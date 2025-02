Vallellano, Moreras y Los Ángeles, tres barriadas de Córdoba con distinta suerte en el pleno

El Pleno de Córdoba ha aprobado mociones para impulsar mejoras de infraestructuras, movilidad y limpieza en las zonas de Vallellano, Moreras y Los Ángeles, pero estos barrios han corrido este jueves distinta suerte a nivel plenario. De hecho, solo la moción de la barriada periférica cercana a Alcolea, Los Ángeles, que había presentado Hacemos Córdoba, ha recibido el respaldo unánime de la Corporación local. Ni la que Vox presentó en torno a la zona de Huerta del Rey y Vallellano, que ponía el acento en la falta de seguridad del barrio por los gorrillas y pedía una Zona de Aparcamiento Vecinal (ZAS); ni la que el PSOE promovía sobre Moreras, que subrayaba la necesidad de que la Junta de Andalucía impulse una reforma integral de las viviendas de AVRA, han salido adelante, ya que han sido enmendadas por el Partido Popular.

El portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha defendido la enmienda a la totalidad presentada por su grupo municipal en torno a Vallellano, lamentando que Vox incida en la seguridad de este barrio céntrico, que ha negado con rotundidad, recordando que "incluso se ubica allí la comisaría de la Policía Nacional". Por su parte, la delegada de Cultura, Isabel Albás, ha defendido su negativa a apoyar la propuesta del PSOE atribuyendo "los problemas estructurales" de Moreras a "los 37 años de Gobierno socialista en la Junta de Andalucía", mientras ha defendido las inversiones realizadas por Juanma Moreno y el PP de Córdoba en esta zona de la capital cordobesa, y ha reconocido que "hay margen de mejora".

Bancada del PP en el salón de plenos, con Miguel Ángel Torrico durante una de sus intervenciones. / CHENCHO MARTÍNEZ

Las viviendas de Moreras

El PSOE planteaba en su moción inicial la necesidad de que la Junta de Andalucía impulsara la rehabilitación integral de las viviendas públicas que tiene en Moreras (propiedad de AVRA), y al Ayuntamiento solicitaba la mejora y puesta a punto del pavimento, acerados, mobiliario urbano y limpieza para "dignificar" la barriada. La concejala socialista Carmen González ha descrito la solución insalubre de esos pisos y los problemas estructurales de los mismos, y ha negado que se hayan invertido "8 millones en zonas verdes", como ha defendido Isabel Albás. "¿Van a venir con banderas de orgullo de lo que se está haciendo en Moreras cuando no se está haciendo nada?", ha preguntado para mostrar varias imágenes de algunos de los portales de las viviendas de AVRA. "No podemos seguir así en Moreras", ha concluido diciendo la edil, que ha rechazado la enmienda planteada por el PP porque implica "que los vecinos sigan como están".

La concejala del PSOE Carmen González muestra algunas fotos de Moreras en el salón de plenos. / CÓRDOBA

La asociación de Vecinos La Palabra ha acompañado a los concejales socialistas en la redacción de esta propuesta y ha reclamado en el pleno una solución urgente a un barrio en declive. "Moreras existe aunque se empeñen en ignorarlo", ha dicho la portavoz de esta asociación, Ana Sánchez.

Enmiendas de la vergüenza

La oposición al completo ha tachado de "vergüenza" el hecho de que el PP haya rechazado aprobar la propuesta como llegaba al salón de plenos. "Son las enmiendas de la vergüenza", ha sostenido Paula Badanelli, portavoz de Vox, que ha preguntado quién puede oponerse "en conciencia" a una moción sobre Moreras.

Iván Fernández, de Hacemos, ha animado al alcalde, José María Bellido, a visitar el barrio "donde no ha estado en los 6 años que lleva de gobierno" y ha hecho un retrato de "la situación límite" de la barriada. "No saben nada de lo que ocurre allí porque son cosas que no pasan en sus barrios". "No se hacen una idea de lo que es vivir en ese barrio y lo que puede afectar psicológicamente", ha añadido.

La enmienda a la totalidad del PP ha recibido el respaldo de Vox, que ha dicho que no puede votar en contra por conciencia pese a no estar de acuerdo con los populares, y los votos en contra de PSOE y Hacemos.

Vista general del salón de plenos de Córdoba. / CHENCHO MARTÍNEZ

Barriada de los Ángeles

Hacemos Córdoba, por su parte, pedía al equipo de gobierno mirar a la barriada de los Ángeles, en la periferia, para la que se han aprobado mejoras urgentes en el pavimento, luminarias e infraestructuras. La moción llega al salón de plenos avalada por la asociación vecinal Poeta Rafael Alberti, que solicita al Ayuntamiento que invierta en la modernización de sus calles, que no han disfrutado de ninguna reforma desde su construcción en la década de los 80.

Vallellano

Por último, para la defensa de su moción sobre la avenida de Vallellano, Paula Badanelli (Vox) ha tirado de hemeroteca recordándole al alcalde que las mismas demandas que ahora plantean ellos, las exigió Bellido cuando estaba en la oposición "y no era socialdemócrata como ahora". El representante vecinal de la asociación de vecinos de Vallellano que ha intervenido en el pleno también ha reclamado más seguridad en su barrio tras un ataque sufrido por un vecino por parte de un aparcacoches, más limpieza y aparcamientos, y participación en el centro cívico del antiguo mercado del Alcázar.

La concejala del PP Lourdes Morales, por su parte, ha puesto en valor la apuesta del gobierno municipal en esta zona de Córdoba, como el arreglo de la avenida de Santos Mártires, la apertura del centro cívico o la mejora en accesibilidad. Asimismo, ha rechazado la instalación de una Zona de Aparcamiento Vecinal por los muchos vehículos no residentes que acuden a hacer trámites. Respecto a la seguridad, Morales ha dicho que no hay denuncias interpuestas en esta zona por el tema de los aparcacoches y ha recordado que "los datos oficiales del ministerio constatan que Córdoba es una ciudad segura y hablamos de una zona que está en medio de dos comisarías". No obstante, el PP, en la enmienda aprobada, se compromete a estudiar esa posibilidad de instalar una ZAV y hacer un estudio sobre seguridad.

El concejal del PSOE Joaquín Dobladez, por su parte, ha defendido el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en Vallellano y ha recordado a Vox que no se pueden instalar cámaras para garantizar la seguridad, como piden en su moción, "para controlar las mafias de los gorrillas". El debate también ha abordado el problema de los aparcamientos en Vallellano, respecto al que la oposición ha dudado de que el PP vaya a construir el aparcamiento de Puerta Córdoba que prometió.

En el debate de esta moción se han vivido unos minutos de tensión cuando ha intervenido José Carlos Ruiz (Hacemos) criticando "el tono casposo y clasista" de la moción de Vox y culpando al partido de Santiago Abascal de estar "generando odio y miedo" con este tipo de mociones que alertan de la supuesta falta de seguridad (estas semanas Vox ha defendido campañas en contra "de la inseguridad" en Palma del Río y Puente Genil). Los vecinos del barrio que asistían a la sesión han increpado al edil de izquierdas, lo que ha llevado al alcalde a pedir silencio.

Finalmente, se ha rechazado una enmienda a la totalidad que presentaron PSOE y Hacemos y se ha aprobado la enmienda del PP con los votos a favor del resto.