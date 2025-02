Los joyeros cordobeses intentan resistir ante los precios récord del oro

La joyería cordobesa resiste, de momento, la fuerte subida del precio del oro, que en lo va de año ha aumentado un 10%. Lo asegura el presidente de la asociación de joyeros San Eloy, Isidoro García-Escribano, que afirma que el sector, de vital importancia en Córdoba, «se está defendiendo con bastante fuerza». El oro, y esto es ampliamente conocido, es un valor refugio cuyo precio se dispara ante episodios destacados del panorama internacional. Con respecto a las últimas subidas, se justifican ante la incertidumbre generada en el mercado por la política comercial de la nueva administración de Estados Unidos, y el metal también se ha visto impulsado por las compras de bancos centrales como el Banco Popular de China, que en enero volvió a aumentar sus reservas de oro por tercer mes consecutivo.

Sin embargo, y al menos de momento, la fabricación cordobesa de joyería a partir de este metal precioso no se resiente. Para García-Escribano, «el oro está en récord histórico porque estamos en récord históricos de conflictos, no solo con Trump, también pasó cuando se inició la guerra entre Ucrania y Rusia o con el conflicto de Israel. Cuando hay conflictos importantes el oro se convierte en valor refugio, esto es la base fundamental».

El presidente de la asociación San Eloy explica que, recientemente, se ha celebrado Vicenza Oro, la primera gran feria del sector dentro del calendario anual. Tras la cita, detalla, ha consultado con las empresas cordobesas participantes, que le han trasladado, en su mayoría, que «las ventas han sido buenas».

Inversión a futuro

Además de no caer la producción, parece que tampoco lo han hecho las ventas. García-Escribano insiste en que lo que siempre se ha dicho de que «una joya no solo es para lucirla, sino que el día de mañana se puede vender por más de lo que costó» es ahora «más verdad que nunca». A esto agrega que «la joyería vuelve a estar de moda y parece que el público capta ese concepto de inversión».

Trabajo de joyería en una empresa del Parque Joyero. / CÓRDOBA

Las certezas, eso sí, en un mercado como el de los metales, tampoco existen siempre. Sí cree García-Escribano que será en la próxima gran feria, que se celebra en Hong Kong, cuando se verá si de verdad esta subida termina por afectar de lleno al sector. Pero, insiste, en Córdoba «se está resistiendo y se está resistiendo bien». La confirmación de que es así es que las ventas a cliente final aumentaron en 2024, año donde también se acumularon subidas muy destacadas del precio del oro.

Renegociando precios

Por su parte, el presidente del Parque Joyero de Córdoba, Rafael Ruiz, sí reconoce ciertos nervios en el sector, aunque tampoco habla de una bajada de la producción. A la feria de Vicenza también se refiere Ruiz, pero para explicar que la toma de posesión de Trump se produjo justo después de la misma, lo que ha obligado a renegociar acuerdos que se firmaron en Italia. «Fuimos a la feria y cerramos acuerdos con la base de que el gramo estaba en unos 84 euros y ahora ha llegado a 90», detalla el presidente del Parque Joyero. Eso sí, en Córdoba no suele fabricarse hasta que no se ha mandado el dinero por adelantado y, de no haber sido así, se exige el precio conforme al valor actual.

Trabajo de joyería en una empresa del Parque Joyero. / CÓRDOBA

La subida para el cliente

De la misma forma que los fabricantes de joyería cordobeses están notando ya la subida del metal, también lo harán los clientes finales, aunque esto no ocurrirá hasta dentro más o menos de un mes. Explica Ruiz que los precios se actualizarán cuando acaben las rebajas porque todavía se están vendiendo productos fabricados cuando el oro no estaba en estos niveles.

Fuerte subida de la plata Y lo mismo que ha subido el oro, también lo ha hecho la plata, otro metal ampliamente utilizado en la joyería cordobesa. En el caso del oro, el kilo llegó ayer a los 90.089 euros, aunque el pico se alcanzó el 11 de febrero con 91.880 (ese día, Trump afirmó que si Hamás no liberaba a los rehenes se desataría «un infierno» en Gaza). En el caso de la plata, ayer ya superó los 1.000 euros el kilo, uno de los valores más altos de lo que va de año. Por hacerse una idea, el 4 de noviembre (justo un día antes de las elecciones estadounidenses), el kilo de oro estaba a 80.893 euros y el de plata a 967 euros.

