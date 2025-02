Juan José Aguirre, obispo de Bangassou: "Desde que llegamos hemos hecho posibles 22 escuelas"

El Círculo de la Amistad de Córdoba acogerá el próximo día 8 de marzo la vigesimoquinta comida solidaria organizada por la Fundación Bangassou. El objetivo es recaudar fondos para poner en marcha un nuevo proyecto de desarrollo en la zona de influencia de la diócesis dirigida por el obispo cordobés Juan José Aguirre. Desde su puesta en marcha ha desarrollado proyectos de los que se han beneficiado 200.000 personas.

Miguel y Juan José Aguirre, con Manuel Gahete, en la presentación de la comida solidaria. / MANUEL MURILLO

En este caso, el evento, en el que también se reconocerá la labor de una empresa que colabora con las iniciativas de la entidad, Katmusic, contará con la presencia del obispo coadjutor de Bangassou, Aurelio Gazzera.

El obispo misionero responsable de la iniciativa, Juan José Aguirre, explica a Diario CÓRDOBA más detalles del acto, al que se puede asistir con una aportación de 40 euros, y de la actividad de la Fundación.

-¿En qué situación está ahora mismo Bangassou? En estos días se habla mucho de otros conflictos muy candentes, pero estas otras zonas parecen estar algo más olvidadas.

- Volví ayer de Centroáfrica y la dejé un poco inquieta, muy inquieta, porque todos los países de alrededor están en guerra y han llegado otras tremendas, de las cuales no se habla en la televisión. Nuestro vecino de muchos kilómetros de frontera es Sudán. En Sudán del Norte hay una guerra fratricida desde hace ya dos años que ha producido muchísimos muertos y muchísimos millones de desplazados, dos millones hacia el Chad; y hay muchos que vuelven y vienen hacia Centroáfrica. Y se ha desatado otra guerra terrible ahora hace dos meses, la del este del Congo, con el movimiento M23, que financia el país de Ruanda. Están entrando en el Congo para ocupar las zonas de coltán, de cobalto, de platino y de los minerales preciados. Y esa guerra está produciendo también enormes cantidades de personas desplazadas.

-¿Qué actividad desarrolla la fundación?

-Llevo 45 años en Centroáfrica y 27 como obispo. Hemos podido hacer desde que llegué hasta ahora 22 escuelas, en las cuales han estudiado unos 14.000 niños. Además, hemos hecho las casas para enfermos terminales de sida, que vienen a recogerse allí; y las destinadas a enfermos con demencia senil, que allí están acusados de brujería y que, de alguna manera, los recogemos y los protegemos hasta la muerte; y tenemos un hospital muy bonito con quirófano, en plena selva.

-¿La comida benéfica es para seguir con esos proyectos o para alguna iniciativa nueva?

-Este año celebramos el 25 aniversario, las bodas de oro, de este encuentro en el Círculo de Amistad. El acto coincide con el 8 de marzo, Día de la Mujer. Queremos hacer un proyecto que toque a un grupo de mujeres de Bakouma, una zona en el norte de la diócesis, para ayudarlas a hacer una especie de centro, no lo llamo fábrica, de fabricación de jabón. Podrán hacer el jabón, distribuirlo, venderlo y poner en marcha una cooperativa.

-¿Cuánto puede suponer esa inversión?

-Con este acto del Círculo de la Amistad basta para hacer ese proyecto y 10 más como él. Es decir, no es un proyecto que necesite una gran cuantía económica. Los materiales se pueden encontrar allí. Solo ciertas cosas hay que ir a comprarlas a la capital, que está a 750 kilómetros; lo demás se pueden encontrar allí. Esto quiere decir que lo que recojamos en la comida solidaria va a bastar, y de sobra, para que este proyecto de mujeres solidarias que se juntan para hacer y vender jabón salga adelante.

- ¿Cuántas personas espera que asistan a la cena?

-Ya tenemos 1.025 y los responsables del Círculo están preocupados por si falta sitio. Habrá que usar la parte de arriba.

- ¿Qué mensaje transmitiría a las personas que solo ven una parte de la Iglesia tradicional, o de la que más imagen pública tiene, y desconocen la labor que ustedes y otros compañeros están desarrollando en las misiones?

-Primero, que huyamos de la miopía. La Iglesia es universal, no es occidental, no es europea. La imagen que podemos tener de una Iglesia europea, que ya está vieja, que tiene pocas vocaciones no se corresponde para nada con la imagen de la Iglesia africana, una Iglesia viva, llena de jóvenes. Si el domingo no llegas a tiempo a la hora de la misa, te quedas sin sitio. Las iglesias están completamente llenas, con cantidad de vocaciones. En la Iglesia católica hay muchas vocaciones, miles, mientras que aquí, en Europa, decimos que no hay vocaciones, no es cierto.

-No me resisto a preguntarle por la salud del Papa Francisco. ¿Qué me puede decir en un momento tan delicado como este?

-Sigo las noticias que seguimos todos en los periódicos y nos dicen que la bacteria que le ha generado la bronquitis se ha identificado y se ha identificado el antibiótico que la está combatiendo. Yo creo que va a salir, va a quedar más debilitado, pero va a salir.

- ¿Usted ha tenido trato con él en alguna ocasión?

-Sí. He tenido trato con él en muchas ocasiones. He hecho fotografías al lado suyo y luego teníamos que subir las escaleras y, cuando él se volvió, para subirla, yo le dí mi brazo. Es una tontería, pero el Papa se apoyó en mi brazo para poder subir el resto de los escalones que le quedaban. Eso, para mí tuvo en aquel momento mucho significado.

