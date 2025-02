El Pleno de Córdoba aprueba la subida de un 10% de la tasa de agua que Emacsa empezará a cobrar en mayo de 2025

El Pleno de Córdoba ha dado luz verde este jueves, con el rechazo de la oposición al completo, a una subida del 10% de la tasa del agua en 2025. El aumento propuesto, que se aprueba de manera inicial, por la empresa municipal de aguas de Córdoba, Emacsa, es el segundo que se aplica en lo que va de mandato, después de que el año pasado los recibos del agua se encarecieran ya en un 5%. Las nuevas tarifas entrarán en vigor a partir del mes de mayo. En la sesión extraordinaria celebrada hoy también se ha dado luz verde a la petición a la Unión Europea de 20 millones para el proyecto Edilquivir.

La subida -que quedó pendiente en el pleno de la semana pasada- volverá a aplicarse por tramos con la idea de que pague más quien más consuma. De este modo, en el tramo de consumo de hasta 14 metros cúbicos, que supone el grueso de las facturas (más de la mitad), la subida será de un 8,2%, lo que se traduce en 1,40 euros más al mes. En el tramo de consumo de entre 14 y 30 metros cúbicos, el incremento será de un 8,4%, es decir, 1,88 euros más al mes. Quienes más notarán la subida serán las facturas más abultadas, de más de 30 metros cúbicos.

El portavoz de Hacemos, Juan Hidalgo, y el presidente de Emacsa, Daniel García Ibarrola. / CÓRDOBA

La oposición ha calculado que las nuevas tarifas permitirán un aumento de la recaudación de 4,5 millones que divididos entre los 113.00 usuarios de Emacsa daría una subida de 40 euros de media al año por consumidor.

Instalaciones de la empresa municipal Emacsa. / Diario CÓRDOBA

Más personal

Aunque el presidente de Emacsa, Daniel García Ibarrola, ha empezado asegurado que "el agua ni ha subido ni va a subir, porque lo que se cobra es la gestión del agua", pero ha justificado en cualquier caso el incremento "por la necesidad imperiosa" de la empresa ante la urgencia del cambio climático, los retos de digitalización de la empresa y por la aprobación de normativas más estrictas en torno al control del agua de consumo que incrementarán los gastos de explotación. El concejal del PP también ha comparado la subida de la tasa en 2024 (cuando subió un 5% en Córdoba) con ciudades del entorno como Granada, que subió el precio del agua un 24%; Sevilla, un 18%, o Málaga, 32%.

Por último, ha justificado la subida por los gastos en la mejora de las redes de saneamiento y abastecimiento, en el proyecto de aguas regeneradas o en la construcción del tanque de tormentas, que supera una inversión de los 20 millones de euros.

Críticas de la oposición

El concejal del PSOE, José Antonio Romero, ha lamentado que la subida tarifaria vaya "a castigar el bolsillo" de los cordobeses y que no se aumenten las ayudas a familias sin recursos. "Van a lo fácil", ha asegurado al tiempo que ha exigido conocer cuanto antes los beneficios que ha tenido Emacsa en 2024. Además, el edil socialista lamenta que se apruebe el incremento a pesar de que la subida será del 15% en los dos últimos años. "Estamos hablando de lo que dice el PP que no hará cuando está en la oposición: subir los impuestos", ha resumido Romero, que ha pedido al alcalde que no cambie más al concejal de Emacsa "porque cada vez que lo cambia vuelve a subir el agua". Por último, ha añadido que la de Emacsa debe sumarse al incremento del 30% del canon del agua que ha aprobado por la Junta de Andalucía: "¿Es normal esa subida del 48% el recibo del agua?", ha cuestionado Romero para avanzar que presentarán alegaciones. "Puede decir lo que quiera pero el PP de Córdoba y el de Andalucía están subiendo el precio del agua y de la basura".

Antonio Hurtado, Carmen González y José Antonio Romero. / CÓRDOBA

El portavoz de Hacemos, Juan Hidalgo, también ha lamentado que Emacsa vuelva a subir las tarifas y que no haya incluido ninguna propuesta de las que presentó su grupo encaminadas a lograr "una tarificación más justa" o la colocación de contadores individuales que abaraten los recibos de los cordobeses que viven en comunidades de vecinos. El edil ha pedido a Daniel García que no emplee "actualización" como sinónimo de "subida desmesurada que es lo que se aprueba que además es injusta" sobre todo para las familias más vulnerables en Córdoba que también "tiene derecho al agua y poder pagarla".

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha reprochado al PP la subida del agua "por su ineficiencia en la gestión y los sueldazos" de Emacsa, no por el cambio climático que ha aprovechado para negar criticando las políticas medioambientales que tratan de frenarlo. "Menos pacto verde, menos agenda 2030 y más gestionar con eficiencia", ha concluido. En un segundo turno, ha insistido en la negación de las políticas verdes de la Unión Europea.

El presidente de Emacsa, por último, ha respondido a Vox rechazando sus tesis negacionistas sobre el cambio climático; a Hacemos, que es necesario adaptar los sistemas para el uso de aguas regeneradas y de drenaje sostenible y que eso tiene un coste; y al PSOE, que lo acusaba de no ayudar a las familias más necesitadas, le ha replicado que Emacsa ha incrementado el bono social en un millón de euros.