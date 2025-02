Bellido, sobre la campaña de Vox que PSOE y Hacemos han llevado a la Fiscalía: "No me gusta nada, no la respaldamos"

Los grupos municipales de PSOE y Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de Córdoba han pedido al alcalde, José María Bellido, que se moje y rechace públicamente la campaña de Vox contra las personas migrantes el mismo día que ellos han formalizado su denuncia en la Fiscalía de Córdoba. Sendos partidos han pedido al Ministerio Fiscal que investigue la campaña como un posible delito de odio y han reclamado "unidad" al resto de formaciones políticas para impedir que el partido de Santiago Abascal "utilice los espacios públicos para esparcir odio".

PSOE y Hacemos entienden que la campaña criminaliza a la población migrante y fomenta el rechazo social hacia las políticas de protección de personas migrantes y menores extranjeros no acompañados. De hecho, varios colectivos de migrantes se han sumado a la denuncia por existir "indicios claros" de vulneración de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, así como del Código Penal en materia de delitos de odio. En concreto, PSOE y Hacemos cuenta con el apoyo de e la Asamblea Antirracista de Córdoba, así como las organizaciones El Mundo y África Trabajan y Córdoba Solidaria. Vox inició esta campaña en Palma del Río y después ha ido extendiéndola por otras localidades y barrios de la capital.

Concejales de PSOE y Hacemos, junto a colectivos de inmigrantes, a las puertas de la Fiscalía. / CÓRDOBA

Rechazo del alcalde

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha respondido esta mañana a la exigencia de la izquierda alineándose a sus postulados. "No me gusta nada y no la respaldamos", ha dicho a preguntas de la prensa para defender, a continuación, la aportación de las personas migrantes a la sociedad. El regidor, que ha contado que este jueves ha visitado precisamente un espacio municipal donde viven jóvenes extutelados, ha defendido que la mayoría de ellos son "gente estupenda, maravillosa que se está buscando la vida" que lo único que tiene que hacer un esfuerzo para integrarse en la sociedad y compartir "nuestros valores y nuestra forma de vida", y ha negado que sean "delincuentes o violentos". En cuanto a participar en la denuncia de PSOE y Hacemos, el alcalde ha defendido que lo mejor es no dar publicidad a este tipo de campañas: "No le vamos a dar más cuartos al pregonero que cada uno defienda sus postulados", ha indicado.

Vox niega la mayor

Por su parte, la portavoz de Vox en el Consistorio cordobés, Paula Badanelli, ha negado que esta campaña con el lema ¡Extreme la precaución en esta zona! lance, como sostienen los partidos de izquierdas, un mensaje de odio y discriminación: "En ningún momento se hace referencia a la raza, el color o el origen de las personas. Simplemente, se señala que el PP y el PSOE están repartiendo inmigrantes ilegales por todo el territorio nacional, incluida Córdoba”, ha indicado la portavoz. Es más, Badanelli considera que es la izquierda la que comete un delito de odio contra ellos al llevar a la Fiscalía sus carteles.

Críticas de la izquierda

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha condenado enérgicamente la situación y ha exigido responsabilidades al gobierno municipal. “No podemos consentir que los espacios públicos de nuestra ciudad se conviertan en altavoz del odio y la discriminación. Es inadmisible que el Ayuntamiento, con su pasividad, ampare este tipo de mensajes que atacan directamente la convivencia y la dignidad de las personas migrantes”, ha declarado Hurtado. Por su parte, el concejal socialista Ángel Ortiz ha lamentado "la permisividad" del gobierno municipal ante este tipo de campañas que "evidencian su complicidad con el discurso de la ultraderecha". Por su parte, la concejal de Hacemos Córdoba, Irene Ruiz, entiende que "no se puede mirar hacia otro lado ni seguir permitiendo que se blanqueen las actitudes y los discursos de Vox, que son claramente discursos de odio y que incitan a la violencia".