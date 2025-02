Marta Castillo: «Las mujeres maduramos antes y somos responsables de los estudios más jóvenes»

Marta Castillejo siempre tuvo claro que quería estudiar Filología Inglesa, «se me metió en la cabeza cuando me di cuenta de que se me daban bien los idiomas», recuerda, y también supo muy pronto que tenía vocación docente. «Desde pequeña, he tenido la ocasión de estar cuidando niños y me encanta, así que ser profesora de inglés era la opción que me permitía hacer las dos cosas», admite.

Es de Navarra, pero cuando supo que en Andalucía existía un doble grado de Estudios Ingleses y Educación Primaria no dudó en pedir plaza. «En el norte, no hay esta opción, pero me vino muy bien porque yo quería irme lejos de casa, a otra ciudad». La UCO oferta solo 20 plazas de este doble grado. «De 20, 16 somos chicas», señala, algo que achaca al estereotipo de género que vincula el trabajo de maestra a la mujer. «En casa, mi madre es abogado y mi padre comercial administrativo, no tengo referentes docentes en mi familia, pero sí que socialmente el cuidado de los niños y la enseñanza está más feminizada, se ve en la Universidad y en los colegios e institutos, donde generalmente hay muchas más profesoras que profesores».

El mayor rendimiento de ellas tiene que ver «con que las mujeres maduramos antes y nos sentimos más responsables de los estudios desde más jóvenes». Tanto ella como el resto de compañeros de clase, con notas de corte elevadas, destacan por haber sido buenos estudiantes y eso se deja ver en las aulas. «Compartimos clase con alumnos del grado de Educación y de Filología y nosotros veinte somos los fijos, los que nunca faltan», comenta. Considera que la carrera es compleja por ser un doble grado «que compagina la teoría de la Filología con la parte más práctica de la docencia», con clases de mañana y tarde en dos facultades diferentes, pero no se queja. «Estoy muy contenta con el nivel».