¿Padeces miopía? Con este novedoso tratamiento puedes detener su crecimiento e incluso reducir las dioptrías

La cara es el espejo del alma y, los ojos, sus intérpretes. ¿Sabías que el 80% de toda la información que recibe nuestro cerebro es de tipo visual? Por ello, cuidar de la vista y mantener una buena salud visual es esencial. Esto nos va a permitir tener mejor calidad de vida, disfrutar del mundo que nos rodea y prevenir los efectos derivados de anomalías como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo o la presbicia, más conocida como ‘vista cansada’.

Para mantener una buena salud visual y evitar problemas oculares es fundamental prevenir y hacer un seguimiento.

En el caso de la miopía, existen diversos tratamientos que se adaptan a las características y necesidades de cada paciente. Y es que en España, el número de personas que padecen esta afección está aumentando, especialmente en niños y adolescentes. Dependiendo de cada casuística, encontramos diferentes métodos de corrección:

Lente oftálmica en gafa.

Lentes de contacto o lentillas , que pueden ser diarias, mensuales o trimestrales.

, que pueden ser diarias, mensuales o trimestrales. Atropina. Este colirio, dirigido a niños y adolescentes, se aplica por las noches y reduce la progresión de la miopía. El tratamiento solo se puede utilizar si está indicado por el servicio sanitario de Oftalmología.

Este colirio, dirigido a niños y adolescentes, se aplica por las noches y reduce la progresión de la miopía. El tratamiento solo se puede utilizar si está indicado por el servicio sanitario de Oftalmología. Método orto-k. Se trata de una lente de contacto que moldea la forma de la córnea. Se utiliza durante la noche, mientras el paciente duerme.

Instrumental para revisar la vista. / Veo Ópticas

Método orto-k: ¿en qué consiste? ¿Cómo es este tratamiento de miopía?

Este método, que puede resultar desconocido para muchas personas, consiste en utilizar una lente de contacto semirrígida durante la noche, colocándose en cada ojo antes de ir a dormir. Antes de poner en marcha este tratamiento, se sigue un protocolo muy estricto. «En primer lugar, se gradúa a la persona y se obtiene su optometría y corrección. Es imprescindible hacer una buena topografía corneal para poder diseñar una lente que apoye en la córnea. Ese cambio en su forma y curvatura, en ningún momento crea un daño corneal», ha explicado Juan Carlos Gordillo, óptico-optometrista y gerente de Veo Ópticas.

Juan Carlos Gordillo. / Veo Ópticas

Posteriormente, se contacta con laboratorio y se diseña la lente de contacto. «Necesitamos una semana aproximadamente para determinar la evolución del paciente y ver si el tratamiento está haciendo efecto. Lo normal es que este método debe hacerse, como mínimo, durante un año, si no, no vamos a ver resultados», ha indicado Gordillo. Además, en Veo Ópticas siempre se realiza una primera adaptación con lentes de prueba, teniendo tres posibles cambios. Normalmente, en la segunda adaptación se suele cerrar el caso.

¿En qué casos está indicado?

«Es una lente de contacto que tiene limitaciones. No es muy aconsejable en personas que tienen más de cinco dioptrías. Por eso, lo recomiendo a usuarios que ya están en la adolescencia o que tienen una miopía media», ha añadido Juan Carlos. Asimismo, este método es muy bueno para aquellos usuarios que, debido a su trabajo, tienen que usar lentillas.

Interior de Veo Ópticas. / Veo Ópticas

En cuanto al precio, depende del laboratorio donde se fabrique el producto y de la casuística del paciente. Anualmente, el tratamiento tiene un coste que oscila entre los 580 y 620 euros.

El tratamiento, ¿tendrá efecto rebote?

«Está comprobado que no hay efecto rebote en ninguno de los métodos de control de miopía. Ya se ha demostrado que, si se para el tratamiento, no hay rebote. El objetivo es detener y controlar ese crecimiento, no significa que, por parar, regresen las dioptrías», ha señalado el óptico-optometrista. Es importante que el tratamiento esté asesorado por un profesional y diseñado por un laboratorio.

Dato. Las personas con miopía tienen mayor riesgo de desarrollar una patología ocular El glaucoma puede ser una de esas patologías. Esta enfermedad está relacionada con el aumento de la tensión intraocular del ojo, creando daños en sus distintas capas y partes. Es una de las patologías más agresivas porque la persona que lo padece puede llegar a perder completamente la visión. Por ello, es muy importante la prevención y su correspondiente estudio y seguimiento.

La importancia de la prevención

Para mantener una buena salud visual y evitar enfermedades y problemas oculares es fundamental prevenir y hacer un seguimiento. «Una vez al año, como mucho cada dos, se debe hacer un buen examen optométrico donde el óptico va a determinar si el paciente tiene alguna anomalía o patología visual», ha destacado el gerente de Veo Ópticas.

Es importante examinarse la vista una vez al año. / Veo Ópticas

Veo Ópticas: 10 años cuidando de la salud visual de los cordobeses

Veo Ópticas es un centro que está especializado en el tratamiento de la salud ocular, sobre todo en anomalías visuales. «Intentamos estar al día utilizando métodos novedosos como el de control de la miopía, las lentes con IA o los tratamientos para la presbicia o vista cansada (lentes progresivas). Con los años, la visión va empeorando y eso es inevitable», ha resaltado Juan Carlos.

El centro también está especializado en la adaptación de lentes de contacto, lentillas, y ofrece gafas, tanto graduadas como de sol, de las marcas más novedosas y punteras del sector.

«Está comprobado que no hay efecto rebote en ninguno de los métodos de control de miopía»

Por otro lado, el equipo de Veo Ópticas está conformado por tres profesionales que, día a día, trabajan para asesorar, explicar e informar al paciente. «Los clientes van a salir de la óptica teniendo claro cuál es el problema que tienen y a qué producto pueden optar», ha apuntado el óptico-optometrista.

Tras 10 años en Córdoba, siguiendo una línea y apostando por la calidad y mejora de la salud visual del paciente, Veo Ópticas es el proyecto más especial de Juan Carlos Gordillo. «Creo que la base principal es que el trabajo se realice con pasión, con ganas, disfrutando de lo que haces y sabiendo que, a lo que te estás dedicando, es tu vida. Y este es mi proyecto», ha añadido.

¿Cómo contactar con Veo Ópticas?