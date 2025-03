Córdoba registra un desahucio de vivienda cada dos días en el último año

Córdoba ha registrado durante el último año 199 ejecuciones hipotecarias de viviendas, que son aquellos procedimientos donde el deudor, ante el impago del préstamo, ordena la venta del inmueble para recuperar su dinero. El balance, difundido este jueves por el Instituto Nacional de Estadística, apunta, por tanto, que la provincia anotó un desahucio cada dos días durante 2024.

No obstante, cabe matizar que las ejecuciones hipotecarias son los procesos que dan lugar al lanzamiento o desahucio de los deudores de la hipoteca, y desde que se inicia el trámite hasta que se produce el desenlace pueden transcurrir años.

La información difundida por el Instituto Nacional de Estadística indica que las ejecuciones hipotecarias se han reducido un 21% durante el último año en Córdoba. Este descenso es superior a la media andaluza, donde se han contabilizado 2.768 tras caer un 20% anual, y también a la española, donde las 12.655 ejecuciones hipotecarias sobre pisos comenzadas en 2024 representan una disminución del 4% anual.

En este sentido, la estadística señala que estos procedimientos caen por segundo año consecutivo en la provincia. El dato de 2024 es el tercero más bajo de la década, por detrás de las 170 ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2020, el ejercicio en que se declaró la pandemia de coronavirus, y el 2019, cuando se iniciaron 193. Muy atrás quedan las 867 ejecuciones de hace una década, que se tradujeron en dos procesos iniciados cada día durante 2014, uno de los peores años de la última crisis económica.

Sin embargo, la lectura del dato de 2024 podría no ser plenamente positiva en Córdoba, ya que colectivos que trabajan con familias en situación de vulnerabilidad alertan de que los desahucios se están incrementando en las viviendas de alquiler. En muchas ocasiones, incluso, las familias se marchan del inmueble para no enfrentarse a estos procedimientos, por lo que el lanzamiento no llega a producirse, pero en efecto se quedan sin vivienda al no poder abonar la renta.

A la cola de Andalucía

Las 199 ejecuciones hipotecarias iniciadas el año pasado sitúan a Córdoba a la cola de Andalucía por este problema. El mejor resultado es para Huelva, donde se contabilizaron 131, y después aparece Jaén con 185. El peor balance ha sido para Sevilla, donde se han instado 637 ejecuciones hipotecarias en el último año, y a esta le sigue Almería con 446. En Cádiz se iniciaron 430 procedimientos de este tipo; en Málaga, 413, y en Granada, 327.

A nivel nacional, Barcelona ha sido la provincia con un mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas, con 1.662, y detrás se sitúa Madrid, con 1.136. Ocupan, asimismo, puestos destacados Alicante (989) y Valencia (906).

Viviendas de familias

Respecto a la titularidad de las viviendas afectadas en Córdoba, la información del INE señala que el 96% pertenece a personas físicas (191) y en este caso las ejecuciones hipotecarias han bajado un 19% interanual. El resto, que son ocho, son propiedad de personas jurídicas y en esta modalidad los procedimientos comenzados han caído un 47% anual.

Además, la estadística diferencia entre viviendas de segunda mano y nuevas. En Córdoba, el 94% de los pisos con ejecución hipotecaria son usados y el resto son de nueva construcción. El INE no publica información provincial ni regional sobre las viviendas habituales afectadas por estos procesos, pero en España fueron 8.921 el año pasado (un 4% menos anual). Esto se traduce en que el 70% de los pisos afectados por estos procedimientos son primeras viviendas de familias.