Gerardo Olivares, sobre el ayuntamiento de la Victoria: «Es muy actual, como todo lo que hacíamos en aquella época»

El arquitecto Gerardo Olivares se puso a trabajar con Rafael de la Hoz justo cuando terminó la carrera de arquitectura. Ambos, junto a José Chastang, conformaron un trío de renombre que propició la llegada del modernismo a Córdoba y los tres llevaron a cabo algunas de las obras de mayor calado que se han hecho en esta ciudad. Precisamente Olivares trabajó mano a mano en un proyecto del que se está hablando mucho durante estos días, el edificio de un ayuntamiento que pretendía instalarse en los jardines de La Victoria. Se elaboró a petición del alcalde Antonio Alarcón y se presentó en 1974. No llegó nunca a levantarse y ahora el gobierno municipal se plantea si recuperarlo para construir una nueva sede consistorial.

«Era un espacio muy bello, con ese patio abierto a doble altura. Recuerdo los dibujos de las perspectivas que hizo Rafael de la Hoz», rememora Olivares en conversación telefónica con este periódico. Ese proyecto lo elaboraron ambos, De la Hoz y Olivares, como muchos otros que sí llegaron a materializarse. Preguntado por su opinión acerca de que el proyecto se haya rescatado y exista probabilidad de hacerlo realidad, Olivares asegura que «me parece muy bien. Es un honor que se recupere ese proyecto. Y, además, se haría en memoria de Rafael de la Hoz, un arquitecto que tanto ha hecho por esta ciudad».

Cómo se planteó

Que el edificio finalmente no se construyese no quiere decir que no estuviera trabajado. Olivares detalla que «lo hablamos y discutimos con Alarcón», alcalde de la época, y se sentaron también con muchos concejales. «Nos dijeron las necesidades que tenían», explica el arquitecto, y a partir de ahí se pusieron manos a la obra para esbozar el edificio. «Lo que yo recuerdo, y ya ha pasado mucho tiempo, es que era un edificio que estaba muy estudiado y que era factible para un fin administrativo. Llámese ayuntamiento o llámese diputación», detalla Olivares.

Lo que tenían claro ambos arquitectos era que el edificio debía ser un espacio donde el Ayuntamiento se relacionara con la ciudadanía. «Estudiamos muy a fondo el contacto con el público porque entendíamos que el ayuntamiento era la máxima representación de la vida civil de la ciudadanía. Buscábamos la relación directa y fácil del ciudadano con su casa», señala.

Maqueta de Rafael de la Hoz del proyecto de Ayuntamiento de los años setenta. / A. J. GONZÁLEZ

Tanto es así que en los planos encontrados se observa claramente cómo se repartieron las dependencias municipales en cada una de las plantas, incluyendo una sala de exposiciones o un espacio reservado para los arquitectos del servicio municipal. Pero, sin duda, la parte que más llama la atención de esos dibujos es la planta baja, un espacio completamente abierto, atravesado por los jardines de La Victoria y encima de la cual, casi flotando, se construía el edificio en su parte más administrativa.

Sobre el diseño, que más de 50 años después de ser realizado todavía llama la atención, Olivares lo define simple y llanamente como «muy bello», pero añade que «como todo lo que hacíamos en aquella época, también es muy actual». Esto posibilita su traslado al siglo XXI y así lo cree el arquitecto. «La solución ya era en su día muy completa y el ayuntamiento, con los cambios que haya podido tener, funciona básicamente de la misma manera», entiende el arquitecto, que supone que habría que actualizar, quizá, ciertas dimensiones. Aun así, lo califica como una realidad «posible» teniendo en cuenta que se diseñó partiendo de un punto «muy realista en cuanto al programa de necesidades que puede tener un edificio así».

Vista de los jardines de La Victoria. / VÍCTOR CASTRO

¿Por qué no se hizo?

¿Y por qué no se construyó en su época? Olivares no lo recuerda, aunque él entiende que se debería, seguramente, a cuestiones económicas. «Dado que estamos hablando de los últimos años de la dictadura, no creo que fueran problemas políticos, allí estarían todos de acuerdo», opina Olivares.

Más vida para una zona más que revitalizada La localización del ayuntamiento de Rafael de la Hoz se ubicaba en los jardines de La Victoria, justo donde desde hace años funciona el Centro de Educación Vial. Junto con el alcalde Antonio Alarcón se decidió que era el lugar ideal para llevarse la sede consistorial, ante un casco que ya daba signos de agotamiento y un incremento del tráfico rodado en la zona. El actual gobierno municipal estudia no solo recuperar ese proyecto arquitectónico, sino hacerlo en el mismo sitio donde se planteó en un inicio. ¿Supondría esto una revalorización de la zona? José Vaquero, presidente de la Asociación de Agencias Inmobiliarias de Córdoba (Asaicor), reconoce que un proyecto de este tipo «siempre general expectación», pero el hecho de que sea un edificio meramente gubernamental tampoco le añade mucho atractivo. No cree que el precio de la vivienda se vaya a incrementar si finalmente el edificio se hace, y más si cabe en una zona que de por sí es cara. Explica Vaquero que allí abundan los pisos antiguos y grandes, para los que tampoco ahora mismo existe tanta demanda ante un consumidor que suelen ser familias monoparentales o con un hijo como mucho. Revalorizar, quizá no, pero revitalizar, seguro que sí. Y hablamos del acceso al centro de la ciudad, una zona con mucha vida. Quienes más se podrían beneficiar de que allí se construyera un ayuntamiento, con sus trabajadores y sus usuarios correspondientes, sería la hostelería de alrededor. El espacio más cercano en este sentido es el Mercado Victoria, cuyo gerente, Paco Mulero, reconoce que el trasiego de clientes sería aún mayor. Mulero recuerda que, además, el 70% de la clientela del Mercado procede de Córdoba, ya sea de la capital o de la provincia, por lo que tener un edificio de este tipo generaría aún más visitas.

Suscríbete para seguir leyendo