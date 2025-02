Las obras del Templo Romano de Córdoba estarán acabadas "antes de Semana Santa" (que este año dará comienzo a mediados de abril), ha asegurado este lunes el alcalde de Córdoba, José María Bellido, a preguntas de los periodistas. Según Bellido, "la empresa ha pedido varias prórrogas, pero todo se ha solucionado", por lo que se espera que la actividad de rehabilitación concluya en abril. "Unas semanas más o menos dan igual no me preocupa si tenemos en cuenta que se trata de una actuación que no era sencilla y un proyecto de envergadura que llevaba años estancado".

A finales de enero, el Ayuntamiento informó de que había ampliado en un mes el plazo para la finalización de la obra del templo de la calle Claudio Marcelo, lo que supondría un retraso hasta finales de febrero. La empresa adjudicataria, Ingeniera de Construcción Cordobesa S. L., ya había solicitado antes otra prórroga de tres meses motivada principalmente por las lluvias y la falta de disponibilidad de ciertos materiales.

Los trabajos

Aunque el proyecto de rehabilitación data de 2014, los trabajos dieron comienzo en diciembre de 2023 y, una vez esté acabado, permitirá que el espacio sea visitable a distintos niveles y que cuente con un centro de interpretación del templo accesible desde el Ayuntamiento de Córdoba.

Una grúa trabaja en el Templo Romano de Córdoba. Al fondo, el edificio del Ayuntamiento. / Manuel Murillo

La intervención, que cuesta casi 700.000 euros, supone la recuperación del pronaos del templo con el objeto de permitir el acceso a la explanada anterior. Además, se construirán unas escalinatas para que los visitantes puedan acceder a ese espacio haciendo un recorrido por el lateral del Ayuntamiento y se retomará la imagen del podium en el ladrillo para mostrar esa cota original.

Obras en el templo romano de la calle Claudio Marcelo de Córdoba. / Víctor Castro

Asimismo, se recuperará la cimentación donde existen restos y se construirá el centro de interpretación en la planta baja de Capitulares. Ese será el acceso natural al recorrido museológico, aunque las personas con movilidad reducida tendrán que hacer la visita desde la puerta de entrada al templo en la calle Nueva (a la espalda de la Taberna El gallo) y no podrán acceder al pronaos.