«La tipología de los delitos cometidos por menores ha cambiado mucho»

-Cuando tomé posesión de esta Fiscalía, propuse fortalecer, dentro de las posibilidades que teníamos, algunas materias, fundamentalmente en el ámbito civil y en el penal, y en las especialidades. Igualmente, propuse mejorar los sistemas internos de funcionamiento a través de la tramitación administrativa. En ese tema ha mejorado considerablemente, pero era una Fiscalía donde todos los informes decían que funcionaba de forma correcta. En cuanto a si las cosas han mejorado o no, no soy el más adecuado para decirlo. Son los funcionarios, los ciudadanos, los juzgados y los tribunales los que deben valorar si las cuestiones han mejorado. Lo que sí que es cierto es que no hemos ampliado considerablemente los medios personales con los que contábamos. Desde que soy fiscal jefe, la plantilla se ha ampliado en dos fiscales en Córdoba capital y en un fiscal en la sección territorial de Lucena, lo cual sigue siendo insuficiente. Somos 36.

-Además de Lucena, pretendía reforzar la sección civil y la de delitos económicos.

-La sección Civil, efectivamente, ya en el primer reparto de trabajo se estableció que el fiscal coordinador se dedicara exclusivamente a esa materia, a civil y a la protección de personas con discapacidad y consumo.

-Hablamos de Fernando Santos.

-Hay dos fiscales más que colaboran con él, no en exclusiva. Y luego, evidentemente, toda la parte civil que se lleva por los juzgados de la provincia. También colaboran, por un lado, la sección de Menores, porque también interviene en muchos procedimientos civiles, y la de Violencia sobre la mujer en los procedimientos civiles de su competencia. Lo que yo trataba de hacer era como una conexión entre todas estas especialidades para que, de alguna manera, estuvieran coordinadas y la verdad es que existe una muy buena comunicación. Intentamos que esa conexión sea para la prestación de un mejor servicio en materias tan sensibles.

-¿Y delitos económicos?

-En delitos económicos sigue existiendo sólo una persona dedicada a coordinar toda la sección. Es una de las cuestiones que quiero potenciar también en breve tiempo.

-Se trata de Carmen Romero.

-Carmen Romero. Son delitos económicos y delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. Recientemente, se han creado dos plazas de fiscales de sala en Madrid, que diferencia lo que son delitos económicos y otros delitos cometidos por funcionarios públicos. Probablemente, haya que nombrar dos delegados o delegadas para esas especialidades.

-¿La oficina fiscal está trayendo los resultados esperados?

-Es que cuando se creó, creo que fue una persona en lo que se amplió la plantilla. Lo que se estableció es que funcionara de una forma autónoma. También se ha creado la figura de la persona de apoyo directo al fiscal jefe y otra persona que se ocupa de la distribución de servicios y relaciones con los medios de comunicación. Ha mejorado la organización interna, pero no ha habido una ampliación de plantilla. Se ha ampliado en tres fiscales y estamos teniendo funcionarios de refuerzo, en este momento existen dos. Es necesario reforzar la plantilla de la oficina fiscal.

-¿La concentración de todos los delitos contra las mujeres en el juzgado de Violencia sobre la mujer afectará al trabajo de Fiscalía?

-Evidentemente. Es una de mis mayores preocupaciones en este momento. De hecho, una de las plazas que se ha ampliado en Córdoba, parcialmente, está dirigida a esa sección, porque está continuamente pendiente de todas las causas que llegan a diario al juzgado. Estamos hablando del juzgado de Violencia sobre la mujer de Córdoba, pero hay que pensar que no sólo existe el de Córdoba, que está sobrecargado como sabemos, sino también en todos los pueblos de la provincia. Por eso, también ese nuevo fiscal, estamos hablando de que la ampliación de esos dos últimos fue en noviembre, también ha ido a reforzar el trabajo de los fiscales que llevan partidos judiciales de la provincia. Parte, entonces, a Violencia sobre la mujer, parte, a los juzgados de la provincia, con el fin, entre otros objetivos, de reforzar precisamente esa materia. Sí nos preocupa mucho el tema, tanto el que haya más trabajo como la dedicación que hay que realizar. Son causas que tienen complejidad. Hay que potenciar ese juzgado y, paralelamente, la Fiscalía.

-Recientemente se ha conocido que Baena tendrá unas nuevas instalaciones judiciales y en este municipio se reclama, asimismo, un segundo juzgado. ¿Estas medidas irían en contra de la reorganización de la planta judicial y la concentración de recursos que se reivindican desde hace años?

-Si me pregunta, por ejemplo, cuáles son las mejoras necesarias para el funcionamiento de la Administración de Justicia en general, no ya sólo de la Fiscalía, evidentemente, hay que ampliar el número de jueces, de letrados de la Administración de Justicia y de funcionarios. Es lo primero, pero no es sólo eso. Hay que mejorar las aplicaciones informáticas, buscar cómo el ciudadano puede tener el mejor servicio, que es lo que buscamos todos. Luego, tenemos una planta judicial muy antigua. Tendríamos que ver si eso es necesario con los medios tecnológicos y de comunicación que tenemos. Ha habido un primer avance en la nueva ley de enero de 2025, en la que se crean los tribunales de instancia. Tendremos que ver cómo funcionan. Y también ver, pero no es sólo ya una opinión mía, sino una opinión general de todos los que intervenimos en la Administración de Justicia, si no deberíamos plantearnos establecer una nueva planta judicial más acorde a la situación que hoy día tenemos.

-El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha valorado en las últimas semanas como «muy malos» los datos de mediación penal en Córdoba, pero, por otra parte, algunos abogados se preguntan dónde quedan las conformidades al potenciar este otro servicio.

-Son dos cosas distintas, que van paralelas. En la Ley Orgánica 1/2025 se potencia el sistema de conformidades e introduce alguna referencia a la mediación. En el tema penal no se llama mediación, se llama justicia restaurativa. En penal, el problema que existe, que estamos viendo cómo podemos darle una solución, es que esa mediación puede ser muy válida, pero en los casos en que las infracciones sean perseguibles de oficio, el hecho de que la víctima se vea resarcida está muy bien, pero habrá supuestos en los que tendremos que continuar con el procedimiento. Por ejemplo, un delito de lesiones donde las lesiones sean de alguna gravedad. Ese delito es perseguible de oficio. Es decir, si tengo constancia de que el delito existe, el juicio debe celebrarse. Hay determinadas infracciones penales que son de una menor gravedad donde podemos ver si ese encuentro es total. En los otros, será parcial. Acabamos de empezar, hay que tener paciencia, ver qué nos dice el legislador sobre la utilización de ese instrumento y por supuesto que es un instrumento de utilización para el futuro con absoluta seguridad. Ojo, la mediación en Penal es siempre voluntaria.

-Usted fue fiscal de Menores. ¿Estamos peor que antes?

-Yo lo dejé hace veintitantos años. Hay más delitos cometidos por menores. En 20 años se han incrementado, eso es obvio y ahí tenemos las estadísticas. Del año 2023 a 2022 se han ampliado. Es verdad que la tipología de los delitos ha cambiado mucho. La utilización de todo lo que son nuevas tecnologías, contra la libertad sexual, la violencia intrafamiliar, la violencia sobre la pareja, que antes se veía menos, hemos visto que se han incrementado.

-La fiscal delegada de Menores, Carmen Rubio, apunta a un auge de los menores con problemas de salud mental y a la falta de recursos públicos para atenderlos. Precisamente, en los últimos días Córdoba ha registrado un homicidio y el presunto autor es un menor que ha ingresado en un centro terapéutico por orden judicial.

-De los asuntos que están en tramitación, yo no hago ningún comentario. Esto lo hablamos mucho también con Fernando Santos, con la fiscal de Menores... Es un problema que hoy día tenemos con carácter general, los problemas de salud mental en personas que cometen determinados hechos delictivos. Nos preocupa y creo que hay que tomarlo muy en serio.

-¿Les escuchan las administraciones públicas o los responsables políticos?

-Nosotros insistimos a las administraciones públicas en que hay que potenciarlo.

-Fernando Santos Urbaneja afirma que en la protección de los consumidores queda mucho por hacer. Recientemente, hemos tenido una intoxicación alimentaria en una taberna. ¿Cómo marcha la investigación de la Fiscalía?

-Hoy (por el viernes pasado) o la próxima semana íbamos a recibir los primeros resultados de la investigación que están realizando distintas instituciones, fundamentalmente, la Junta de Andalucía, Salud y Consumo. Lo que ahora mismo estamos haciendo es recabar datos, saber lo que ha sucedido y si exige o no la intervención del Ministerio Fiscal en alguno de los procedimientos que podremos iniciar o que ya se hayan iniciado. Es una de las materias que también se quiere potenciar mucho, no sólo ya por la Fiscalía de Córdoba, sino por la Fiscalía General del Estado. Aquí tenemos, además, a una persona que es abanderada en esa materia y que en ese sentido nos está ayudando mucho a que se tenga conciencia de que la defensa de los consumidores es algo que va a ser muy importante para nosotros en el futuro.

-En noviembre pasado se reunieron con los ayuntamientos para coordinar la labor frente a la proliferación de parcelaciones ilegales. ¿Está dando resultados ese encuentro?

-Seguimos trabajando mucho en esa materia, nos preocupa mucho, nos preocupa mucho. Ya lo dijimos, que hemos detectado una proliferación de este tipo de infracciones. ¿Cómo lo podemos evitar? Coordinándonos todos los que estamos en eso. Yo espero que tenga resultados, estoy seguro de que va a tener resultados.

-En la presentación de la memoria de 2023 afirmó que los delitos informáticos son los que más crecen en Córdoba.

-Los delitos tradicionales contra el patrimonio, el robo, siguen existiendo. Pero ahora, porcentualmente, casi están igualados con los delitos que se cometen contra el patrimonio utilizando estas nuevas tecnologías. ¿Qué sucede? Que la investigación de estos delitos normalmente es más compleja. Esos delitos también afectan mucho a la sociedad. Tenemos que protegernos mucho. Evidentemente, vamos a luchar contra el delito, contra la estafa, pero también los ciudadanos tenemos que tener una conciencia de que hay una nueva forma de comisión de delitos.

-Hasta la Justicia han llegado casos como los del Córdoba Club de Fútbol, el presunto amaño de contratos en la Guardia Civil o la causa Infraestructuras, que están en la opinión pública. ¿Son uno más o existe cierta presión por la exposición pública?

-Todos los casos se tratan con el mismo rigor. Y son casos complicados, tienes que estudiar, sobre todo, los delitos de carácter económico. Analizar muchísima documental y ver cuál es la participación de cada persona. Exige mucho tiempo, por eso lo de potenciar los fiscales que se dedican a este tipo de delitos.

-¿Tienen más presión?

-Tratamos de hacer el trabajo lo mejor posible siempre. Hay veces que tenemos más dudas o más cuestiones con asuntos que no saltan a la opinión pública y que, sin embargo, para nosotros nos dan muchas preocupaciones. Sobre todo, cuando tenemos víctimas menores, cuando el delito es contra la libertad sexual, que muchas veces no se conocen, hechos que afectan a bienes jurídicos importantes y también le dedicamos mucho tiempo y muchas horas de nuestro trabajo. Este tipo de asuntos, los asuntos de carácter económico, que es lo que fundamentalmente me dice, es que exigen siempre muchísimo trabajo.

-En los últimos meses se ha creado la especialidad de Memoria democrática, que tiene a Flor Aguado como fiscal delegada. ¿Las exhumaciones de fosas comunes son uno de los asuntos abordados?

-Ya ha tenido reuniones con distintas personas de la Administración, precisamente, para ir conociendo todo lo que son las exhumaciones, cómo están en Córdoba, cuáles son los resultados. Es difícil que en Córdoba existan procedimientos judiciales relativos a genocidio u otros de esta materia, porque recuerdo que es especialidad en Memoria democrática y Derechos humanos. De esos no existen, pero del resto de procedimientos estamos empezando a trabajar. No ha habido todavía ningún tipo de actuación concreta. Estamos recabando datos y, en función de eso, iniciaremos el trabajo correspondiente.

