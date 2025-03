Un pregón de puras emociones da inicio al Carnaval en la calle

Cuando llega febrero, aunque ya estemos en marzo, hay emociones que se suman a la felicidad, a la ansiedad o a la tristeza. Son sentimientos que surgen cuando Don Carnal toma presencia porque qué sería del Carnaval sin pellizquito, criticona o jartible. Con esta base, los chirigoteros Daniel Moriana Fae y Marco Antonio García han pregonado este sábado la fiesta grande de febrero contando su historia carnavalesca, los inicios donde se fueron encontrando con algunos de los nombres más destacados del concurso hasta desembocar en una unión, la de ambos, que ya es prácticamente indivisible. El pregón ha tenido que ser en Cañero, en el antiguo cine Osio, porque la lluvia no perdona ni que estamos en Carnaval. No ha quitado el espacio lustre a un pregón repleto de golpes y coplas, las protagonistas de un carnaval que como han señalado los oradores, «es arte, cultura y libertad, y el que no apoye al carnavalero, por algo será».

Ni Marco ni Fae han estado solos en el escenario. Sus compañeros Torres, Negri y Álvaro han puesto imagen y voz a sus emociones (a las tradicionales y a las carnavaleras) y también se han pasado por allí algunos grupos y artistas que demuestran que competir en el concurso no significa que haya que hacerlo fuera de las tablas. Junto a los pregoneros ha estado la chirigota de Cañete de las Torres (primer premio de este año, justo por delante, precisamente, de la de Fae y Marco), que ha interpretado un cuplé de Este año jugamos en casa. Los de San Lorenzo han puesto voz al mítico pasodoble que la chirigota de los pregoneros Cordobeses por el mundo dedicó a Rafael Castro el año en que falleció y Marcos Monje al piano y Javi Lonene cantando han entonado un pasodoble de Los catedráticos. Otro pasodoble ha sonado en el pregón, uno que no pudieron cantar por la pandemia y que iba a ser para una chirigota denominada Guataneri Consu. Los pregoneros han puesto el broche con la última cuarteta de su chirigota de este año, Venimos del infierno.

La comparsa ‘A tus pies’ recoge su primer premio del concurso. / Manuel Murillo

Hay cantera

Pese al mal tiempo, que ha impedido un desarrollo extendido del carnaval callejero, el más verdadero, la fiesta ha iniciado su parte más rebelde más allá del pregón. Lo ha hecho por la mañana, con la celebración, por primera vez, del Certamen Infantil de Agrupaciones Carnavalescas. Siete agrupaciones infantiles, ni más ni menos, se han inscrito este año y han podido cantar durante el desarrollo del concurso oficial, el de adultos, para luego tener su propia parte de escenario. El alto número de grupos demuestra que el Carnaval de Córdoba tiene cantera, a la que hay que apoyar sí o sí para que la fiesta tenga un futuro como se merece. Por el certamen han pasado la comparsa Los duendes del sur; las chirigotas Los patata, La mar de felices, Los de la vía láctea, Después del recreo tenemos saqueo y Los del piso de arriba y el cuarteto Pa gustos los sabores.

Actuación de una chirigota infantil durante el certamen en el Gran Teatro. / Manuel Murillo

Homenaje a La Paquera

El sábado de Carnaval ha servido también para proyectar en el Gran Teatro el documental sobre la vida de Sara La Paquera, que refleja la vida de Sara Muñoz, quien fuera (y sigue siendo) icono en Córdoba de la lucha por los derechos de las personas Lgtbq+. Sara fue, además, una figura clave para el Carnaval de Córdoba, un espacio donde brilló y pudo disfrutar de la libertad de expresión, una fiesta que le ayudó a liberarse en una época donde no se le tenía casi permitido hacerlo. La cinta está dirigida por Fátima Entrenas y está protagonizada está protagonizado por Lucía La Cordobesa, Fran Aguilera, Alma Guerrero, Joaquina Madero y Ricardo Luna, con música de Jesús Lora y guion de Federico Roca y Miguel Ángel Entrenas.

Inicio de la proyección del documento sobre Sara La Paquera, que tuvo lugar en elGran Teatro. / MANUEL MURILLO

Premios y Máscaras

En esta primera jornada de Carnaval fuera del teatro también ha tenido lugar, como es habitual y después del pregón, la entrega, por parte de la Asociación Carnavalesca, de sus Máscaras e Insignias de Oro a personas de destacada trayectoria en el Carnaval de Córdoba y que este año han recaído en Andrés Muñoz Villegas, Bernardino Moraga Muñoz, Antonio Lara Medina Cabezón y Daniel Moraga García. Y, en el mismo acto, se ha procedido a la entrega de los premios a los grupos ganadores del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas 2025. Cabe recordar que, este año, en comparsas, el primer premio ha sido para A tus pies, el segundo para Los plumeritos, el tercero para Carnavalandia, el cuarto para El rincón de las máscaras y el áccesit Viento a favor. En chirigotas ha resultado vencedora So eh asín (una chirigota radical), el segundo ha sido para Venimos del infierno, el tercero para Capitán Andalucía, el cuarto para ¿A qué venía yo aquí? y el áccesit para Los seguidores de Alfonso. El único coro, Ángeles sin alas, se ha llevado el primer premio en su categoría.