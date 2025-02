La economía de escala, en lo público

El último debate del foro de municipalismo CÓRDOBA Conecta planteó la economía de escala como fórmula para lograr beneficios en el ámbito municipal. El diálogo contó como moderador con Antonio Díaz, presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), e intervinieron los populares Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba, y María José García-Pelayo, presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez.

El presidente de la patronal inició la charla definiendo el término de economía de escala como la capacidad que tiene una empresa con un nivel óptimo de producción para seguir produciendo pero a un coste más económico, y planteó a los intervinientes cuestiones como los costes que se pueden reducir mediante economía de escala en los municipios o cómo se pueden beneficiar los ayuntamientos de esa economía de escala. Díaz apuntó antes de que comenzaran las intervenciones que economía de escala es claramente un concepto empresarial y que tal vez sería difícil aplicarlo al ámbito de la política local. Con esta premisa inicial, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, afirmó que el eje que define la Corporación provincial es la economía de escala. «Sin esta institución, los pequeños pueblos no tendrían servicios de calidad. Sin la gestión de las diputaciones, que gestionan el agua, la basura o el servicio de extinción de incendios, los pueblos pequeños no tendrían servicios de calidad, así es», sostuvo Salvador Fuentes.

Por su parte, la presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, planteó lo «complicado y complejo» que es aplicar la economía de escala al municipalismo. «Yo en primer lugar quería aclarar algo y es qué hablar de economía de escala en relación con una administración pública es complicado, es complejo, porque cuando hablamos de economía de escala, es un modelo de gestión en el que de alguna manera se consigue obtener beneficios, se consigue obtener un beneficio económico. Es decir, tú produces de tal manera que produces más, eres más eficiente en la producción y de esa manera se obtienen más beneficios. Eso quizás en el ámbito de lo privado sea posible, pero es complicado. Los ayuntamientos prestan un servicio público y un servicio público, creo que es beneficio. Es decir, por mucho que yo pueda tener o que podamos tener una fundación o un teatro o una empresa pública del agua o una empresa pública de la vivienda es muy complicado que esos ejercicios públicos vayan unidos a beneficio o a rentabilidad económica», explicó.

Víctor Castro

En su opinión, es un modelo al que se debería de tender, ya que «las administraciones públicas tendríamos que aspirar a él. Pero es verdad que es complejo vincular a lo público la economía de escala. Como fórmula de gestión sí, pero de cara al beneficio económico que se pueda obtener, creo que es complejo», expuso la presidenta.

Respecto a las relaciones entre las distintas administraciones o si existe demasiada burocracia entre ellas, ambos intervinientes estuvieron de acuerdo en la eficacia de la local y en el excesivo volumen de papeleo entre las distintas instituciones.

María José García-Pelayo hizo una defensa de los ayuntamientos por su cercanía y trabajo, sin embargo también criticó el poco caso que les hacen desde las otras administraciones. «Somos la principal red de atención social, somos la principal red para afrontar el cambio climático, somos la principal red para abordar el desarrollo logístico, para la transformación digital de nuestro pueblo. En definitiva, somos la principal red, somos el tejido más fuerte. En cambio, somos lo que parece que menos pintamos para las administraciones», criticó la alcaldesa de Jerez.

Y, continuó, «si nosotros contáramos con los usos necesarios para poder trabajar, si se atendieran nuestras reivindicaciones, si en muchos casos se nos escuchara, ya solamente escucharnos, yo estoy convencida que muchos problemas se solventarían con criterios de economía de escala, mucho más rápidamente y mucho mejor. El problema que tenemos es que siendo la mayor red que hay en este país, somos posiblemente los menos atendidos».

También se refirió a la escasa voz de los ayuntamientos de cara a la financiación local.

Por su parte, Salvador Fuentes puso de manifiesto que «es imposible hablar de financiación autonómica sin hablar con los ayuntamientos». Mientras que para la presidenta de la FEMP «es que ya se pide a los ayuntamientos que hagan ciudades sostenibles desde todos los puntos de vista sin contar con los recursos necesarios para ello. Por lo tanto, lo primero, sería definir la competencia, definir la financiación y luego, a partir de ahí, habría que ver qué ayuntamientos se encuentran en riesgo financiero. Es fundamental que se nos compense, por ejemplo, por los tributos que no se nos permite ahora cobrar», defendió la alcaldesa de Jerez.

Ambos descartaron la opción de subir los impuestos y de recortar el gasto para hacer frente a una financiación insuficiente. «Yo creo que no. Recortar el gasto significa recortar la limpieza, recortar el transporte público, recortar independencia. Yo creo que esa no es la fórmula, que la fórmula es dejar que los ayuntamientos pongan en marcha políticas que permitan la acción económica en sus territorios», sostuvo la presidenta de la FEMP.

Foro sobre municipalismo CÓRDOBA Conecta / RAMÓN AZAÑÓN

En esta línea, Salvador Fuentes planteó que el mayor desafío que tienen los ayuntamientos en la actualidad es la vivienda. Y, propuso que en ese tema como en cualquier otro hay que «tomar las decisiones siempre con el criterio del equilibrio, porque es verdad que hay que conciliar mucho».

Para la alcaldesa de Jerez, también es importante tener en cuenta las características de cada municipio, «cada ayuntamiento es un mundo, que lo esencial es que respeten con la autonomía local y lo esencial también, y por eso pido y pedimos todos y todas, que nos escuchen, porque es verdad que las realidades son distintas». Y puso como ejemplo, la diferencia entre el turismo de Málaga y el de Jerez como manera de explicar que cada municipio tiene sus propios problemas y que a cada uno hay que darle soluciones e ingresos diferenciados.

Legislación a la carta

«Necesitamos una legislación un poco a la carta, porque no es lo mismo la ciudad que tiene despoblación o que tiene un puerto o tiene mar. Por lo tanto, necesitamos de verdad reflexión, necesitamos financiación, pero no todos son iguales y no toda la financiación debe ser la misma o hay que ajustarse a un criterio», planteó la presidenta de la FEMP.

Para Salvador Fuentes, «hay servicios que si no los cubrieran las diputaciones no los habría en muchos pueblos», por eso hay que ser «muy sensibles a la política municipal», señaló. n