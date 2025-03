Córdoba tiene al mejor DJ de bodas de España, según el portal de referencia para eventos nupciales

El cordobés Tete’Dj ha sido elegido como uno de los mejores profesionales del sector nupcial en la convocatoria anual de los Wedding Awards del portal especializado Bodas.net., que han reconocido el trabajo de este profesional afincado en Córdoba en la categoría de Música.

Considerado como el portal de referencia del sector nupcial nacional y uno de los más consultados por las parejas que van a dar el “sí quiero”, Bodas.net acaba de anunciar los premiados en la 12ª edición de estos galardones.

Las mejores referencias

En el caso de Tete’Dj, el cordobés ha obtenido el Wedding Awards 2025 en la categoría Música convirtiéndose así en uno de los profesionales más recomendados por las parejas que han utilizado la web o la app de Bodas.net para elegir a los proveedores de su boda.

Así, el portal escoge a sus ganadores basándose en la cantidad de reseñas positivas que las empresas, registradas en el directorio, han recibido en 2024. Para tener la oportunidad de ganar, los proveedores deben obtener un mínimo de 9 reseñas con una calificación promedia de 4,75/5, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.

El premiado ha compartido la buena noticia en sus redes sociales, agradeciendo la confianza de las parejas con las que ha trabajado a lo largo del último año.

“¡Vaya sorpresa más bonita! Acabo de recibir el Wedding Award de Bodas.net y estoy que no me lo creo. La verdad es que me ha hecho una ilusión tremenda, porque detrás de este reconocimiento estáis todos vosotros: las parejas que me habéis confiado la música y el ambiente de vuestro gran día. Cada boda es un mundo, y me encanta poder poner mi granito de arena para que sea inolvidable. Vuestras risas, los abrazos, esos momentos en que la pista se llena... ¡Eso sí que es un premio!”, ha compartido.

59.000 proveedores y 830.000 opiniones

Más de 59.000 proveedores de bodas, registrados en el directorio de Bodas.net, han optado a ganar este prestigioso título de la industria. Las parejas se basan en casi 830.000 opiniones publicadas para encontrar y reservar a los mejores proveedores de boda en su zona.

Desde el portal especializado explican que ganar un Wedding Awards "es mucho más que un gran reconocimiento para cualquier empresa, es también una garantía de calidad y confianza”, que confirma el excelente servicio que el profesional ofrece a las parejas.

Puedes consultar la lista completa de premiados aquí.