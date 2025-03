Pilar García nueve meses después de su desalojo: «Cuando te desahucian, dejas de ser la misma persona»

«Cuando te desahucian, dejas de ser la misma persona. Es un antes y un después». Han pasado cerca de nueve meses desde aquel 19 de junio en el que Pilar García y su hijo fueron desahuciados de su casa en el barrio de Sagunto.

Pilar, de 51 años, llega al encuentro con la cabeza baja. Sonríe levemente cuando la grabadora empieza a registrar su voz. Su gesto no refleja tanto cansancio como abatimiento y su mirada se pierde en el horizonte durante buena parte de la conversación. Ella y su hijo tuvieron que abandonar su vivienda tras no poder seguir pagando la hipoteca en uno de los años más duros de la última crisis económica. En mayo, la asociación Anfane logró frenar el desahucio en el último momento, pero solo fue un respiro temporal. Unas semanas después, la orden de lanzamiento se ejecutó.

Sin ayuda económica

Ahora, Pilar vive con su hijo en «un pequeño piso» de su pareja en la zona de Ollerías. «Cuando te desahucian, dejas de ser la misma persona. Es un antes y un después», confiesa. En este tiempo, su situación económica, lejos de mejorar, ha empeorado: tras cumplir 26 años, su hijo dejó de recibir una prestación de 480 euros, que era su único ingreso. «Me quitaron todo», resume.

Pilar sufre una discapacidad y está pendiente de una operación en el cuello, lo que dificulta aún más que encuentre trabajo. «Voy al psicólogo y estoy haciendo cursos de formación, pero es muy difícil todo», explica mientras agradece el apoyo de Anfane antes, durante y después del desahucio.

La que fue su casa ahora es propiedad de un fondo buitre que la está reformando para convertirla en pisos para estudiantes. «Intento ir a mi barrio lo menos posible. Cuando me acerco, automáticamente hago el camino en dirección a mi casa», dice. Sin embargo, lo más difícil para ella no fue el día del desahucio, sino los meses posteriores: «llegan las pesadillas, no entiendes la situación ni por qué te ha pasado esto».

Me culpabilizo, aunque sé que no podía hacer otra cosa para evitar el desalojo

Obviamente ya no sufre la incertidumbre y el miedo a que la echen, aunque las preguntas siguen atormentándola. «No dejas de preguntarte por qué te ha tocado a ti. Me culpabilizo, aunque sé que no podía hacer otra cosa», reconoce con la voz quebrada.

Pilar García, en el portal de su antigua casa, en una imagen de mayo de 2024. / MANUEL MURILLO

Un proceso que «desgasta muchísimo»

No solo el desahucio la marcó, sino también el tiempo que vivió bajo su amenaza. «El proceso desgasta muchísimo. Veía que no había solución. El primer desahucio se paró en el último minuto, pero para el segundo me desperté con la certeza de que esta vez no se detendría».

Desde entonces, su día a día ha cambiado. «Ya no tienes las mismas ganas de reír ni de salir a la calle», confiesa. «Los meses mitigan el dolor, pero no lo borran. Es un duelo que aprendes a sobrellevar». Al hablar de su hijo, Pilar se emociona. «Ahí va, que no es poco. Es una persona que se lo traga todo, y este proceso ha sido muy duro para él», dice. Ahora, su hijo es voluntario en Córdoba.

Tengo un hijo y personas que me quieren. Tengo que salir adelante por ellos

Como resumen de estos nueve meses, Pilar asegurar que no se siente «cansada, más bien, injustamente tratada» ante una situación que «no se la deseo ni a mi peor enemigo». Aun así, cada día se obliga a seguir adelante. «Tengo un hijo y personas que me quieren. Tengo que salir adelante por ellos», afirma.

Cuando se le pregunta si tiene esperanza de conseguir una vivienda, duda. «No sé», responde tras un breve silencio. Luego añade: «Hay días que estoy muy bien y otros que no».

