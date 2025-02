«Si la ruta funciona habrá un crecimiento continuado»

-¿Qué expectativas tienen con la ruta Córdoba-Barcelona?

-En Vueling anunciamos que en el verano de 2025 tendríamos un crecimiento y lo tendremos básicamente en mercados principales para nosotros, que en este caso es Barcelona y el mercado español, sobre todo el mercado doméstico español. Entonces crecerá con aviones, cinco más que la temporada pasada, tres de estos aviones los destinaremos a Barcelona, que al final es nuestra base principal. El resto, dos, los destinaremos a Andalucía, uno en Sevilla y otro en Málaga. Así continúa nuestra apuesta por Andalucía, que además la reforzamos con la ruta conectando Barcelona con Córdoba. El valor de esa conexión es doble. En primer lugar es conectar de forma directa Córdoba con Barcelona y Barcelona con Córdoba, que sabemos que hay una demanda existente y que desde ahora la podemos satisfacer de forma directa, pero además ofrecer a la gente de Córdoba las conexiones vía Barcelona a más de 90 destinos, también con acuerdos que tenemos con otras compañías de código compartido, no solo en Europa, sino en el resto del mundo, porque tenemos hasta 25 acuerdos para ofrecer más destinos al resto del mundo. Estamos súper satisfechos de poder anunciar todo esto para este verano, y especialmente la parte de Córdoba. Es un proyecto que llevamos tiempo trabajando conjuntamente con la Junta, con la Diputación y con el Ayuntamiento.

-¿Por qué se interesó Vueling por Córdoba?

-Nuestras prioridades están muy marcadas en España en general y en Barcelona en particular, pero después hay regiones concretas dentro de España con especial interés y especial foco y Andalucía es una de esas regiones, donde tenemos 12 aviones destinados, cinco en Sevilla y siete en Málaga. Antes del anuncio de Córdoba nos faltaba ese punto, el último aeropuerto andaluz en el que operábamos, entonces de esta forma completamos la ruleta y tenemos los seis aeropuertos andaluces conectados por Vueling. De hecho, con esto Vueling se convierte en la primera y única compañía que opera a todos los aeropuertos andaluces. Nuestra historia con Andalucía viene de lejos, empezamos a operar en el año 2004 como compañía y ya desde ese momento empezamos a volar a Andalucía, en este caso a Sevilla ese mismo año y a Málaga en 2005. Este último es el paso que nos quedaba con la ampliación del aeropuerto de Córdoba como aeropuerto comercial, un paso que tiene sentido para nosotros, el poder conectarlo en la red de Vueling.

-Se ha anunciado como una ruta fija, pero entendemos que no es una decisión firme y que se tendrá que ir revisando…

-Eso es algo que podemos decir de cualquier ruta que tenemos en nuestra red, continuamente evaluamos porque lo importante para nosotros es servir la demanda que existe de la forma más sostenible posible. Dicho esto, es una apuesta que hacemos conjuntamente con las instituciones y por tanto entendemos que tiene un tiempo de asimilación de la inversión y para que la gente se familiarice con esa conexión directa. Esperamos que confíen en nosotros.

-¿Cómo va la venta?

-Es muy temprano, llevamos menos de un mes de venta. En general lo que vemos en el mercado en nuestras ventas es que son más cercanas al día de operativa de lo que eran antes. Nosotros vendemos prácticamente la totalidad en los últimos tres meses previos a la operación, entonces es muy temprano. Con lo que vemos, de momento, estamos contentos, pero creo que no es aún representativo de lo que será. Lo que es importante es que creo que es una conexión que en la región era muy esperada y que ha sido muy bien recibida, tanto en medios como lo que nos llega de gente de allí, pero lo que necesitamos ahora es que la gente lo utilice, porque esa es la forma en la que funcionará para todos.

-¿Qué objetivos garantizan que una ruta sea rentable?

-Depende de muchos factores y no compartimos de forma pública los objetivos de rentabilidad por ruta, pero en términos generales hay cosas que son importantes. El factor de ocupación que tenemos de nuestros aviones en Vueling, en promedio, es del 90% o superior. Dicho esto, que los aviones vayan llenos no significa que la ruta sea rentable, pero es temprano aún para poder decir cualquier cosa en ese sentido, ya lo veremos. Creo que una cosa que se tiene que controlar como compañía lowcost son los costes y en eso trabajamos con el aeropuerto de Córdoba, pero al final lo importante es que haya demanda, interés, que se venda.

-Entendemos que las tasas e incentivos de Aena también son atractivas…

-Sí, correcto. Trabajamos también con Aena y en ese sentido lo tenemos en cuenta para este tipo de desarrollos.

-¿Cómo es la relación de Vueling con las administraciones?

-Las relaciones con las administraciones son buenas, nosotros intentamos generar relaciones en las que haya un beneficio mutuo y se comparta el riesgo, pero también el beneficio. En ese sentido, agradecer a esas instituciones y autoridades por el trabajo conjunto, que tenemos que seguir haciendo.

-La plataforma Aeropuerto Ya!! pide un vuelo más los días martes, ¿Cómo ven esa posibilidad?

-Nosotros siempre decimos lo mismo, que es que cuando las rutas funcionan crecemos. Nadie nos tiene que pedir que crezcamos, porque cuando funciona, obviamente, nos beneficia a nosotros y beneficia al destino y a todo el mundo. Entonces, lo que toca ahora es remar para que eso funcione. Creo que la operativa los días de la semana que estamos planteando es buena. Jueves y domingo da una buena opción al cliente y, a partir de ahí, si la ruta funciona, habrá crecimiento de forma continuada. Y allí estaremos para seguir aportando.

-¿Cómo se escoge qué día establecer para una ruta como esta?

-Lo que intentamos es entender cuál es el perfil del cliente que es probable que utilice una línea e intentar, en función también de cómo se encaja con las otras operativas, las otras rutas que tenemos en programa. En este caso, el jueves y el domingo es una buena combinación tanto para gente que quiera visitar quizás a la familia que tenga en Barcelona o en Andalucía, como gente de Barcelona que quiere visitar Córdoba durante el fin de semana, o al revés. Es un buen horario y una buena combinación de días que satisface esas necesidades. También puedes complementar la operativa de Córdoba con otras en los aeropuertos andaluces, es decir, podrías salir de Córdoba y volver a través de otro aeropuerto.

-Sevilla y Málaga, por ejemplo…

-Creo que puede ser complementario. No está en los planes a corto plazo que Córdoba tenga una operativa tan grande como la tiene Málaga o Sevilla, pero puede ser complementario. Aquella persona que le resulte más cómodo volar desde Córdoba, pero que por cualquier razón necesite volar un día distinto, quizás puede hacerlo desde Córdoba a la salida y volver por Málaga, eso también es una posibilidad y ayuda a que los dos aeropuertos coexistan.

-¿Se puede comparar la situación de Córdoba con otro aeropuerto?

-En algunos aeropuertos hemos expandido mucho, creo que hay ejemplos en todos los sentidos y no me gustaría comparar con ninguno en concreto, porque yo creo que cada uno tiene sus características distintas. Cuando un destino y un aeropuerto funciona ve crecimiento y es lo que tenemos que hacer ahora todos juntos, centrarnos a trabajar para que eso ocurra. Lo más importante empieza ahora y hay que tener paciencia y establecer lo que hemos anunciado. Sabemos que los primeros años siempre hay un trabajo de percepción, de que la gente conozca esa operativa directa y tenemos que hacer ese trabajo también nosotros desde la parte de marketing, de comunicaciones, estamos haciendo el trabajo para que eso ocurra y para que se acelere. Paso a paso.

-Las agencias de viaje creen que Barcelona no es un destino preferente entre los cordobeses...

-En Vueling creemos que hay mucho valor en conectar ciertos destinos de forma indirecta, no creemos que en todos los aeropuertos sea sostenible o sea realista que puedas conectar Córdoba, como ejemplo, con 90 destinos de forma directa. Porque esa demanda no existe y, por tanto, para la compañía no es sostenible y no pasará, pero sí que se puede hacer de forma indirecta y eso lo vemos ya no solo en Córdoba, sino en muchísimos otros aeropuertos de tamaños muy superiores a este. 90 destinos, como operamos desde Barcelona, pasa pocas veces y El Prat es uno de los aeropuertos mejor conectados de Europa y del mundo, yo diría que está en el top 10 de aeropuertos conectados a nivel de número de destinos. Por tanto, estar conectando Córdoba con Barcelona es conectarla al resto de esos destinos. El nivel de volumen de pasajeros en conexión que nosotros ofrecemos en Barcelona es significativo, entonces es un negocio que conocemos, es un negocio para el cual nuestro producto es muy bueno. Tú, básicamente, haces check-in en el aeropuerto de origen y tienes tu tarjeta de embarque al destino final. La maleta la recoges en el destino final y si, por cualquier incidencia, no llegas a la conexión en Barcelona te recolocamos en el siguiente vuelo. Entonces es un producto de conexión al mismo nivel y del mismo tipo que cualquier otra compañía de bandera. Creemos que eso es lo correcto y lo más sostenible: que aeropuertos de ciertas dimensiones ofrezcan esa conexión con muchos destinos vía Barcelona.

-¿Se ha estudiado algún otro destino desde Córdoba?

-Se han hablado otros destinos, pero ninguno ha aterrizado. Paciencia, aterricemos en Barcelona, porque esas conexiones indirectas también te permiten entender si hay una demanda muy grande para un destino en particular, identificar que hay una demanda y si eso ocurriera nosotros somos los primeros interesados en dar esa conectividad directa. Pero de momento centrémonos en hacer funcionar Barcelona, que es la prioridad.

-¿Echan en falta algún servicio en el aeropuerto de Córdoba?

-En el aeropuerto lo más importante siempre es que la conexión con la ciudad sea lo más buena posible y yo diría que el Ayuntamiento lo sabe. De hecho es algo que hemos hablado con ellos, asegurarnos de que podamos tener servicio de buses en horarios que sean cómodos, tanto para la ida como en la llegada, porque eso es fundamental. Córdoba es un aeropuerto con poco tráfico, por tanto es cómodo a nivel de pasar seguridad, check-in, puertas de embarque... Todo eso creo que es muy cómodo, pero sí que es importante asegurar que la conexión con la ciudad sea buena, porque si no, es fácil que esa gente se vaya a otros aeropuertos mejor conectados.

-Vueling es la única compañía que ahora presta servicio en todos aeropuertos andaluces, entendemos que esto es una clara apuesta por Andalucía…

-Para nosotros Andalucía es una región importante, sobre todo en su conexión nacional con el resto de la Península, al norte con Barcelona, también con Canarias y con Baleares. De hecho, para el 2025 crecemos de forma muy importante en ambos estilos, pero también en consolidar y seguir invirtiendo en la conexión internacional desde Andalucía. Conectamos con las principales ciudades europeas, como Londres, París, Ámsterdam o Roma de forma directa, y de forma indirecta a través de Barcelona con el resto de Europa y del mundo. Estar operando en los seis aeropuertos es otra prioridad de nuestra apuesta. Lo dicen los niveles de tráfico: 5 millones de asientos en el total de la región andaluza en el 2025, de los cuales son 4 millones en mercados domésticos, 1 millón en mercados internacionales, entonces una muy importante proporción de nuestra operativa está destinada a Andalucía, porque es una región importante y en la que creemos para el futuro.

Suscríbete para seguir leyendo