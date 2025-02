Estefanía Martos: «En Educación me dijeron que si quería más horas de PT y AL me fuera a otro colegio»

«El problema no es del colegio, que no dejan de pedir más medios, sino de los recursos que les da la Consejería de Educación». Esta frase se repite cada vez que se consulta a los padres sobre la atención a la diversidad que reciben sus hijos. Estefanía Martos tiene una niña de 5 años con retraso madurativo escolarizada en Córdoba. Fue su madre quien se dio cuenta de que algo iba mal. «Con un año, otros niños ya estaban hablando y ella no, además tenía la atención muy dispersa, no contestaba por su nombre...», recuerda. Desde los 17 meses, recibe Atención Temprana y cuando entró en el colegio era la única niña en la clase con necesidades especiales y estuvo un año con muchos recursos. «El año pasado, entraron más niños y el colegio tuvo que repartir las horas entre más alumnado porque no aumentaron el número de PTS ni de AL», comenta, «por más que reclamaron, no les quedó otra que hacer malabares». No tiene queja con ellos, recalca, «se portaron muy bien».

Eso ocurrió el curso pasado y la situación se ha repetido este año. Según Estefanía, «el colegio de mi hija es uno de los más demandados por los padres que tienen hijos con necesidades especiales porque sabemos que hay muy buenos profesionales y trabajan muy bien con los niños».

La mayoría de los que han estado en escuela infantil llegan con las indicaciones de lo que le pasa a sus hijos «porque el diagnóstico definitivo se da a los 6 años, cuando acaba la Atención Temprana». Su hija tiene una hora de AL y otra de PT a la semana y otras dos horas de Atención Temprana pública fuera del colegio, a lo que ella añade dos horas más de logopeda y una hora de psicopedagoga por privado. «La falta de medios en las aulas obliga a que los niños tengan que seguir trabajando por las tardes», comenta, «cuando fui a la Delegación de Educación como delegada a solicitar más recursos me dijeron que si quería más horas de PT y AL, que me fuera a otro colegio pero mi hija está integrada en el suyo y cambiarla ahora no puede ser la solución».