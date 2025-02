Vecinos de San Lorenzo rechazan el modelo de los cines de verano: "Queríamos un espacio cultural, no un botellódromo"

La asociación vecinal San Lorenzo Existe ha denunciado este miércoles que el convenio entre el empresario Antonio Amil y el Ayuntamiento para el uso y explotación de los cines de verano Olimpia, Fuenseca y Delicias de Córdoba es "una auténtica salvajada y barbaridad" que se va a convertir "en un chiringuito, una barra o un botellódromo" con las actividades propuestas. El Jardín de las Delicias, en la calle Frailes, abrirá el próximo 7 de marzo como mercado de street food y patio cervecero.

El portavoz de esta plataforma, Manuel Ortega, ha lamentado que el convenio firmado para recuperar los cines de verano "se va a traducir en usarlos para lucrarse", pero, para él, "lo que ha colmado el vaso" es la propuesta para el Delicias, que considera que será "un chiringuito estilo Estados Unidos, en línea de las barras de Navidad que el Ayuntamiento está impulsando".

A la asociación le preocupa la "música ininterrumpida hasta las 12.00 horas" y cómo puede afectar en el descanso de los vecinos en una de las zonas del casco histórico que aún resiste a la despoblación y mantiene su comercio de cercanía. Los vecinos temen que no se cumple la ordenanza de ruido y que haya ocupación de calles e insalubridad: "le van a llegar denuncias como una inundación si no cumple el tema del ruido", afirman. Para ellos, "con esto se consolida la idea de casco histórico como mero decorado de cartón piedra", expresa Ortega, que considera que "este tipo de eventos hace que aumente la proliferación de apartamentos turísticos y acelera el proceso de expulsión de la población de su barrio".

Piden al alcalde, José María Bellido, modificar este modelo porque "no era esto lo que pedíamos, queríamos un espacio cultural, no un botellódromo". Los vecinos, asegura, no han participado en este convenio, que consideran "un modelo de exprimir la ubre del casco histórico que se traduce en una expulsión de la población".

La asociación vecinal San Lorenzo Existe afirma no tener "relación ninguna" con el empresario Antonio Amil e informan de que la situación ya está en conocimiento de la Federación Asociación De Vecinos Al-Zahara y del Foro para la Apertura de los Cines de Verano. Además, han pedido una reunión con la delegada de Cultura, Isael Albás.

El alcalde defiende que "no pueden abrir como discotecas"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha respondido a la asociación asegurando que desde el Ayuntamiento "estamos siendo muy escrupulosos con usos y horarios", lo que, afirma, "nos ha valido ya alguna reclamación por parte de los empresarios". Bellido ha recordado que estos recintos "pueden servir para albergar otras actividades de ocio, que además estamos quitando de la calle, porque nos hemos comprometido a que no haya más verbenas y festividades en el casco, y en el recinto cerrados será con limitaciones".

Para el regidor cordobés los vecinos ya "han logrado una parte de lo que reclamaban, que era que los cines estén abiertos" y ha prometido que "cuentan con la seriedad de una empresa que quiere cumplir y con nosotros, porque no pueden abrir como una discoteca hasta las tantas de la mañana".