infarto en abril y, como parte de su recuperación, le indicaron que debía realizar rehabilitación cardiaca. "Salí del hospital muy débil, sin apenas musculatura, y al principio necesitaba un bastón para hacer los ejercicios", recuerda. Sin embargo, con el tiempo y el tratamiento recibido en la unidad, su evolución ha sido notable: "Me he empoderado tanto que ya puedo hacer una sentadilla sola. Es un gran logro para mí", cuenta con una sonrisa.

Para Toñi, la unidad no solo ha sido clave por la atención recibida, sino porque le ha proporcionado herramientas para seguir mejorando fuera del hospital. "Te ayuda a retomar una vida normal y te da la confianza para seguir adelante. Hoy me siento mucho mejor de lo que entré", afirma.