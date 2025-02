De la Hoz y el martillo pilón

Sí, todos los alcaldes tienen un sueño de trascendencia y el nuestro lo ha tenido esta semana, ¿qué pasa? José María Bellido quiere construirnos un nuevo ayuntamiento entre el hotel Oxidado y el Mercado Victoria (donde aparcan las bicis del centro de educación vial) con el maravilloso diseño que proyectó en los años 70 el arquitecto Rafael de la Hoz para este edificio. Aquel proyecto fue un encargo del último alcalde franquista, Antonio Alarcón, que se frustró por diversos motivos, pero era tan innovador entonces que sigue siéndolo ahora. La idea, que estudia con entusiasmo el equipo de gobierno, ya tiene, como no puede ser de otra forma, sus partidarios (el Colegio de Arquitectos es fan, por ejemplo) y detractores que de aquí a que sepamos si se hará o no el proyecto y si es que sí, que se haga, pueden haber desaparecido hasta de los carteles. Ya saben cómo van las cosas de palacio.

Otro ejemplo de cachaza capitular es la reforma del Convento de Santa Clara, un edificio en ruinas de titularidad municipal que lleva dando vueltas desde que Julio Anguita quiso regalárselo a la comunidad islámica en los años 80 para estrechar lazos y atraer a los grandes potentados árabes a la ciudad. El regalo empezó a chafarse desde el mismo día en que Almitansir Al Kattani, consejero del rey de Arabia, en la entrega de llaves del convento vino a decir que «cuando seamos cientos de miles oraremos en la Mezquita de Córdoba» y, claro, la frase cayó como una bomba y no gustó ni un pelo a la Iglesia católica. El entonces obispo José Antonio Infantes Florido calificó de «llamativas y arriesgadas» aquellas cesiones municipales (el morabito de la plaza de Colón que Franco le construyó a las tropas marroquíes, incluido) y advirtió del peligro que «el alud de lo islámico» podía traer a la ciudad. Aquello provocó la famosa respuesta de Anguita publicada en formato carta en Diario CÓRDOBA en la que el alcalde le recordaba a monseñor: «Tómelo como una corrección de quien siendo su alcalde no está ni personal ni institucionalmente sujeto a su ilustrísima» y que con el tiempo se resumió en la más lapidaria: «Yo soy su alcalde, pero usted no es mi obispo».

Pasados casi 50 años de aquel intercambio epistolar, el Ayuntamiento inicia la reforma de este bellísimo espacio que se ha prometido a la Agrupación de Hermandades para hacer un museo cofrade. Las vueltas que da un convento. Y hablando de obispos, ya lo saben, el de ahora, Demetrio Fernández, cumplió ayer sábado 75 años (acuario, pues) y oficializa su salida a la espera de que la Santa Sede se pronuncie sobre su jubilación.

Deseamos que para un poco antes de que concluya la reforma del alminar de Santa Clara (es por ahí, qué símbolo, por donde empieza la restauración), el Alcázar recupere el espectáculo nocturno, Raíces, de la productora Letsgo. Por fin, esta semana (después de 18 meses de suspensión de los pases) empezaron las obras para adecuar el monumento a la infraestructura técnica que necesitará el nuevo montaje, un guiño al encuentro de los Reyes Católicos con Colón.

Muy cerca del Alcázar, por cierto, se celebrará este año la Cata del Vino. En la avenida que colinda con el río (sí, todos hemos pensado dónde pueden acabar algunos de los visitantes menos acostumbrados al fino) y en horario vespertino (tardeo para las modernas). El consejo regulador Montilla-Moriles quiere darle un aire «más profesional» a la cita y acercarla a los turistas, y asegura que el parón del año pasado les ha dado el impulso que necesitaban para volver con aires renovados. Sin embargo, existe un grupo de bodegueros que ya mostraron su disconformidad con la actual cúpula de la DOP y está por ver si secundarán o no todas las novedades presentadas por Javier Martín y su equipo.

En el PSOE siguen empeñados en hacerse pupa con las primarias y ahora el número 2 de Rafi Crespín, José Antonio Romero, anuncia que aspira también a liderar el partido en Córdoba. Como quiera que María Jesús Montero ha dicho que no se va a meter en los procesos provinciales (bastante tiene con explicar cómo puede ser que el Gobierno suba el salario mínimo 50 euros pero Hacienda se quede con 20), ganará el que consiga sumar o dividir. Y ya que estamos hablando de números, las cuentas tampoco nos salieron en el último pleno de la ciudad: echamos más de 8 horas a martillo pilón (¿que no, Hurtado?) en plena reducción de la jornada laboral a 35 horas y media. ¡Vaya timo!

