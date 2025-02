Rafi Crespín formaliza su candidatura a secretaria general del PSOE de Córdoba: "No he hecho otra cosa que unir al partido"

Rafi Crespín ha formalizado su candidatura para continuar siendo la secretaria general del PSOE en Córdoba este lunes y tras las decisiones tomadas en el congreso del partido, celebrado en Granada este pasado fin de semana, con unas negociaciones en las que María Jesús Montero busca evitar las primarias en la provincia cordobesa y consolidar la unidad de las tres vías del socialismo provincial. "No he hecho otra cosa que unir al partido", han sido las palabras de Crespín ante los medios en la sede de la avenida del Aeropuerto y a la espera aún de conocer si José Antonio Romero también formalizará su candidatura tras la baja del alcalde de Iznájar, Lope Ruiz, que ha decidido no presentarse.

Así las cosas, por ahora la de Crespín es la única candidatura formalizada en Córdoba, y ha estado arropada esta mañana por alcaldes de la provincia, como el de Montilla, Rafael Llamas, la de Baena, María Jesús Serrano, o el exalcalde de Peñarroya-Pueblonuevo Víctor Pedregosa y el exalcalde de Puente Genil Esteban Morales; la subdelegada del Gobierno, Ana López; los concejales Antonio Hurtado, Mamen González, Joaquín Dobladez o Ángel Ortiz y el diputado Alberto Mayoral, que han escenificado así su apoyo a la candidatura de Crespín.

Ante la ruptura interna del PSOE cordobés, con tres posibles candidaturas para ponerse al frente de la secretaría general, Rafi Crespín ha mostrado su "respeto absoluto y máximo" a todos los compañeros "que entiendan que pueden mejorar el partido, que crean de buena fe que hay algo mejor que puedan ofrecer a un partido como este, todos los que crean que pueden mejorar ese sentimiento de ser socialista y defender las convicciones y principios de este partido tienen mi máximo respeto".

Crespín, arropada por alcaldes, concejales y militantes del PSOE. / A. J. González

La actual secretaria general cree que "desde que llegué aquí no he hecho otra cosa más que unir al partido. Unir no solo con personas, unir con formas de opinar distintas, con sensibilidades, con generaciones" y ha añadido que "a lo largo de los tres años no he hecho otra cosa más que generar ese buen ambiente de un partido, un partido bueno, que haga política buena y donde por supuesto las puertas de esta casa del pueblo, de esta sede en la avenida aeropuerto, está abierta a todos los compañeros".

Después de encadenar cuatro derrotas electorales consecutivas, Crespín asegura que "yo reflexiono todos los días cómo mejorar los resultados electorales en Córdoba y a eso es a lo que me voy a dedicar" y, para ello, ha presentado junto a su candidatura parte de lo que será su línea de repetir al frente como secretaria general del PSOE cordobés. Una línea que será continuista, según ella misma ha asegurado, de lo que viene haciendo desde que llegó al cargo en el año 2021. "No puedo decir que sea un proyecto nuevo, sino que es un proyecto que viene a continuar con ese plan, con esa hoja de ruta y con ese compromiso que yo adquirí", ha afirmado. Su lema será Avanzamos y, como "zapaterista" que es, ha citado a Rodríguez Zapatero para decir que "el socialismo es algo que trasciende a lo personal".

Un departamento contra la desinformación

Sin embargo, sí ha presentado algunas propuestas. Una enfocada en la rendición de cuentas y la transparencia para "seguir dando cuenta de todo lo bueno que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez para Córdoba". Una de las principales apuestas será incorporar "un grupo de expertos" para crear un departamento de análisis, investigación y estudio sobre la situación sociológica de Córdoba para evaluar "qué necesita la gente y qué espera en este caso de un partido como este, del Partido Socialista".

Además, creará otro departamento enfocado en la gente joven y sus necesidades, pero en este apartado ha hecho énfasis en la lucha contra las noticias falsas y su "especial empeño en ayudarles a luchar contra la desinformación". "Vamos a ver día a día toda la desinformación, todas las fake news, toda la manipulación que está habiendo en cada uno, en este caso, de algunos medios que corren a lo largo y ancho de la provincia de Córdoba y también en la capital, y vamos a hacerlo", ha sugerido. Para ella, "el salto de calidad democrática tiene mucho que ver con ello" y considera que "hay que hacer cosas para combatir lo que está pasando".

Para Rafi Crespín, esto también tiene que ver con el nivel de abstención y de apatía hacia la política, que "es muy alto" y "tiene mucho que ver con un objetivo bien diseñado, un objetivo que lleva a eso, a la desinformación y a la apatía". Esta, ha dicho, "es la hoja de ruta, la planificación, las herramientas, la metodología para conseguir el fin, que en este caso es ganar Córdoba".