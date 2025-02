«Si nosotros queremos hacer cosas, necesitamos financiación»

-¿Qué es el Camino Mozárabe?

-El Camino Mozárabe es un camino patrimonial y cultural que tenemos en Andalucía, que recorre Andalucía buscando el Camino de Santiago. Se utilizaba por los cristianos que querían peregrinar en periodo de dominio musulmán aquí en Andalucía. Se puede iniciar en Almería o en Málaga. A partir de ahí transita a lo largo de varias provincias porque también pasa por Jaén, por Granada y confluyen en Córdoba, en concreto en Baena. Eso hace que esta provincia tenga una importancia fundamental, porque es la unión de caminos que atraviesa la provincia de Córdoba y confluyen buscando la vía de la Vía de la Plata para continuar con el peregrinaje hacia Santiago.

-Entonces, esta ruta es una de las más largas del Camino de Santiago, junto con el Camino Francés ¿No?

-Sí, es una de las más largas, creo que son mil kilómetros lo que tiene.

-¿Y está reconocida como ruta oficial del Camino de Santiago?

-Sí, históricamente. La ruta Mozárabe, además, ahora no solamente está reconocida, sino que la Asociación de Municipios del Camino formamos parte de la Federación Europea de Caminos de Santiago desde el año pasado.

-¿Qué puede suponer esa integración en ese tipo de organizaciones?

-Pues para nosotros, la proyección turística, que es fundamental, el aprendizaje de otras experiencias... Para nosotros es muy importante y por eso cada año desde que estamos funcionando estamos haciendo inmersiones en otros caminos que están más explotados y tienen muchas más experiencias que se sabe lo que funciona y lo que no funciona. Así que, nosotros aprendemos mucho, pero, además, esa proyección al estar en una federación europea nos da un ámbito internacional.

-Ha dicho que son más de mil kilómetros, ¿por cuántos términos municipales pasa?

-Los municipios por los que pasa el camino se lo tendría que buscar porque ahora mismo no sé el dato. Tengo el dato de los que están en la asociación, que de la provincia de Córdoba son 16.

-Para formar la asociación ¿han seguido algún modelo?

-Nosotros tomamos el modelo del camino de la Asociación de Municipios del Camino Francés, a raíz de una visita que hicimos a Logroño y se pusieron a nuestra disposición y tomamos su modelo para asociarnos, porque el camino existe, pero si cada uno hace la guerra, por un lado, pues no avanzamos. Entonces, ellos que ya eran asociación, nos animaron y nos orientaron un poco. Al hacerlo así arrancamos los municipios pequeños. Allí la experiencia la habían iniciado los municipios grandes, los que tenían financiación y muchos más recursos. Aquí somos los municipios chicos los que tiramos y tiene a la provincia de Córdoba pero el objetivo de esta asociación no es provincial.

-Pero, además, con el Camino Francés tengo entendido que también tienen un convenio firmado, ¿no?

Es un convenio que nos permite hacer actividades conjuntas. Si yo estoy aquí y promociono parte de aquel camino, ellos también van a promocionar esto.

En los albergues hemos pasado de tener dos o tres peregrinos a tenerlos llenos

-Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de su asociación? ¿Qué quieren conseguir con ella?

-Con esta asociación lo que nosotros buscamos es que el camino se identifique por igual en todo el territorio, que tengamos unas estrategias conjuntas, que podamos aprovechar las sinergias de todos los pueblos que conformamos el camino, que no vayamos cada pueblo haciéndolo por su cuenta. Hay que tener en cuenta que para la configuración del camino a nivel turístico, no a nivel de peregrinaje que puede tener otras connotaciones, los municipios lo que pretendemos es integrarnos y colaborar tanto lo público como lo privado y crear una gran infraestructura de todo ese camino.

-Una estructura que, supongo, tendrá un objetivo turístico económico y social

Efectivamente, es por lo que estamos los ayuntamientos.

-¿Tienen hecha una estimación de los peregrinos que actualmente puedan hacer esta ruta y hasta dónde se podría llegar?

-¿La capacidad? Nosotros, ahora mismo estamos, como yo digo, en pañales. En este tema se lleva avanzando años. Desde que nosotros ponemos en marcha la asociación, en un poquito tiempo hemos avanzado muchísimo. Ahora estamos buscando, utilizando sobre todos las nuevas tecnologías, para ver cómo podemos medir ese caudal de peregrinos y de turistas, también estudiar el perfil que tienen esos visitantes y datos muy complicados de dar, porque en otros sitios que están mucho más orientados desde hace años, sobre todo el destino, en Santiago, pues tienen muchas maneras de medir esos visitantes. Nosotros, al ser un camino tan largo, que tiene tantas etapas, es más complicado. Estamos ahora buscando financiación para utilizar métodos de medición.

Gema González es también alcaldesa de Villaviciosa de Córdoba. / PATRICIA CACHINERO

-De todas maneras, también habrá que dotar a todos estos pueblos de infraestructura, como albergues, señalización y demás, ¿no?

-Tanto la señalización como la inversión en infraestructura se están haciendo, acompañado siempre con la asociación de municipios, pero es que los municipios que las formamos, que hemos visto en este recurso una oportunidad para nuestros pueblos, sabemos que no va a ser el milagro, que no vamos a repoblar nuestros pueblos gracias a esto, pero es un recurso más que tenemos. Y entonces, estamos invirtiendo en este camino, tanto en adaptación de estos caminos como en infraestructura. Albergues se están haciendo. Los albergues cada vez están más llenos. O sea, se ha visto a lo largo de muy poquito tiempo cómo de tener dos peregrinos o tres ahora tenemos llenos. Ahora, por ejemplo, te puedo decir que se está construyendo el primer centro de interpretación del Camino Mozárabe, que se está haciendo la estación de Obejo, con un albergue. Otro albergue se va a hacer también en la aldea de El Vacar, en la parte de Espiel. Así que los municipios están viendo que esto es interesante y estamos apostando por ello.

-Hace unos días presentaban un proyecto que se llamaba ‘Emprendiendo Camino’ con el Iprodeco. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto en concreto?

-Nosotros, los dos años que llevamos de asociación hemos firmado un convenio con la Diputación e incluso desde antes de ser asociación ya nos ayudaba el Iprodeco. La asociación no tiene fondos, lo que tiene son las cuotas de los municipios. Entonces, si queremos hacer cosas necesitamos financiación. Y este convenio conlleva inmersiones en el camino, como he dicho antes, que es estudiar in situ cómo se está haciendo en otros sitios. Hasta ahora hemos utilizado lugares que hayan sido como nosotros, es decir, que no sean destino, porque nosotros no vamos a ser destino nunca. Entonces, visitamos experiencias de las que nos traemos muchos ejemplos, tanto públicos como privados. Y también, supone la elaboración y la celebración del Congreso Mozárabe. Ya llevamos tres ediciones. En ese congreso se ponen en común muchísimos aspectos, relacionados con el Camino de Santiago. Por ejemplo, ya llevamos dos ediciones que nos visita Ildefonso de la Campa, que es el director del Xacobeo, de Galicia. Bueno, pues contar con personas así, explicándonos, orientándonos, ayudándonos sobre cómo hacer las cosas, es muy importante; de la colaboración con la Guardia Civil en el camino, porque queremos caminos que sean seguros. También contamos con la colaboración de la Asociación de Amigos del Camino, que es la que pone en valor el camino del peregrino, porque lo que diferencia este camino de otras propuestas es el factor religioso y de interiorización que lo hace distinto a otros.

-En definitiva, para terminar, que tienen un largo camino por delante.

-Un largo camino por delante que, pasito a pasito, vamos recorriendo.

