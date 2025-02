El PP afirma que la acción de gobierno del alcalde "es respaldada por los cordobeses"

El portavoz del gobierno municipal de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha valorado este sábado el posicionamiento de José María Bellido, alcalde de la ciudad, como líder municipal mejor valorado y ha afirmado que este resultado "nos da idea de que su acción de gobierno está siendo respaldada por los cordobeses".

De esta forma, acerca de los resultados de la encuesta electoral realizada por Inteligencia Global para Diario CÓRDOBA, el también concejal de Presidencia en el Ayuntamiento de Córdoba recuerda que "los datos vienen a ratificar e incluso a ampliar la confianza que ya se mostró en la encuesta interna que realizamos el pasado mes de diciembre".

En cualquier caso, señala que "no sacamos pecho, nos sirve para seguir trabajando con humildad, seguir adelante con los proyectos que estamos desarrollando y explicándole a los cordobeses en qué consiste nuestra gestión, para que ellos también perciban y colaboren en que Córdoba siga avanzando".

Miguel Ángel Torrico apunta, asimismo, que "hemos tomado nota de las áreas que tienen una peor valoración, que son las preocupaciones de los cordobeses y donde tenemos que mejorar nuestra actividad en el gobierno". En concreto, de acuerdo con este sondeo electoral, para los encuestados los principales problemas de Córdoba son el desempleo, la limpieza de la ciudad, la vivienda, la sanidad en general, la falta de aparcamiento y el estado de las calles. La encuesta indica que, si se celebrasen elecciones municipales ahora, el PP pasaría de tener 15 concejales a 16 o 17.

PSOE: "El PP ha perdido la mayoría absoluta"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, entiende, sin embargo, que "con los datos de esta encuesta, el PP ha perdido la mayoría absoluta". En este sentido, explica que un 33% de los encuestados no tiene decidido el voto (casi el 25%) o no votará (más del 8%), y casi el 5% no responde a la pregunta. "La encuesta trata sobre la gente que dice lo que va a votar, pero un tercio no lo dice. Estoy seguro de que la gran parte de ese votante es de izquierda", afirma.

Entre otras conclusiones, el sondeo indica que son más los encuestados (44%) que identifican a Hurtado como portavoz del grupo municipal del PSOE que los que conocen que Bellido es su alcalde (42,5%). Además, el regidor municipal recibe una nota de 5,83 y el portavoz socialista, un 5,29. Hurtado subraya que "me sorprende mucho" este resultado, porque, "normalmente, el alcalde tiene un valor añadido que no tenemos los demás, entre otras cosas, una estructura que le da a conocer".

El portavoz socialista destaca, además, el "malestar en los barrios", con un 73% de encuestados que considera que su barrio está igual peor o mucho peor. A esto añade que el 51% valora que el gobierno local lo hace regular, mal o muy mal, y subraya asimismo que la limpieza de la ciudad y la vivienda aparecen entre los principales problemas para los participantes en el sondeo.

Hacemos: "Continuaremos denunciando la nefasta gestión del PP"

De su parte, Hacemos Córdoba afirma que "igual que no valoramos la encuesta publicada en diciembre, tampoco lo haremos con esta ni con las que vengan". Según el sondeo, esta confluencia de partidos de la izquierda perdería algunos votos y podría mantener sus cuatro concejales actuales o bajar a tres.

Hacemos avanza que "seguiremos trabajando por una ciudad más sostenible, con menos desigualdades, más justicia social y mejores equipamientos públicos en los barrios". Junto a esto, adelanta que "continuaremos fiscalizando y denunciando la nefasta gestión del PP, que sigue priorizando sus propios intereses y los de su partido, en lugar de los de la mayoría social. La situación de la sanidad, la vivienda y la limpieza en nuestra ciudad es prueba de ello".

Vox: "Nuestra encuesta es la calle"

En el caso de Vox, el sondeo apunta que conservaría sus tres concejales o subiría a cuatro. La portavoz de su grupo municipal en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, defiende que "las encuestas no dejan de ser encuestas", y destaca que "nuestra encuesta es la calle, notamos el cariño, la cercanía y el aliento permanente de los cordobeses".

De esta forma, asegura que "percibimos un aliento de seguir así, no desfallezcáis, os necesitamos, sois el futuro, y eso nos llega de la gente de la calle, en todos los barrios de Córdoba, con eso nos quedamos. Trabajamos siempre con la misma intensidad, porque esto va de principios y de convicciones, no va de encuestas ni de cuánto me cuesta un voto ni a qué tengo que renunciar para conseguir otro".