El PSOE carga contra la subida de sueldo a la gerente de Aucorsa

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de CórdobaIsabel Bernal ha informado del voto en contra del Grupo Socialista a que el gobierno municipal del PP suba el sueldo a la gerente de la empresa municipal de autobuses urbanos (Aucorsa) según los objetivos anuales conseguidos en el 2024.

“En el PSOE pensamos que no se ha hecho una buena gestión de Aucorsa durante el año 2024, porque no se han comprado los nuevos autobuses que se prometieron, se ha necesitado reivindicar en un pleno que los conductores y conductoras tengan mejores condiciones de trabajo, hay falta de transparencia en algunos temas importantes, a día de hoy la empresa aún no ha pagado lo que debe a los trabajadores desde enero del 2024, unos 6 euros por mes y por trabajador, ha habido problemas con la línea N, hubo graves problemas en la Feria, algunas líneas van estresadas y con falta de tiempo y además han existido problemas con las máquinas de ticketing y las recargas”, ha expuesto la edil, que considera que con esta gestión “no es justo darle un incentivo económico a la gerencia”.

Asimismo, alega que lo que ha hecho la gerente de Aucorsa durante el año 2024 “no es sino una obligación que debe cumplir por el sueldo que ya recibe, por lo que estamos en contra de darle un complemento variable según lo que marcan diferentes criterios”.

Los complementos de los gerentes de las empresas municipales

El PSOE ha recordado que en diciembre del año 2023, el PP aprobó para los gerentes de las empresas municipales del Ayuntamiento un complemento variable, que incrementa el sueldo anualmente, según se cumplan ciertos objetivos, un complemento que se suma a su sueldo fijo.

En el Consejo de Administración de Aucorsa celebrado el miércoles 26 de febrero, el PSOE reclamó que los objetivos que se proponen como justificación para subirle el sueldo a la gerente de Aucorsa “no son logros extraordinarios, sino que forman parte de sus funciones”. “Los criterios acordados es que se le diera un complemento proporcional según la subida total de viajeros, por las mejoras en la atención al cliente, por las mejoras en la información a los usuarios, por hacer talleres de formación o incrementar las visitas de centros educativo”, ha enumerado la socialista, que vuelve a reclamar que éstas no son actividades para darle un incremento de sueldo, son actividades que debe cumplir obligatoriamente por el cargo que desempeña.

Los logros, gracias al personal

Además, agrega que todos esos criterios no se consiguen sólo por el trabajo de la gerente: “si hay más viajeros es gracias al trabajo de todo el personal de la empresa, igual que si se mejora la atención o información a los usuarios, o si se hacen más talleres o visitas educativas, eso es gracias a todo el personal no solo al trabajo de la gerente, todos deberían recibir un complemento económico”.

Para Bernal, plantearse mejorar la gestión de un servicio público como Aucorsa es una cuestión obligatoria y significa que se ha hecho lo que se debía hacer, sin necesitar un incremento de sueldo. “Desde el PSOE reclamamos que el incremento del sueldo de todos los gerentes de las empresas municipales es un dinero considerable que se podía usar en otras cosas para beneficio de los cordobeses y cordobesas”, ha concluido.