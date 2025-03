El PSOE pide aumentar el parque de viviendas adaptadas a personas con discapacidad en Córdoba

El grupo municipal del PSOE ha exigido este jueves al gobierno municipal que aumente el parque de viviendas adaptadas a personas con discapacidad y un compromiso "firme" en el acceso a la vivienda de las entidades del tercer sector que trabajan con estas personas para garantizar su derecho a una vida autónoma e independiente. El concejal socialista Ángel Ortiz, ha lamentado que el gobierno municipal no haya ejecutado "ni una sola de las medidas" aprobadas mediante una moción aprobada por unanimidad por el Pleno de Córdoba en 2023 para facilitar la integración residencial de este colectivo. "Las personas con discapacidad no pueden seguir esperando mientras el alcalde lanza promesas vacías", ha asegurado el edil.

"De los siete acuerdos alcanzados, ninguno se ha ejecutado. Dos de ellos son esenciales: el estudio de mecanismos para implementar este modelo de convivencia inclusiva y la firma de convenios con las entidades del tercer sector para reservar viviendas de protección oficial adaptadas", ha indicado Ortiz.

Modelo que ya funciona

En concreto, los socialistas defienden un modelo de vivienda que ya existe en Sevilla y Málaga, o que han puesto en práctica asociaciones cordobesas como la de Síndrome Down, que consiste en ofrecer pisos independientes donde conviven personas con y sin discapacidad y a los que se brindan los apoyos necesarios para que todos los inquilinos puedan desarrollar una vida autónoma y tengan garantizada la accesibilidad universal. La idea es que se aprobó en el pleno es que Vimcorsa reservara viviendas de esas características para oenegés y entidades del tercer sector que pongan en marcha estas iniciativas.

El año de la vivienda

El concejal del PSOE lamenta que "la falta de planificación y la parálisis de Vimcorsa" impidan ejecutar estas medidas: "Bellido prometió que 2025 sería el año de la vivienda, pero la realidad es que no hay ni una sola promoción en marcha y el acceso sigue siendo un obstáculo insalvable para muchas familias y personas con necesidades específicas", ha denunciado Ortiz.

Por último, Ángel Ortiz ha recordado la situación del acceso a la vivienda en Córdoba con un registro de demandantes de Vimcorsa que ha crecido un 23,6% para viviendas en alquiler y un 22% en compra. "No hay vivienda pública en ejecución ni en venta. No se puede hablar de un plan de vivienda si no hay medidas concretas ni inversión real", ha asegurado el edil.

Alegaciones al Plan Municipal de Vivienda y Suelo

Por otro lado, el concejal del PSOE ha recordado que su grupo municipal ya presentó alegaciones al Plan Municipal de Vivienda y Suelo, que incluían iniciativas como ayudas al pago de la renta, la reserva de viviendas públicas para personas con discapacidad en régimen de compraventa y alquiler, y la colaboración con entidades sociales para la promoción de alojamientos tutelados en todos los distritos municipales. Además, se propuso la instalación de ascensores y la adecuación de viviendas para personas con discapacidad y mayores. "No basta con buenas palabras. Hace falta voluntad política y acción inmediata", ha concluido Ortiz.