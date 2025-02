Emilio Caballero, mejor vendedor de la ONCE en Córdoba durante 2024

Emilio Caballero Piedrahita ha sido seleccionado como mejor vendedor de la ONCE del año 2024 en la provincia de Córdoba, un galardón que ha recibido del director general de la ONCE, Ángel Sánchez, en reconocimiento al esfuerzo como uno de los trabajadores dedicados a la venta de sus diferentes productos de "loterías sociales, seguras y responsables, la implicación con los clientes y el compromiso con la labor social de la ONCE".

En su intervención, según informa la ONCE en una nota, Sánchez recalcó “el poder de estos rectángulos de papel”, señalando a los cupones, y se refirió a los premiados como “héroes armados con un chaleco verde y amarillo”. Además, ha extendido el agradecimiento a todos los vendedores de la ONCE, afirmando que “sin ellos, la vida de las personas con discapacidad sería mucho más difícil”.

Emilio Caballero recogió su reconocimiento en una gala celebrada en el hotel Ilunión de Málaga, en la que ha sido elegido entre un grupo de 15 vendedores finalistas.

Foto de familia de los premiados por la ONCE. / CÓRODBA

Un trabajo, que "le permite centrarse en las personas"

“Me siento importante, la gente del barrio se acuerda de ti siempre y eso me gusta mucho”, explica mientras luce un cupón de la ONCE serigrafiado con su imagen, un recuerdo que tendrá para siempre. Emilio Caballero reconoce que ha encontrado en la ONCE un trabajo que “le da su lugar” y que “le permite centrarse en las personas” que, al vender en su barrio, es algo que aprecia especialmente.

En el acto participaron, además, el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE, Isabel Viruet, quienes agradecieron también el compromiso de los vendedores con los valores que impulsa la ONCE y el Grupo Social ONCE.

Un reconocimiento a los ‘centinelas de la ilusión’

“Mi mujer dice que parezco el rey, con la mano saludando en todos lados”, admite Emilio Caballero entre risas tras recibir el reconocimiento, a lo que añade que “no hay sensación como la de dar un premio a los clientes que vienen todos los días”.

Con este galardón, la ONCE pretende reconocer ese trabajo y agradecer la labor de los más de 20.500 vendedores y vendedoras, todos ellos personas con discapacidad, repartidos por todo el territorio y que son los mejores embajadores solidarios de la organización.