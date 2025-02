David Dorado: "He confiado en todo momento en la justicia, en que iba a ser favorable para mi"

El exconcejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, David Dorado, que finalmente ha quedado fuera de la causa matriz del caso Infraestructuras por decisión del juez, ha mostrado su satisfacción por la decisión y ha asegurado que es una resolución que esperaba porque "he estado tranquilo siempre, desde el primer momento, confiado en que se iba a resolver favorablemente para mi", aunque ha admitido que a pesar de confiar plenamente en la justicia "ha sido un tiempo muy duro" por la lentitud de la administración y porque "se ha puesto en tela de juicio la presunción de mi inocencia" durante el largo proceso.

A David Dorado, que ha vuelto a la docencia de FP en el instituto Maimónides y vive "con total tranquilidad y libertad", le hubiera gustado tener esa decisión antes "porque la justicia, por lenta, a veces no es justa", afirma, al tiempo que expresa que "no deja de ser un respiro" porque "fui a la política a prestar un servicio y hacer cosas y es lo que he hecho, porque no soy persona de chanchullo ni de actuación ilícita", ha defendido. Su paso por la política fue "un paso adelante que consideré oportuno en su momento, para aportar mi granito de arena desde mi buena fe y voluntad de servicio público". Ese periodo ha terminado y "no tengo ni necesidad ni interés" de volver a la política, asegura, porque "he dado lo mejor de mi y no me arrepiento de nada".

Investigación por la seguridad en colegios

El exconcejal ha quedado fuera de la causa matriz, la más importante, pero sigue siendo investigado por un presunto delito de prevaricación cometido en la contratación de sistemas de seguridad para los colegios y edificios municipales, causa en la que espera también se archive porque "dolo no ha habido ninguno, he defendido y preservado los intereses municipales y tengo la conciencia muy tranquila".

David Dorado ha aprovechado para expresar su agradecimiento a su familia y amigos cercanos por permanecer junto a él y ha asegurado que "no le guardo rencor" a ningún compañero del Ayuntamiento de Córdoba, de ningún grupo municipal, incluido el alcalde, José María Bellido, "a pesar de las diferencias políticas, que no han ido más allá de eso porque éramos dos partidos distintos y dos personas distintas". Dorado reivindica que llegó al Consistorio para "hacer cosas, obtuve relevancia debido a la pandemia y la responsabilidad que tuve, pero no tengo nada en contra de ningún partido, deseo que les vaya bien porque así le irá bien a la ciudad" y ha pedido "que me dejen tranquilo, que sigo con mi vida sin molestar a nadie prestando un servicio que me apasiona que es el de la enseñanza".

El alcalde, de hecho, se ha pronunciado al respecto al conocer la noticia y ha expresado su alegría por David Dorado y porque "se aclaren las circunstancias" del caso. Para el alcalde, esto demuestra "que nosotros actuamos con absoluta responsabilidad, que nuestro listón de transparencia está más elevado que el que marca la justicia", ha expresado, y ha agregado que seguirán colaborando, como Ayuntamiento, si así la Justicia lo determina.