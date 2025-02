El PSOE se opone a la construcción de una planta de reciclaje privada en el Lobatón

El PSOE ha votado en contra del visto bueno definitivo y a la declaración de utilidad pública del proyecto de Gecorsa de construir una planta de reciclaje en el Lobatón, junto al complejo medioambiental de Sadeco. El proyecto estaba incluido en el orden del día del consejo rector de la Gerencia de Urbanismo, celebrado este martes, y finalmente ha salido adelante pese a la oposición de los socialistas.

Gecorsa lleva ya varios años trabajando en la iniciativa, e incluso llegó a modificarla para adaptarla a la ley Lista antes de este visto bueno definitivo. Lo que pretende hacer la empresa en esta planta es llevar a cabo labores de tratamiento de residuos industriales, agrícolas y ganaderos, pero no los municipales, ya que estos son competencia de Sadeco.

"El basurero de España"

El proyecto, sin embargo, no convence al PSOE, cuyo portavoz en el Ayuntamiento, Antonio Hurtado, ha advertido que la ciudad podría convertirse "en el basurero de España", corriéndose el riesgo de que se traigan "residuos ilegales de países vecinos como Francia, donde es hasta seis veces más caro el tratamiento, la valorización y el depósito de los residuos en vertedero".

Además, Hurtado cree que instalar una planta de este tipo al lado de las instalaciones de Sadeco podría suponer "la externalización de servicios, lo que iría en detrimento de la gestión pública de los residuos municipales que existe en Córdoba".

Apoyo únicamente a Sadeco

Por todo ello, para el portavoz socialista, "esta actividad lucrativa no debe ser declarada de utilidad pública o interés social, ya que Córdoba no puede convertirse en el basurero de España y de países vecinos". A ello ha añadido que "el único gestor de residuos que debemos apoyar desde el Ayuntamiento es a Sadeco, con la mejora de sus instalaciones y la puesta en marcha de Sadeco 5.0, que nos sirva para reciclar y reutilizar nuestros propios residuos y no los de otros lugares donde la selección, valorización y depósito en vertedero es bastante más cara".