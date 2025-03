Explosivos de largo alcance

Como quiera que no somos gaditanas y no podemos hacernos tirabuzones con las bombas que tiraron los fanfarrones, en Córdoba andamos despeinadas y estupefactas con los cuatro, repito cuatro, artefactos explosivos localizados esta semana en la ciudad. Tres de ellos (granadas de mano) fueron hallados por un albañil que trabaja en la limpieza de la casa de los Guzmanes, en el Realejo; y el cuarto explosivo, en una empresa de patatas fritas que almacenaba un cargamento de tubérculos llegado desde la región francesa del famoso desembarco aliado: Normandía. Esa granada fanfarrona recorrió más de 1.700 kilómetros en el espacio y 80 años en el tiempo para llegar desde la Segunda Guerra Mundial al polígono de la Amargacena escondida entre los frutos de la tierra, mientras que las localizadas en el Realejo han jugado al escondite sin moverse del sitio desde que estallara en 1936 la Guerra Civil. Ya fueran lanzadas por los republicanos en los bombardeos que asolaron la ciudad o camufladas en el falso techo de una antigua capilla por los escoltas del general franquista Enrique Varela, -hospedado en la casa de los Guzmanes en la contienda-, las granadas del Realejo han tenido a bien salir de su escondrijo justo ahora, en 2025, antes de que el inmueble pase a ser un hotel de 5 estrellas con spa y masaje, que desdibuje el pasado de este inmueble del siglo XVIII.

Mientras los Tedax echaban la peonada y los parroquianos de la Taberna Santi, en el Realejo, posaban para las televisiones de ámbito nacional y regional, los socialistas se recomponían del largo fin de semana vivido en Granada. ¡Cuántas emociones! María Jesús Montero salió de allí ungida secretaria del PSOE andaluz con una ejecutiva que combina experiencia y juventud, y después de apagar los incendios en seis de la ocho provincias andaluzas (Córdoba incluida) que acudieron a la cita en pie de guerra.

Montero eligió para celebrar su congreso Armilla, el barrio adoptivo de Rosa de España, la cantante que ganó Operación Triunfo pero pinchó en Eurovisión allá por el 2002. Ahora, igual que le ocurrió a la intérprete del Europe’s Living a Celebration, la vicepresidenta del Gobierno - que ya le ha ganado a Juan Espadas en la Operación Triunfo socialista-, tendrá que vencer en Eurovisión al favorito en las encuestas, el popular Juanma Moreno, o al menos arrebatarle la mayoría absoluta para sacarlo a bailar con Vox, que con eso también se conformarían los socialistas.

En Córdoba, la secretaria general Rafi Crespín encara su congreso con el camino expedito tras la renuncia de Lope Ruiz y José Antonio Romero a las primarias después de la incorporación en la ejecutiva de Montero de seis cordobeses que representan a (casi) todas las sensibilidades: Esteban Morales, Esther Ruiz, Lola Amo, Raquel Casado, Isabel Ambrosio y Victoria Fernández. El portavoz de la Diputación, José Antonio Romero, queda en una situación comprometida (resta saber cuán terrible será la venganza) tras el amago de presentación de su candidatura y a pesar de que Montero incluyó a una persona de su cuerda, Isabel Ambrosio, y de que él mismo declinase entrar en la dirección regional. Lope sí mostró su satisfacción y el mismo Juan Pablo Durán, siempre entre bambalinas, admitió estar más tranquilo tras la incorporación de las susanistas Esther Casado y Lola Amo. Antonio Ruiz, ni mú.

En el Ayuntamiento, PSOE y Hacemos se han unido para llevar a la Fiscalía una campaña que Vox ha paseado ya por Córdoba, Palma del Río, Encinarejo o Almodóvar criticando un supuesto aumento de la criminalidad -que desmienten los datos policiales- y pidiendo a los ciudadanos «extremar la precaución» por la presencia en la zona de «inmigrantes ilegales que PP y PSOE están repartiendo por todo el territorio nacional». Por el evidente tufo racista de los carteles, los partidos de izquierdas quieren que se investigue a Vox por un posible delito de odio y han pedido al alcalde, José María Bellido, que se sume a la denuncia. El PP con el argumento de no darles a los de Abascal más publicidad no ha llegado a sumarse a la acusación elevada al Ministerio Fiscal, pero José María Bellido fue contudente en su rechazo: «No me gusta nada y no la respaldamos», dijo para aplaudir «la aportación» de los inmigrantes a esta ciudad. Desde Vox insisten en que no es racista porque «no se hace referencia a la raza», como si los inmigrantes ilegales a los que aluden en sus carteles vinieran de Suecia. El pasado lo carga el diablo y a veces nos manda explosivos para recordar que sí, que sí, la historia se repite.

