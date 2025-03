«Lo más importante cuando vas a otro país es esforzarte en aprender el idioma»

Bakary Diakite tiene claro que la unión hace la fuerza. Nacido en Costa de Marfil, en una familia con muy pocos recursos, su vida no ha sido fácil, todo lo que tiene lo ha conseguido con esfuerzo y muchas ganas de prosperar. Empezó a trabajar con cinco años, en el campo, y apenas tuvo oportunidad de estudiar. En 2006, decidió venir a España a buscarse la vida.

-¿Cómo fue su llegada a Córdoba?

-Mi hermano vino dos años antes y trabajaba en Priego de Córdoba, en una empresa de construcción. Su jefe aceptó contratarnos después de que mi hermano le pagara un dinero y a los tres meses me dieron el visado de trabajo. Cuando llegué, estuve trabajando de 8 a 18 horas todos los días de la semana y al terminar el primer mes me dio 100 euros y una nómina de 1.500. Así estuve cinco meses, y cuando hablé con el jefe y vi que las cosas no iban a cambiar, empecé a buscar otro trabajo. Él dijo que si me iba ya nunca podría volver, pero yo sabía que eso estaba mal y no quería seguir ahí. Mi hermano, un amigo y yo nos fuimos a Madrid, donde alquilamos la terraza de un piso para dormir. Salíamos a las 5 de la mañana a buscar trabajo de carga y descarga y el primer mes conseguimos 1.300 euros, entonces pensé que ahora sí había llegado a España. Al poco, volvimos a Córdoba, donde tenía el permiso de residencia y conseguí un empleo en un vivero primero y luego en la empresa Plastienvase (SPG), donde trabajo desde 2008.

-¿Qué le hizo fundar la asociación Unión de Africanos de Córdoba?

-Yo ahora estoy casado con una mujer boliviana, he formado familia en Córdoba, aquí hemos tenido un hijo y tenemos estabilidad. La asociación surgió porque cuando llegamos tuvimos que sufrir mucho y queríamos ayudar a los inmigrantes que llegan; al principio eres una persona perdida. Nosotros estamos aquí para orientarlos en lo que necesitan, para solicitar sus papeles de asilo o de residencia, para buscar una vivienda o un trabajo, aprovechando nuestra experiencia y los contactos que hemos hecho.

-¿Cuántos socios tienen y de qué nacionalidades?

-En la asociación estamos 315 socios entre africanos, españoles y personas de otras nacionalidades. En la junta directiva hay personas de Mauritania, Guinea, Nigeria, Senegal y yo, de Costa de Marfil, pero tenemos también de Marruecos, de Argelia, de Egipto, de España..., la puerta está abierta a todo el mundo. Hay mucho por hacer, pero tenemos que estar unidos para ser más fuertes y eso es lo que estamos intentando, porque hay muchas asociaciones pequeñas que llevan años y ni siquiera tienen sede, cada una trabajando por su lado sin saber lo que hacen otros. Tenemos que trabajar todos juntos si queremos que las cosas mejoren, ayudarnos unos a otros.

-¿Qué es lo más importante para conseguir la integración real?

-Yo creo que lo más importante cuando vas a un país extranjero es esforzarte para aprender el idioma, aunque sea difícil estamos obligados a aprender porque nosotros tenemos que adaptarnos y para eso te tienes que comunicar, es lo primero para trabajar, para cualquier cosa. Hay personas que viven en pisos con otros africanos y siguen hablando en su lengua o en francés, no quieren aprender, y por eso damos charlas y hacemos actividades para que vayan a clase y entiendan que eso no puede ser así, que ellos tienen que esforzarse para vivir aquí. Cuando yo llegué, solo conocía dos palabras de español: ‘sí, vale’, y los compañeros en el trabajo se dieron cuenta de esto y me insultaban de cachondeo a ver qué decía y yo, siempre, ‘sí, vale’. Yo no fui a clases porque me fui directo a trabajar, pero he aprendido practicando mucho, hablando con todo el mundo y con mi mujer, y sigo aprendiendo todos los días.

-¿Percibe comportamientos racistas para con los africanos?

-Creo que en España, como en todos los países, hay prejuicios racistas por desconocimiento. La mayoría de los españoles no ha viajado nunca a África y lo que siempre se enseña aquí es la selva, la pobreza, nunca los sitios que están mejor, por eso la gente piensa que seguimos durmiendo con los animales, tirados en el campo, como salvajes. África tiene 54 países, en España se ve diferente a los que vienen del norte, de Marruecos o Egipto o Argelia porque hay más personas que han viajado allí y porque son más blanquitos. Si eres negro, la gente se imagina que has vivido como los monos y que si te alquilan un piso lo vamos a destrozar.

-¿Tienen muchos problemas para alquilar vivienda en Córdoba?

-No siempre es así, hay gente que confía, yo busqué alquiler y pude alquilar y el dueño hasta me bajó el precio, pero no hay ningún país en el mundo en el que no haya racismo porque no todos somos iguales y la gente desconfía del que es diferente. Para combatir esta realidad, tienen que conocernos y saber cómo somos, para que haya confianza.

Encontrar una vivienda es una de las cosas más complicadas para los africanos que viven en Córdoba. Normalmente, llamas por un piso, te dicen que está disponible, quedas para visita y cuando ven que eres negro, te dicen que tienen a alguien que ya les ha pagado la fianza y que ya te llamarán si al final no aparece.

-Los africanos que vemos en los semáforos, ¿están ahí porque no encuentran trabajo?

-Ese es un tema complicado porque hay personas que prefieren pedir que trabajar y, aunque les busques una oportunidad laboral, dicen que están mejor ahí. Yo les digo que hay que trabajar, que no puedes pedir todos los días a las mismas personas que pasan camino de su casa una limosna, pero no quieren esforzarse en aprender el idioma o un trabajo y eso es malo para ellos y para todos los demás.

-¿Mantiene el contacto con su país?

-Sí, cada año viajo a Costa de Marfil para ver a mi familia y estoy trabajando para ayudar a mejorar las condiciones de los niños. Hemos montado otra asociación que se llama Familias Africanas Unidas porque los colegios dan mucha pena, en las escuelas hay clases hechas con una chapa y madera, en un aula puede haber 90, 96, 100 niños de distintas edades con solo un profesor. Grabo vídeos y vamos a los colegios de Córdoba a enseñar cómo son las escuelas de África para concienciar a los niños de aquí de la suerte que tienen y que aprovechen la oportunidad para estudiar, que sepan que hay otras personas que no tienen esa suerte, que van al colegio sin zapatos, algunos ni siquiera están registrados y no saben ni cuándo es el día de su cumpleaños. Además, estamos recogiendo material básico como lápices, cuadernos, mochilas para enviarlo a África. Cualquier persona que quiera ayudar puede hacerlo trayendo material al centro cívico Arrabal del Sur y les daremos un certificado y luego verán dónde va lo que traen. Tenemos un facebook, África en marcha, donde ponemos todo.

-¿Su asociación tiene subvenciones públicas?

-Unión de Africanos de Córdoba se creó en el año 2021 y acabamos de recibir por primera vez una subvención de la Diputación y otra del Ayuntamiento, de Participación Ciudadana.

