PP y PSOE avalan la construcción de un camping de lujo con el voto en contra de Hacemos y la abstención de Vox

El Pleno de Córdoba ha aprobado este jueves el proyecto de camping de lujo que se ubicará junto al Jardín Botánico en Córdoba. La iniciativa ha recibido el aval de los votos del Partido Popular y Partido Socialista, la abstención de Vox y los votos en contra de Hacemos Córdoba, que se ha mostrado especialmente crítico en este punto.

La iniciativa empresarial está promovida por la empresa Altanea Camp y llega al salón de plenos después de completar el trámite correspondiente en la Gerencia de Urbanismo, que lo admitió a trámite en abril del año pasado. El presidente de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, ha defendido esta propuesta, que cuenta con los informes sectoriales necesarios: de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG, Emacsa) y de las delegaciones de Turismo, Agricultura y Cultura de la Junta de Andalucía. En concreto, el edil del PP ha especificado que el proyecto tiene el aval de 37 informes sectoriales e incluye más de 200 documentos que certifican su legalidad.

Ninguno de estos argumentos ha parecido convencer al portavoz de Hacemos, Juan Hidalgo, que ha manifestado su rechazo absoluto a la construcción de este camping porque, pese a los informes citados, duda de su legalidad, ya que "detrás de las construcciones residenciales lo que hay es una urbanización encubierta" y una operación especulativa. El edil ha sostenido que la construcción contravendría el PGOU, que califica de suelo no urbanizable la zona y, "a pesar de eso, se van a hacer cabañas de madera".

El responsable de Urbanismo ha insistido en que la opinión de Hacemos tiene "un sesgo ideológico" que no tiene asiento en los informes técnicos que acompañan a este expediente y ha criticado la postura de este grupo municipal hacia el turismo en general. "¿Qué a usted no le gusta? Está en su derecho, pero su problema es que no quiere que vengan turistas a Córdoba", ha replicado Torrico.

Tiendas del camping. / CÓRDOBA

Proyecto del camping de lujo

Camp Vio es el nombre con el que Altanea Camp ha bautizado el proyecto de glamping, un campamento urbano con piscina destinado al turismo que ocupará una parcela ubicada junto al río y detrás de la Facultad de Medicina y de los Colegios Mayores, y junto a los terrenos de la Huerta Cabritera (instalaciones de ETEA). La empresa prevé invertir más de 23 millones de euros y crear 58 puestos de trabajo. La promotora asegura que será el "primer glamping de lujo en el perímetro de un casco urbano de una ciudad turística" como Córdoba y que estará a un kilómetro de la zona histórica.

El camping ocupará 68.147 metros cuadrados de suelo no urbanizable de especial protección de la Vega del Guadalquivir, contará con zonas para tiendas de campaña montadas, para cabañas y para autocaravanas. Las tiendas serán de tipo safari de menor tamaño (que irán diseminadas entre los árboles), safari deluxe (glamping, que irán colocadas sobre plataformas en la parte más escarpada del terreno) y mobilhomes (cabañas con ruedas).