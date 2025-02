María Rojas: «En Fuengirola, podía contratar una maestra sombra para mi hija y aquí no»

María Rojas es una madre cordobesa de una niña de 4 años con TEA (Trastorno de Espectro Autista) que estuvo viviendo unos años en Fuengirola hasta que se trasladó hace dos meses a Córdoba. Su hija fue diagnosticada con tres años. «Cuando tenía 12 meses, me alertaron en la consulta del pediatra de que le pasaba algo y tres meses después, al no haber evolución, me derivaron a Atención Temprana», explica, aunque asegura que tuvo que insistir mucho hasta conseguir una valoración de discapacidad, que realizaron por teléfono, sin ver a la niña.

De la atención escolar que ha recibido en Córdoba no tiene queja. «Nos han acogido muy bien y estamos muy contentos con el colegio y con los profesionales porque se ve que tienen experiencia y mucha formación», afirma, aunque considera que «los recursos son muy escasos para el volumen de niños con necesidades especiales». Su hija está en un aula de modalidad B y «solo sale una hora y media o dos horas a la semana para Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica», lo que la obliga a complementar ese tiempo por las tardes con la Atención Temprana pública (hasta los 6 años) y con dos horas más semanales por privado.

En Málaga, su hija contaba con una «profesora sombra que estaba con ella en clase, una maestra externa contratada por los padres a través de una asociación, que actúa de refuerzo con los niños». Cuando llegó a Córdoba pensaba hacer lo mismo, «pero aquí no se puede porque hay una entidad conveniada que trabaja con voluntarios, pero al parecer, no hay voluntarios que quieran trabajar gratis». María es consciente de que el colegio «está haciendo todo lo que puede con los medios de que dispone» pero cree que la Consejería «debería dotar de más especialistas para garantizar que los niños avancen en las horas lectivas». Según indica, «cuando mi hija sale del aula con los especialistas está con otros niños con otras necesidades y es muy complicado que puedan atender a todos con tan poco tiempo».