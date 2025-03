El temporal da una tregua durante la mañana en Córdoba, pero ¿lloverá esta tarde?

La lluvia dará una tregua en Córdoba durante las primeras horas de este martes, aunque los cielos no permanecerán despejados todo el día y empezarán a oscurecerse en a medida que avance la tarde. En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) eleva al 40% la probabilidad de precipitaciones a partir de las 18.00 horas. No obstante, por ahora, no hay avisos por fenómenos adversos en ningún punto de la provincia cordobesa.

Así, la Aemet prevé para este martes intervalos de cielos nubosos acompañados de chubascos ocasionales, más intensos y probables en el tercio norte de la provincia por la tarde. En cuanto a las temperaturas, las mínimas se sitúan en descenso y las máximas en ascenso. Los vientos soplarán flojos variables, con predominio de la componente este.

El tiempo en Córdoba este martes. / CÓRDOBA

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 9º y 21º, en Lucena entre 7º y 17º, en Pozoblanco entre 4º y 18º, y en Priego de Córdoba entre 5º y 17º.

El tiempo en Córdoba este miércoles

Para mañana, miércoles, la Agencia Estatal de Meteorología pronostica intervalos de cielos nubosos, acompañados de chubascos dispersos durante la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas con pocos cambios. Vientos flojos de componente este, tendiendo a flojos variables al final de la tarde.

Los termómetros oscilarán en Córdoba entre 9º y 21º, en Lucena entre 7º y 18º, en Pozoblanco entre 6º y 16º, y en Priego de Córdoba entre 5º y 17º.