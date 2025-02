Almudena Cabello, Asperger en la edad adulta: "«A raíz del diagnóstico ha mejorado mi crecimiento personal»

La cordobesa Almudena Cabello, de 48 años, madre de dos hijos, recibió ya en la edad adulta, hace apenas 5 años, el mismo diagnóstico que sus vástagos, los tres tienen el síndrome de Asperger. Certificar que ella tenía ese síndrome no fue fácil, porque, si bien en Autismo Córdoba, en la evaluación que le llevaron a cabo la conclusión es que Almudena es Asperger, en la sanidad pública la respuesta que le dieron es que este diagnóstico se suele realizar en niños y niñas pequeños y hombres adultos, pero no en mujeres «y como que ya no podían hacer nada más», relata esta cordobesa.

Almudena destaca que es «como si siempre hubiera contemplado a la raza humana como distinta a la mía. Estudié Ciencias Biológicas y estuve como investigadora varios años. Me ofrecieron un contrato en Estados Unidos porque gané un premio, pero renuncié a esa oportunidad porque era el momento de formar una familia y quería tener hijos».

Almudena Cabello. / Chencho Martínez

Esta trabajadora autónoma y empresaria ha desarrollado diferentes labores en los últimos años. Tuvo una juguetería, vendió robots de cocina, fue agente de seguros, «pero nunca he encontrado un trabajo estable y he tenido que afrontar algunas dificultades en los trabajos, por ejemplo, por no saber mentir».

En la actualidad, esta emprendedora se encuentra al frente de Caleidoscopio, dedicada a la decoración y al diseño y fabricación de artículos de madera, como pendientes o lámparas.

Sufrió acoso escolar

Recuerda con tristeza los episodios crueles de acoso escolar que sufrió en su infancia y adolescencia y destaca cómo ha cambiado su vida desde que supo que tenía Asperger y decidió no ocultarlo.

"Ahora cuadra todo. No estás todos los minutos de tu vida fingiendo que eres como no eres, porque tienes que encajar en un sitio. Que te expliquen que tú no eres un problema, a raíz del diagnóstico ha mejorado mi crecimiento personal. Como uno de mis dones es la comunicación, estoy tratando de impulsar una asociación que acoja a personas adultas neurodivergentes (marco que acoge a población con diferentes trastornos del desarrollo, como el Asperger)", concluye.

Suscríbete para seguir leyendo