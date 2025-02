Córdoba es la sexta ciudad de España que mejor aplica políticas de movilidad

Córdoba es la sexta ciudad de entre las 20 más pobladas de España que mejores prácticas en movilidadsostenible ejecuta. Así lo pone de relieve el análisis Ciudades MORE 2024, que elabora Pons Mobility, consultora en materia de movilidad, y que estudia distintos indicadores hasta llegar a esta conclusión, entre ellos, kilómetros de carriles bici o de vías peatonales, cantidad de cargadores de coches eléctricos, porcentaje de flota de transporte público electrificada o extensión de las zonas de bajas emisiones (ZBE). Dentro de esos indicadores, Córdoba sobresale, sobre todo, en los kilómetros de carril bici por habitante, pero pincha en otros, como la cantidad de buses eléctricos. El delegado de Movilidad del Ayuntamiento, Bernardo Jordano, analiza y actualiza algunos de estos puntos, bien para ponerlos en contexto o bien, en algunos casos, para corregirlos.

Carriles bici

Si hay un indicador en el que Córdoba sobresale por encima del resto es en kilómetros de carril bici por habitantes. Es más, es gracias a esta medición, principalmente, por la que la ciudad se cuela arriba en el ranking general. Según el estudio, y como adelantó este periódico, Córdoba es la segunda ciudad de España con más kilómetros de carril ciclista por cada 100.000 habitantes, 41,08, y se sitúa por detrás de Vitoria, donde se superan los 70 kilómetros. En marcha, aunque con algo de lentitud, se encuentra la reactivación del servicio público de bicicletas. La Delegación de Movilidad analiza en estos momentos cómo ejecutar el contrato, quizá con un proyecto piloto, aunque sí se baraja que esa recuperación vendrá de la mano de un parque de unas 500 bicis (y cero patinetes eléctricos), que se entiende suficiente para la demanda que existe.

Motorización

En Córdoba, viendo el estudio de Pons Mobility, hay bastantes coches. El índice de motorización de la ciudad (cantidad de vehículos por cada 100.000 habitantes) es de 478,29, lo que sitúa a la ciudad en la parte alta de la tabla, pero con municipios con datos mucho más altos, como Palma (575,39) o Murcia (524,09). De los coches que hay en Córdoba, muy pocos tienen etiqueta Cero o ECO, apenas el 4,5%, por un 36,22% con etiqueta C y un 34,71% con la B.

Para fomentar el uso de coches de bajas emisiones, el Ayuntamiento sí tiene varias iniciativas activas. Como explica Jordano, se sigue trabajando en el contrato que permitirá instalar hasta 100 puntos de recarga para coches eléctricos (ahora mismo hay unos 80), a ello se suma que estos vehículos pueden acceder a las zonas restringidas aunque no sean residentes (las Acire) y que tienen dos horas gratuitas dentro de la zona azul.

Carril bici de la avenida de Fray Albino. / MANUEL MURILLO

Zonas de bajas emisiones

En cuanto a las conocidas como zonas de bajas emisiones (ZBE), Córdoba fue de las primeras ciudades en aplicarlas, y en este caso se corresponden con las ya citadas Acire. Tampoco ocupa Córdoba un puesto destacado dentro de este indicador en el estudio analizado, aunque Jordano recuerda que la ciudad tiene un término municipal que es de los más grandes de España. El estudio analiza el porcentaje de área urbana cubierta por esas ZBE, por lo que es complicado que pueda destacar. A ello el delegado de Movilidad añade otra cosa, y es que ese término municipal lidera en zonas verdes y, además, ahí está la Sierra, algo de lo que no pueden presumir otras ciudades que entran en el ranking.

Cartel de zona de bajas emisiones, que coinciden con las acire. / MANUEL MURILLO

Calidad del aire

En cuanto al número de estaciones que miden la calidad del aire, es Bilbao la que lidera la lista. En Córdoba se ampliaron recientemente y ya hay nueve sensores colocados que se sumaron a los que llevan años funcionando (Vial, Lepanto, Asomadilla y Parque Joyero).

Transporte público

Donde Córdoba se queda en la parte baja de la tabla es en el porcentaje de flota de transporte público electrificada. Jordano deja claro que no se ha optado por este tipo de vehículos dado su coste económico, 800.000 euros frente a los 340.000 que sale uno de gas natural comprimido (GNC) híbrido, de los cuales llegarán 15 en breve. Además, también supondría un coste extra el establecer puntos de recarga y, como indica Jordano, en zonas de mucho frío hay vehículos eléctricos que han tenido que quedarse en las cocheras porque no arrancaban con esas temperaturas. «No voy a hacer la prueba de lo que podría pasarles con mucho calor», apostilla. Con las previsiones que hay en Aucorsa, pronto no habrá vehículos de diésel, de los más contaminantes.

Centro de medición de calidad del aire. / MANUEL MURILLO

Tampoco destaca Córdoba en el indicador de kilómetros dedicados en exclusiva al autobús público, aunque existen carriles de uso de este transporte compartido con los taxis (que no computan en el estudio). Entiende Jordano que esta métrica no es destacada en una ciudad como Córdoba y, en general, no es especialmente alta en ninguna de las ciudades analizadas. También sobre transporte público, algo que no se tiene en cuenta en el estudio es el origen de los taxis de esas 20 ciudades. En el caso de Córdoba, como indica Jordano, entre el 70 y el 75% de los vehículos ya son de bajas emisiones.

Más datos e indicadores Importante también es la inclusión en el análisis de los datos de seguridad vial, con accidentes de tráfico en función de la gravedad de los mismos. Aquí Córdoba tampoco destaca (lo que es, obviamente, positivo) y, en este punto en concreto, sí es cierto que el Ayuntamiento ha ejecutado ciertas iniciativas para bajar en la medida de lo posible esta siniestralidad. Dentro de esas medidas lo más llamativo son los semáforos instalados en el suelo en muchos pasos de peatones de grandes avenidas o el recientemente inaugurado que aplica IA para que se quede en verde más tiempo si se detecta a una persona con movilidad reducida. En definitiva, Córdoba no suspende, ni mucho menos, en la aplicación de medidas de movilidad sostenible, ocupando un sexto puesto que comparte con A Coruña o Granada y por detrás de ciudades que, es cierto, llevan liderando este tipo de políticas desde hace años incluso dentro de Europa, como son Barcelona o Bilbao.

