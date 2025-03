El artista sonoro Guy-Marc Hinant presenta una experiencia inmersiva en la Caja Negra del C3A

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) de Córdoba presenta este sábado la actuación del cineasta y artista sonoro belga Guy-Marc Hinant a cargo del programa sonoro Remezclar el más allá. Las antologías de Sub Rosa. Para esta ocasión, Hinant combina distintas fuentes y dispositivos para generar una experiencia auditiva inmersiva, que se enmarca en la primera temporada del programa Exploratorio, Meditaciones en torno a lo foráneo, comisariada por Bruno Dozza y Miguel Álvarez-Fernández, con el objetivo acercar al público propuestas innovadoras en el ámbito de la creación sonora y performativa. La cita tendrá lugar el próximo sábado 8 de marzo a las 20.00 horas en la Caja Negra del C3A, con entrada libre hasta completar aforo.

El Exploratorio, el ciclo de artes en vivo del C3A acoge el trabajo del creador Guy-Marc Hinant, una obra sonora en tres partes que se articulará a partir de múltiples fuentes sonoras, entre las cuales destaca el uso de tres tocadiscos. Hinant reproducirá y remezclará fragmentos de las diferentes antologías editadas por el sello Sub Rosa y extraerá elementos sonoros procedentes de algunos de los recónditos discos que forman su inmensa colección. A estos materiales sonoros se sumarán además sonidos basados en drones, música electrónica española, voces espectrales, patrones rítmicos hipnóticos, entre otros.

La cita musical Remezclar el más allá. Las antologías de Sub Rosa se encuadra dentro del ciclo Meditaciones en torno a lo foráneo, que da nombre a la primera temporada del Exploratorio del C3A, comisariado por Dozza y Álvarez-Fernández. El Exploratorio plantea un espacio de investigación y presentación de formas de expresión artística innovadoras que abarcan el arte sonoro y escénico, con el objetivo de trascender fronteras desde la privilegiada perspectiva propia del Sur de Europa, en palabras de sus comisarios.

El programa cuenta con la colaboración del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba.

El artista

Guy-Marc Hinant es cineasta, escritor y fundador del sello discográfico Sub Rosa. Nacido a principios de los años 60 en Charleroi, en el sur de Bélgica, estudia cine en el Instituto Nacional Superior de Artes Escénicas (Insas) en Bruselas. De la discográfica Sub Rosa destaca la publicación de una amplia colección de volúmenes titulados An Anthology of Noise & Electronic Music, documentos inéditos de William Burroughs y Paul Bowles, así como muchas grabaciones etnográficas y de música experimental.

Ha dado conferencias en todo el mundo sobre la escucha, las grabaciones, la música experimental, la relación entre el sonido, el cine y el tiempo. En 2022 publicó Vases, una colección de poemas, con la editorial Angle Mort. Junto con Dominique Lohlé, ha realizado para la productora OME una serie de retratos de músicos y sus dos largometrajes Birobidjan, el nido en llamas y Charleroi, el país de las 60 montañas han sido presentados en numerosos festivales internacionales. En 2020 la Cinémathèque de Bruxelles le dedicó una retrospectiva a su obra.