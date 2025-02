Montero trata de reconciliar al PSOE cordobés para evitar las primarias

Dijimos que el PSOE de Córdoba había decretado un alto al fuego para llegar al 15 Congreso que el PSOE andaluz celebra en Granada este fin de semana, pero no que no se hubiesen traído las armas a Armilla. Aunque a primera hora la delegación cordobesa posó sonriente y en grupo en el recinto ferial donde se celebra el cónclave, la unidad reflejada en esa imagen saltó por los aires a medida que transcurría la jornada. El PSOE de Córdoba está roto... ¿o no?

Después de encadenar cuatro derrotas electorales consecutivas, el Partido Socialista cuenta en estos momentos con 3.200 afiliados en Córdoba (ya la penúltima provincia andaluza en afiliación solo por delante de Almería) obligados a repartirse (cosa de las primarias) entre tres sensibilidades: la que aglutina la actual secretaria provincial, Rafi Crespín, con alcaldes como los de Montilla, Baena, La Carlota o Pedro Abad; las que ha concitado su hasta ahora número 2 y portavoz de la Diputación de Córdoba, José Antonio Romero, con la exalcaldesa Isabel Ambrosio o la regidora de Moriles; y la corriente de críticos y susanistas que lidera Lope Ruiz, alcalde de Iznájar, que tiene el respaldo público del exsecretario Antonio Ruiz, que no ha estado este sábado en el cónclave.

Lope Ruiz, alcalde de Iznájar, segundo por la derecha, habla con un grupo de compañeros. / A.J. GONZÁLEZ

¿Y tú de quién eres?

En Granada había tres sensibilidades y algunos socialistas cordobeses viéndolas venir. "¿Y tú de quién eres?" " ¿Yo? De María Jesús Montero", responde rápido para desempatar sin soltar prenda el concejal Joaquín Dobladez. Tres sensibilidades, algunos socialistas viéndolas venir y el exsecretario y susanista de primer grado Juan Pablo Durán, dándolo todo entre bambalinas.

Los periodistas más veteranos aconsejan pincharse un urbason en momentos de intoxicaciones y filtraciones interesadas. Este sábado ha sido un buen día para vacunarse en Armilla. Lo que a las 7 era un pacto seguro entre los de Romero y los de Lope, era negado de forma taxativa una hora más tarde, porque el acercamiento se fiaba entonces entre los críticos de Lope con Crespín. Y así, sucesivamente.

Rafi Crespín, en el centro, rodeada de algunos de los socialistas que la apoyan. / CÓRDOBA

Hermetismo igual a especulación

El hermetismo de María Jesús Montero sobre los nombres de quienes serían los designados para la nueva ejecutiva regional disparó las quinielas y la incertidumbre entre los militantes socialistas que esperaban esos nombramientos como piezas de un puzle que les permitiera montar el suyo propio en la provincia. La nueva líder del PSOE andaluz se reunió uno a uno con los secretarios generales en un hotel cercano al recinto ferial. Todas las provincias excepto la de Sevilla, acudían a Armilla en llamas y al borde de las primarias, un proceso que se abrirá este lunes con la presentación de candidaturas.

José Antonio Romero habla con Juan Pablo Durán. / A.J. GONZÁLEZ

Las tres vías están tratando de llevar al límite las negociaciones, apurando sus posiciones y con la amenaza de las primarias -que en el fondo todos querrían evitar- sobre la mesa.

Rafi Crespín ha sido una de las últimas secretarias provinciales en reunirse con Montero. Sobre las 9.30 de la noche, y tras ese primer encuentro con la líder del PSOE-A, la carloteña se mostró convencida de que en Córdoba no habría primarias y que se pactaría un acuerdo de integración con las otras dos alternativas. Media hora más tarde, un socialista cordobés negaba la mayor y amenazaba con la posibilidad de que hubiese "hasta una cuarta vía". A esta hora de la noche, la caja del urbason se había agotado. Continuará.