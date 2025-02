Aparece una segunda granada de la Guerra Civil en unas obras en la Casa de los Guzmanes del Realejo de Córdoba

Solo dos días después de que apareciera una granada de la Guerra Civil en la Casa de los Guzmanes, se ha encontrado un segundo artefacto de similares características. Los operarios que están trabajando en las labores de limpieza de este inmueble, que va a ser convertido en un hotel de 5 estrellas, han encontrado una nueva granada este miércoles a las 11.00 horas, por lo que se ha vuelto a activar el mismo protocolo que el lunes anterior. Para más inri, el albañil que ha localizado esta mañana el segundo artefacto es el que encontró el primero: Daniel Fernández. "Esta vez por lo menos sabía qué había que hacer", ha manifestado a CÓRDOBA.

Trabajadores de la obra de la Casa de los Guzmanes, tras el hallazgo del segundo artefacto. / A. J. González

Calle cortada al tráfico

La Policía Local de Córdoba ha vuelto a cortar el tráfico en la zona, a la altura de San Lorenzo, mientras que los equipos de los Tedax de la Policía Nacional están trabajando en estos momentos para retirar el artefacto. Además, también se ha vuelto a acordonar la zona y se ha desalojado los establecimientos más cercanos a la Casa de los Guzmanes. A las 12.30 horas ha concluido las labores policiales, pero se espera que a partir de las 13.30 horas vuelva a cortarse el tráfico peatonal y el paso de vehículos para que la Policía pueda llevar a cabo una inspección más específica.

Imagen de la granada aparecida esta mañana. / CÓRDOBA

Debajo del escombro

La aparición de esta segunda granada podría hacer necesario una intervención en mayor profundidad de los equipos especializados en explosivos porque cabe la posibilidad de que haya más granadas. Cabe recordar que en esta zona de Córdoba se produjo uno de los bombardeos más importantes de la contienda civil en Córdoba. El operario que ha encontrado la granada ha explicado que en esta ocasión estaba enterrada: "Le he dado con la pala porque estaba debajo del escombro y la otra estaba encima de la superficie", ha explicado Daniel Fernández que no sabe, sinceramente, si tomárselo muy en serio o de broma este segundo hallazago. "Mientras que no explote me puedo reír, pero...", comenta sin concluir la frase. "Esa granada, en cualquier caso, se ha caído desde el tejado por lo que lo normal es que ya hubiera explotado entonces y no ahora", añade.

En el barrio del Realejo se comparte la sensación que tiene Dani Fernández, porque los vecinose no saben cómo tomarse esta segunda aparición de un explosivo. En el bar Santi, que por estar algo más retirado no ha tenido que cerrar, los camareros bromean con hacerse famosos a base de bombas, mientras siguen poniendo cafés y tostadas con normalidad.