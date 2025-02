El difícil equilibrio entre vecinos y turismo

El primer Foro sobre Municipalismo CÓRDOBA Conecta empezó con un debate en torno a la gestión del casco histórico entre dos alcaldes de signo opuesto que llevan dos mandatos al frente de dos ciudades Patrimonio de la Humanidad como son Córdoba y Mérida. El primer edil cordobés, José María Bellido (PP), y el de Mérida, Antonio Rodríguez (PSOE), participaron de una charla moderada por el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba, Juan Andrés de Gracia, que hizo las veces de Pepito Grillo para poner sobre la mesa algunos de los grandes retos a los que se enfrentan las urbes con más historia.

De Gracia recordó antes de empezar que Mérida es una ciudad con unos 60.000 habitantes cuyo conjunto arqueológico fue inscrito en el listado de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en 1993 y actualmente tiene unas 35 hectáreas protegidas como conjunto histórico. Asimismo, cuenta con un plan de ordenación del año 2000 y una agenda urbana recién aprobada para los próximos años.

Por su parte, Córdoba, con una población de alrededor de 320.000 habitantes, obtuvo el título de Patrimonio de la Humanidad para su centro histórico en 1994, diez años después de la inscripción de la Mezquita-Catedral, tras los cuales llegarían las declaraciones de la Fiesta de los Patios en 2012 y la del conjunto arqueológico Medina Azahara en 2018. En cuanto a protección, el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano citó el plan del casco histórico de 2003, pendiente de revisión, el plan de gestión que se encuentra actualmente en debate y la agenda urbana aprobada hace casi dos años.

Partiendo de este contexto, el moderador aludió a una frase de Carlos Castilla del Pino, quien titulaba un artículo publicado hace 50 años con la frase: «Apresúrense a ver Córdoba», en un intento desesperado porque los interesados tuvieran la oportunidad de conocer la ciudad más auténtica antes de que desapareciera.

Dos ciudades con retos similares

Aunque hay diferencias evidentes en el volumen de población, en las hectáreas afectadas por la protección de casco histórico o los planes aprobados por sendos ayuntamientos para dar respuesta a esos retos, lo cierto es que ambos alcaldes coincidieron en que se enfrentan a muchos problemas comunes, por lo que este tipo de foros suponen una oportunidad de compartir visiones y generar sinergias y también en la dificultad de incluir en la misma ecuación los valores que llevaron a la Unesco a conceder los títulos de Patrimonio de la Humanidad a estos centros históricos con el avance del turismo y las necesidades de la vida de barrio.

A la pregunta de si se está expulsando a los residentes de los cascos históricos y la necesidad de que los ayuntamientos intervengan para evitar que esto ocurra, el alcalde de Mérida se mostró tajante: «Hay una tendencia a decir que el turismo está expulsando a los vecinos pero yo no estoy de acuerdo con esa afirmación», aseguró, «las normas de protección de los cascos históricos a veces es incompatible con la vida vecinal». Según Antonio Rodríguez, «hay edificios que se caen porque nadie los rehabilita, en los que nadie quiere vivir, en muchos casos, la falta de conservación está echando a los vecinos mientras que los alojamientos turísticos están dando respuesta a esa necesidad de rehabilitación a la vez que generan actividad económica en el centro de las ciudades».

Foro sobre Municipalismo CÓRDOBA Conecta. / Ramón Azañón

En su opinión, «hay que poner la protección del patrimonio por delante y son esas mismas normas de protección las que hacen que mucha gente no quiera vivir en el casco histórico». Para el alcalde de Mérida, hay muchas cosas que se pueden regular a través de las ordenanzas municipales, como el número de veladores o los niveles de contaminación acústica o visual, que son instrumentos «con los que se puede hacer compatible la vida en el centro de la ciudad con el turismo de forma que residir en estos entornos no sea sinónimo de renunciar a las comodidades básicas» que, recordó, «supone el 13% del PIB del país. No obstante, auguró que será «la ley de la oferta y la demanda la que se encargue de regular la proliferación de los apartamentos y viviendas turísticas, muchos de los cuales pasarán a ser residenciales cuando la oferta supere a la demanda».

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se mostró más cauto, aunque recordó que «son estas reflexiones las que compartimos los alcaldes en las redes de ciudades patrimonio ante problemas similares que nos afectan a todas». En su opinión, la alerta de que los cascos históricos se están despoblando viene de muy lejos, si bien recordó que se han dado muchos pasos en esos intentos de aprovechar el potencial turístico sin que esto merme el atractivo del casco histórico como barrio. «Solo en Córdoba tenemos un plan especial del casco, un plan de gestión, zonas Acire para restringir la movilidad, zonas de bajas emisiones, una ordenanza de convivencia...», señaló, mientras defendió la importancia de garantizar la calidad de vida en estos entornos porque «si lo pones extremadamente difícil la gente se va a ir». Por eso, recalcó, «la clave está en encontrar un equilibrio para tener barrios vivos con servicios públicos y no cascos vacíos llenos de pisos turísticos».

El precedente de la pandemia

Para el alcalde cordobés, «no podemos renunciar a la promoción de nuestro patrimonio ni aspirar a que nuestro casco histórico sea un secreto porque, entre otras cosas, si fuera así, muchas familias se irían y muchos negocios cerrarían como vimos durante la pandemia».

De ahí que la Federación Andaluza de Municipios y provincias (Famp), que Bellido preside actualmente, ha puesto en marcha «un observatorio turístico del que obtener datos que sirvan para la toma de decisiones en función del análisis real de cada caso, ya que las mismas medidas no valen para todos los territorios», indicó.

En esta línea, el regidor cordobés abogó por medir mucho el fenómeno de las viviendas turísticas, «que en algunas zonas han servido para recuperar la actividad» y que no superen el 40% de la oferta en ningún barrio, «ya que pueden provocar molestias y problemas de convivencia, así como tener efectos sobre los precios y la oferta de vivienda en alquiler».

Víctor Castro

Cableado eléctrico

Los dos alcaldes pusieron el foco en el contraste entre el elevado nivel de exigencia a los ayuntamientos a diferencia de lo que se reclama a las grandes empresas, responsables de algunos de los grandes atropellos a la esencia de los cascos históricos. En concreto, aludieron al impacto visual del cableado eléctrico y telefónico, «del que no somos responsables los ayuntamientos sino Endesa e Iberdrola y Telefónica, grandes corporaciones que no asumen su responsabilidad sobre el soterramiento de ese cableado que tanto afea las fachadas de los edificios», criticó Antonio Rodríguez. Poco después, el primer edil de Córdoba compartía la crítica de Rodríguez a este tipo de vacíos legales que no solo entorpecen y frenan intervenciones necesarias sino que a veces obligan a los ayuntamientos a asumir costes que no les corresponden para responder a las necesidades de los vecinos, por lo que propone «hacer una reflexión conjunta sobre este tipo de cuestiones porque vienen más problemas de este tipo de camino».

En este sentido, recordó que la nueva normativa obligará a realizar informes de respeto patrimonial en los que habrá que realizar evaluaciones de impacto patrimonial de las actuaciones que se lleven a cabo en estos entornos. «Hay que acotar bien qué es lo que se va a medir y qué administración será la que lo autorice», reclamó, «espero que no salga del ámbito autonómico para que no haya contradicciones que hagan aún más difícil actuar en las zonas patrimoniales». Para Bellido, «para diseñar estas directrices hay que contar con la Femp para no asfixiar a los ayuntamientos porque si no se tiene en cuenta el impacto económico en las arcas municipales de las medidas que se impongan puede que nos enfrentemos a costes inasumibles o a la necesidad de repercutir los costes en los ciudadanos subiendo impuestos».

El alcalde de Mérida fue más allá y señaló que «todo el mundo quiere que se hagan muchas cosas sin pagar impuestos, pero la realidad es que cada obra que se inicia en un casco histórico tiene unos costes muy elevados debido, entre otras cuestiones, a las excavaciones arqueológicas, que pueden prolongarse durante años, y que a menudo conllevan grandes sobrecostes sobre el presupuesto inicial».

Placas fotovoltaicas

Bellido insistió en que las medidas que se adopten para compatibilizar la vida en el casco histórico con la actividad turística deben hacerse «estudiando caso a caso porque hacerlo no es tan sencillo como crear una norma para todos». A modo de ejemplo, los dos alcaldes se refirieron a la instalación de placas fotovoltaicas, una apuesta por las energías renovables, en los respectivos cascos históricos y la importancia de que se haga garantizando que estas no tienen impacto visual. En este sentido, coincidieron en que hay que estudiar cada caso y, cuando no sea posible, buscar otro tipo de soluciones alternativas como las comunidades energéticas, señaló Bellido, quien recordó que la Junta de Andalucía está trabajando en la elaboración de una instrucción común para toda la comunidad.