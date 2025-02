El PSOE de Córdoba lleva a la Fiscalía una campaña de Vox que relaciona a los migrantes con la inseguridad ciudadana

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha denunciado la campaña lanzada por Vox en Córdoba que "criminaliza a la población migrante y busca promover el rechazo social a las políticas de protección de estos y a los menores extranjeros no acompañados". El portavoz socialista, Antonio Hurtado, y el concejal Ángel Ortiz han anunciado que llevarán ante la Fiscalía dicha campaña, que relaciona a las personas migrantes con la inseguridad ciudadana. Asimismo, ambos han exigido al gobierno municipal del PP que condene esta acción "sectaria" y reafirme el compromiso de la ciudad con "la convivencia, los valores democráticos y la solidaridad".

Desde el PSOE han recordado que los carteles, firmados por Vox y expuestos en Ciudad Jardín, hacen un señalamiento a las personas migradas a las que tilda de ilegales con la expresión "¡Extreme la precaución en esta zona!". "El objetivo de esta campaña es primero crear miedo al vecindario de la barriada para luego crear odio y criminalizar a los menores y personas migrantes que están siendo protegidos por el Estado conforme al Derecho Internacional de Protección a la Infancia", han dicho.

Denuncia ante la Fiscalía

Los ediles solicitan que, en aplicación de la Ley 19/2020 de Igualdad de Trato y No Discriminación, la Fiscalía valore si esta actuación de Vox constituye una infracción muy grave sobre la igualdad de trato y no discriminación y, en caso afirmativo, se aplique el régimen sancionar establecido en la ley. Asimismo, los concejales socialistas también piden al Ministerio Público que se valore si puede ser constitutiva de delito de odio y discriminación a lo establecido en el Código Penal. Hurtado considera que "se ha traspasado una línea roja al estigmatizar las personas migrantes por no disponer del permiso de residencia".

De igual manera, el portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento afirma que "Vox pretende importar a nuestro país el discurso trumpista, sembrando la división y el miedo con el objetivo de fracturar nuestra sociedad" y ha recordado que "no hay ningún dato estadístico que avale la vinculación entre delincuencia y migración, puesto que la tasa de criminalidad está disminuyéndose en un entorno en el que la población migrante está aumentando".

Mismos derechos

Por su parte, Ángel Ortiz ha señalado que "la migración es una realidad que no debe utilizarse como arma política. Todas las personas somos iguales y tenemos los mismos derechos, independientemente de nuestro origen. No podemos tolerar discursos que criminalizan a quienes vienen a nuestra ciudad en busca de oportunidades y un futuro mejor".

En este contexto, ambos concejales se han reunido con la asociación El Mundo y África Trabajan, que trabaja en la integración de las personas migrantes africanas en Córdoba. Durante el encuentro, se han abordado los principales retos y dificultades que enfrenta esta comunidad, así como la importancia de reforzar las políticas de inclusión social y laboral.

Desde el PSOE, por lo tanto, exigen al equipo de gobierno municipal que retiren "esta campaña de odio" y reafirme su compromiso con una Córdoba abierta, integradora y solidaria. "No podemos permitir que el nombre de nuestra ciudad se vea manchado por el racismo y la intolerancia. Es hora de alzar la voz y defender la dignidad y los derechos de todas las personas", ha concluido Hurtado.