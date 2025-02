Vimcorsa ultima los proyectos para construir 222 VPO en tres barrios de Córdoba

La empresa municipal de vivienda de Córdoba Vimcorsa tiene en tramitación los proyectos para levantar 222 viviendas de protección oficial (VPO) en tres barrios de Córdoba. En este caso, Vimcorsa está ultimando la adjudicación de la redacción de dichos proyectos, con tres contratos, uno ya formalizado, donde invertirá unos 900.000 euros.

Campo de la Verdad

El contrato que ya está adjudicado es el que servirá para redactar el proyecto de las 30 viviendas protegidas que se ubicarán en el Campo de la Verdad. Vimcorsa ha adjudicado, por algo más de 162.000 euros, este contrato a Rafael Alcántara Pedrajas, que tendrá unos tres meses para ejecutarlo. En este caso, Vimcorsa prevé construir un edificio con una treintena de viviendas protegidas, aparcamientos y trasteros en las parcelas del estudio detalle RG-2, según su nomenclatura en el PGOU, esto es, en los solares que hay detrás de la gasolinera del Campo de la Verdad, justo al lado del puente de El Arenal.

Solar del Campo de la Verdad donde se ubicarán las VPO. / A. J. GONZÁLEZ

Fátima

Todavía no se ha cerrado la licitación para redactar el proyecto de las 72 viviendas y los 90 alojamientos que van en la parcela 7 del PERI LE-19, es decir, en los terrenos de la antigua prisión de Fátima. Tras varios requerimientos a las empresas presentadas, la adjudicación no tardará mucho en llegar. En este caso, se han recibido 13 ofertas de empresas interesadas en hacerse con el contrato, cuyo precio de licitación es de cerca de medio millón de euros y que tiene un plazo de ejecución de tres meses. Este contrato no incluye solo la redacción del proyecto para las viviendas, sus aparcamientos y sus correspondientes trasteros, sino que también se pide a la adjudicataria incluir un aparcamiento público.

Terrenos de la antigua prisión de Fátima. / A. J. GONZÁLEZ

San Rafael de la Albaida

Algo más retrasado, pero porque se licitó más tarde, va el contrato que tiene que ver con el proyecto para levantar 30 VPO en el barrio de San Rafael de la Albaida, concretamente, en las parcelas R1 y R2 (serían 15 y 15) de este plan parcial. Este contrato se licita por cerca de 253.000 euros y tiene un plazo de ejecución de 85 días. Según la información que aparece en la Plataforma de Contratación, se han presentado cinco empresas. De nuevo el proyecto debe incluir las viviendas, los aparcamientos y los trasteros.

En los tres casos, además de redactar los proyectos básicos y de ejecución, las adjudicatarias también deberán hacer el proyecto de telecomunicaciones y de actividad calificada, el de instalaciones, el estudio de seguridad y salud, la dirección de obra, la de la ejecución y la asistencia técnica.