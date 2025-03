El alcalde de Córdoba considera "acertada" la medida que obliga a tener sonómetros a los hosteleros con veladores y terrazas

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha valorado de manera positiva el nuevo Reglamento de Calidad Acústica de Andalucía que entrará en vigor este jueves en Córdoba y que afecta de manera directa a los establecimientos hosteleros con terraza en la calle. El Ayuntamiento de Córdoba sigue estudiando cómo le afectará esta nueva normativa que afecta a los veladores al incluirse como nuevos emisores acústicos sujetos a la normativa de la Junta de Andalucía, que pretende equilibrar "el eterno debate" entre el derecho al descanso y el derecho al ocio con el desarrollo de actividades económicas.

El alcalde ha valorado, de entrada, de manera positiva la nueva norma para la que los propietarios de locales de restauración y hostelería disponen de un año para adaptarse a ella. "Evidentemente, primero hay una parte que por los hosteleros tienen que cumplir, que es tener sus sonómetros, sus medidores y sus estudios hechos y luego nosotros controlar. Pero todavía estamos evaluando cómo hacer cumplir la medida", ha indicado Bellido.

Una medida "acertada"

En este sentido, el alcalde considera que "la medida es acertada, porque es verdad que en algún momento tienes que poner un indicador objetivo que mida el ruido en esa terraza para no perturbar el descanso de los vecinos". "Me parece bueno que se objetivase, que se ponga una medida de control sonoro y ahora nos tendremos que adaptar", ha añadido. Estas declaraciones, ha matizado el alcalde, no son óbice para entender la respuesta inicial de rechazo de los hosteleros, que entienden que se le pone una traba administrativa más a su actividad. "Siempre que entran legislaciones nuevas, en un primer momento hay un choque importante", ha reflexionado Bellido para recordar, por ejemplo, lo que costó la aplicación de la ley antitabaco en la hostelería. "Parecía que aquello iba a acabar con el mundo de la hostelería y de las terrazas, pero hoy en día todos nos hemos habituado, se cumple la norma y los negocios siguen funcionando incluso más que antes; estoy seguro de que aquí va a pasar algo parecido", ha dicho.

Ayuda municipal

Por ese motivo, el alcalde ha avanzado que el Ayuntamiento de Córdoba va a colaborar con la hostelería para que esa adaptación sea lo mejor posible. "Trabajaremos con ellos, veremos cómo se puede cumplir esa norma, dándoles facilidades para el cumplimiento a los hosteleros, y como sociedad nos acabaremos adaptando", ha concluido diciendo.