Los hoteles cordobeses rondarán el 90% de ocupación durante el puente del 28F

El sector turístico de Córdoba se prepara ya para el vivir el primer puente festivo del año, con motivo del Día de Andalucía, aunque solo tenga ámbito andaluz, con unas perspectivas bastante positivas. Así, mientras que los hoteles esperan estar las jornadas del viernes y el sábado rondando el 90% de ocupación, los alojamientos rurales tienen ya reservas que apuntan a superar el 80%.

Desde la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), su presidenta, Elena Rizos, hace algunas consideraciones, pues aun reconociendo que se espera un alto nivel de ocupación, que podría rozar el lleno total el sábado, día 1 de marzo, estos resultados no son homogéneos en todas las jornadas, pese a contar con vacaciones escolares desde el jueves.

Se mantienen los precios

Rizos explica que dicho descanso escolar ha tenido una repercusión escasa, porque aunque los niños no tengan clase los mayores sí trabajan, por lo que el jueves la ocupación se sitúa, por ahora, en torno al 40%. Otro aspecto que ha puesto de manifiesto la empresaria es que "no hemos subido los precios". El motivo, indica, es que las reservas se están haciendo en estos últimos días, lo que no ha permitido actualizar las tarifas, porque las previsiones no lo aconsejaban. Este aumento de la demanda ha tenido como motivo, según el sector, la mejoría del tiempo, que ha provocado que los clientes se animen.

De ese modo, la presidenta de Aehcor concreta señalando que el viernes, las reservas materializadas hasta el momento se sitúan ya en un 80%, con posibilidades de llegar al 90% y las del sábado rondan ya esta cifra, con muchas posibilidades de colocar el cartel de completo en la mayoría de los negocios, sin distinción de categorías.

Desde Aehcor se señala que esperan confirmar los buenos resultados en este primer puente, "porque por ahora es el único hasta Semana Santa", que es el inicio de la temporada alta de la ciudad. "Este año, al ser tan tarde la Semana Santa, también empieza la campaña un poco después", concluye Elena Rizos.

Alta ocupación en los negocios rurales

También son buenas las expectativas en el turismo rural. Juan José García, presidente de Emcotur, entidad que agrupa a las empresas del sector en Córdoba, indica que "aunque el nivel de ocupación es bastante bueno, todavía quedan plazas libres en casi todas las comarcas". García se muestra receloso a la hora de hacer previsiones, pero confía en que los negocios de sus asociados superen el 80%. En este caso, juega a favor del colectivo el hecho de que la fiesta sea de ámbito regional, que suele ser el público que nutre este tipo de negocios en Córdoba.

El empresario señala que, además de la mejoría del tiempo, también es un atractivo interesante la cantidad de actos programados en toda la provincia con motivo del Carnaval.

