Suscrito por unanimidad el nuevo convenio colectivo de la empresa municipal Cecosam

El presidente de la empresa municipal de Cementerios y Servicios Funerarios de Córdoba (Cecosam), Jesús Coca, y el director gerente de la entidad, Antonio Álvarez, junto a los representantes del comité de empresa de UGT, María del Carmen López y Rafael Ferrer Nevado; de CCOO, David Rodríguez; de CSIF, Rafael de Toro, y de CTA, Esteban Portero, han suscrito este lunes el nuevo convenio colectivo de la empresa.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, entre los puntos de este nuevo convenio se incluyen, entre otros, un plus indemnizatorio por transporte, otro por nocturnidad y un tercer plus por trabajar los sábados, hasta ahora no reconocidos.

De la misma forma, el convenio reconoce ahora la antigüedad de los trabajadores por servicios prestados en alguna empresa, unidad municipal y otras administraciones, como lo hace el propio Consistorio, y se abre a la posibilidad de aprobar las jubilaciones parciales al 75%, como permite la ley.

El convenio también recoge otros aspectos de puesta al día, como las licencias retribuidas, que se han acordado en la mesa de negociación con varias reuniones desde principios del año pasado, y tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024 con una vigencia de cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2027.

"Se trata de un convenio con el que el gobierno municipal atiende las demandas de los trabajadores con mejoras sociales adaptadas a sus necesidades, además de equiparar las condiciones laborales con el resto de trabajadores de las empresas municipales", como ha confirmado el presidente de Cecosam, Jesús Coca.