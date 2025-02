El objetivo, un urbanismo sostenible

El tercer debate del foro de municipalismo CÓRDOBA Conecta se centró en la sostenibilidad y se abordó cómo se está planificando o desarrollando el urbanismo en los municipios con el objetivo de la sostenibilidad. En esta mesa,participaron los alcaldes de Rivas Vaciamadrid, Aída Castillejo (IU), y de Villarrasa, Arturo Alpresa (PP). La moderadora del debate fue la vicerrectora de Campus Sostenible de la Universidad de Córdoba (UCO), Amanda García, que preguntó a ambos regidores sobre urbanismo y desarrollo sostenible, sobre nuevas tecnologías y sostenibilidad, o sobre las medidas impulsadas para mitigar el cambio climático y la aceptación ciudadana que han tenido.

La alcaldesa de Rivas Vaciamadrid dejó claro desde un principio que la adaptación urbanística al cambio climático de los municipios es "un gran reto" y que este es independiente del color político y de la dimensión de la población. Como ejemplo de esa adaptación en Rivas Vaciamadrid, Castillejo expuso la transformación en zonas de bajas emisones de las áreas de entrada a los colegios con una renaturalización de espacios urbanos. "No hablamos de las zonas de bajas emisiones, en Rivas las hemos implementado en todos y cada uno de nuestros centros escolares. Hablamos de algunas cosas como los refugios climáticos que en Rivas los vinculamos a que sean también refugios culturales. Cada vez va a hacer más calor en verano, cómo hacemos que la ciudad tenga refugios para seguir paseando, para que podamos seguir disfrutando de nuestras ciudades y cómo eso se puede combinar con actividadades de cultura. Generamos esos espacios, refugios climáticos", afirmó la regidora.

Por su parte, el alcalde de Villarrasa, un pequeño municipio onubense, planteó que en los pueblos más pequeños puede ser más difícil tomar medidas para mitigar el cambio climático. y, concretó que en su municipio se había llevado a cabo la repoblación de solares con árboles como medida para luchar contra el cambio climático.

Alpresa sostuvo sobre la complejidad de cambiar hábitos en un pequeño municipio la problemática de la instalación de placas fotovoltáicas en los terrenos. "Muchos de los vecinos se niegan a vender terrenos para colocar placas. Como allí decimos, para sembrar placas, porque -como dicen- del trigo se puede comer, pero no de las placas. Hay que fomentar la integración dentro de la naturaleza y del medio ambiente de esta placas para disminuir el impacto visual", sostuvo el alcalde.

¿Cómo acepta la ciudadamía estas medidas?, preguntó la moderadora Amanda García, a lo que ambos regidores contestaron que poco a poco y con mucha concienciación.

"Es complicado la necesidad de actuar con el medio ambiente y con la sostenibilidad. Muchas veces las medidas que se han puesto en marcha de mitigación del cambio climático, de adaptación se aceptan de forma agradable. Pero, otras veces muchas medidas de este tipo no siempre se aceptan, porque necesitan un cambio de hábito, más allá de que cuesten más o menos dinero. Muchas necesitan cambios de hábito", reflexionó Castillejo.

Foro sobre municipalismo CÓRDOBA Conecta / RAMÓN AZAÑÓN

La alcaldesa planteó que para que los ciudadanos acepten estas nuevas medidas es preciso pedagogía. Como fue su caso, durante dos años se explicó cómo iba a mejorar el municipio con las nuevas zonas de bajas emisiones cercanas a los colegios, "porque cuando planteamos que tiene que haber zonas de bajas emisiones en las ciudades, se plantea que esas primeras zonas van a estar en el lugar a la que a quienes más hay que proteger, a nuestros niños y a nuestras niñas. Y efectivamente es un cambio de hábito. Cuando los cambios se hacen de manera pausada y por un bien común, los cambios tienen éxito", afirmó convencida Castillejo.

Para el alcalde de Villarrasa es esencial, como para la alcaldesa del municipio madrileño, ir de la mano de la ciudadanía en todos los cambios que tengan que ver con el urbanismo y el medio ambiente. "Respecto a las comunidades energéticas y las placas vamos poco a poco y de la mano de la ciudadanía. Un aspecto que intentamos fomentar en las zonas rurales son los aparcamientos para vehículos eléctricos y el uso de las bicicletas. Los jóvenes se van concienciando de utilizar otros medios de transporte para reducir el consumo", sostuvo.

Otro aspecto que se abordó en esta mesa de debate fue qué se está haciendo en urbanismo sostenible en nuevas zonas de crecimiento. A lo que Castillejo sugirió la dicotomía entre tener como objetivo principal el ladrillo o la calidad de los servicios. "Tras la pandemia, se crecía mucho en casitas, pero no en servicios públicos, lo cual era un riesgo. Y les preguntamos a los vecinos si seguíamos creciendo igual, si era el ladrillo el que decidía cómo crecía la ciudad, y cómo la planteábamos", afirmó la alcaldesa, que recordó que recibieron 650 propuestas de los vecinos respecto a cómo querían que fuese su ciudad.

El planteamiento era dos modelos distintos de ciudad: bien una residencial con urbanizaciones cerradas o, por el contrario, un espacio abierto con panaderías, colegios... "De alguna forma estamos volviendo a querer esos espacios abiertos a vivir en zonas en las que tenga el comercio próximo, a tener nuestra panadería, nuestra farmacia, nuestro cole, volver a esos inicios del urbanismo y escapar de modelos que nos han influenciado a todas las ciudades y a la propia empresa municipal de la empresa de vivas, de urbanizaciones cerradas, en las que tú entras con tu coche, bajas el garaje, subes en el ascensor y ya está", explicó.

Castillejo sostuvo que con las propuestas de los vecinos se estaba reformando el Plan General de Ordenación Urbana. "Bueno, creo que esto también nos dio para repensar y ese es el modelo al que va la justificación del plan general de la ciudad. Pensando en el modelo de sociedad, otro modelo al que queremos ir, y eso también es sostenibilidad", dijo la alcaldesa.

En Villarrasa, donde el plan general de urbanismo lo tienen aprobado desde 2021, el alcalde hizo hincapié en que tienen un problema, puesto que cuentan con terrenos disponibles para construir, pero que los constructores no quieren. "Los constructores no quieren invertir. Se habla de la asociación de que no quieren invertir, porque quieren vender antes de construir y eso es complicado. El problema es de vivienda, se nos están quedando vacías casas y no se venden, no se construye y no podemos crecer. Entonces, estamos dando respuesta a la idea de que podemos hacer cooperativas con una distinta idea que tenemos en mente para que se pongan esas viviendas a disposición de los vecinos. Tenemos ese handicap, los constructores quieren ir a venta segura. Estamos planteándonos ir a alquileres sociales".

Respecto a la opción de elegir una construcción de viviendas sostenibles, ambos alcaldes se mostraron favorables a decantarse por esta elección.

"En realidad, efectivamente, tenemos una empresa municipal de la vivienda que desde sus inicios ya ha gestionado y construido más de 1500 viviendas. Ahora estamos con 283 cimientos de alquiler para nuestras personas pobres porque efectivamente tenemos una máxima. Antes del problema estructural que tenemos en el país, que tiene que ver con la vivienda, tenemos que garantizar que quienes han nacido y crecido en nuestras ciudades tengan al menos la posibilidad de seguir viviendo en nuestras ciudades. Y esto es la otra cuestión, con la que sé que cualquier alcalde o alcaldesa está de acuerdo, financiando todo. Ahora tenemos 83 viviendas proyectadas, que las hace el Ayuntamiento a pulmón. Son viviendas de protección oficial. Estas 83 viviendas, que estamos construyendo y que tendremos el placer de entregar a mediados de este mismo año, por supuesto tendrán la máxima calidad energética, calificación energética y barata".

Víctor Castro

Y, continuó, "podrán tener un envolvente térmico como edificio, una instalación eléctrica colectiva, suelo radiante, pero también técnicas para enfriar el inmueble, un elevado confort térmico, y que hace además que se reduzca el consumo energético con placas fotovoltaicas. El sistema también irá mediante aerotermos, bueno, toda una serie de tecnologías que parece que estamos hablando de una casa que podría costar muchísimo en un barrio, en un edificio, y estamos hablando de vivienda pública asequible que será para los pobres y que tendrá un precio que no superará los 500 euros al mes".

Por su parte, Alpresa aseguró que todo lo que "construimos son edificios sostenibles" e hizo especial hincapié en la importancia de la financiación para poder construir. "La financiación es importantísima. En el caso de nosotros, los pequeños, la financiación es directa con los directores de banco. Hacemos prácticamente como de corredor a la hora de poder poner viviendas en marcha", señaló el regidor.

También comentó que han inaugurado hace unos meses dos parques sostenibles en el municipio onubense. "Y hemos conseguido que todo lo que tenemos en los parques sean sostenibles, que tienen directamente materiales reciclados, que son más valiosos, pero tienen menos mantenimiento, son un poco más costosos, no mucho, pero un poco más costosos. Es verdad que a la larga son más baratos, porque necesitan menos mantenimiento", afirmó.

El alcalde volvió a insistir en la falta de vivienda en el municipio por el desinterés de los constructores en edificar y que "en los pueblos pequeños tenemos que hacer de corredores entre los posibles compradores y los directores de los bancos. Tenemos un gran pueblo, que es punto estratégico entre las provincias de Huelva y Sevilla, pero tenemos el serio problema de la falta de vivienda para poder crecer", concluyó.

La moderadora Amanda García Marín finalizó esta mesa de debate reconociendo que le quedaban muchísimos temas por abordar dentro de la sostenibilidad de los municipios como residuos o energía y abrió la posibilidad de celebrar en un futuro un segundo debate para tratar estos asuntos.

Por su parte, y como anécdota, la regidora Aída Castillejo recordó al que fuera alcalde de Córdoba, Julio Anguita, y deseó que la estación de trenes de Córdoba pronto lleve su nombre.