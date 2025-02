La red de Ciudades AVE pasa a llamarse 'Spain by train'

La Spain by train inicia una nueva etapa tras 20 años como la Red de Ciudades AVE y Córdoba ha acogido durante el martes y el miércoles su primera asamblea. Los 35 destinos, entre los que se incluye Córdoba, han aprobado la regulación para su cambio de marca y han debatido sobre aspectos de interés como la posible incorporación de las Comunidades Autónomas a la Asociación.

Además, se ha avanzado en los detalles para la celebración del primer Foro Turístico SBT, que se celebrará en el mes de junio en Puertollano y en el que se tratarán los principales asuntos del sector turístico en España. La presidenta de Spain by train y delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha indicado que “esta nueva etapa que comienza con el cambio de marca nos va a posicionar en el mapa turístico español si cabe todavía más. 35 ciudades tienen mucho que decir en el panorama turístico”. Spain by train estrenará en las próximas semanas una nueva web más interactiva y amigable para los usuarios. Además, se han iniciado ya conversaciones con los diferentes operadores del sector para que los destinos asociados den a conocer sus experiencias. La asamblea también ha dado la bienvenida a Medina del Campo, que se convierte en el destino número 35 que forma parte de Spain by train.

La teniente de alcalde delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Marián Aguilar, ha agradecido a la asociación que haya elegido la ciudad para la celebración de su primera asamblea y ha indicado que “esta unión de ciudades conectadas por la alta velocidad nos permite sumar sinergias para ofrecer al visitante la mejor experiencia turística”.

Desde el año 2004

La asociación nace en el año 2004 como Red de Ciudades AVE. Es una iniciativa de las ciudades y municipios que se conectan por medio de vía férrea utilizando la infraestructura de Alta Velocidad Española y que cuentan con una parada de AVE o proyecto de tenerla. Forman parte Albacete, Alicante, Antequera, Barcelona, Calatayud, Castelló, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Elche, Figueres, Granada, Gijón, León, Lleida, Loja, Madrid, Málaga, Medina del Campo, Murcia, Orihuela, Ourense, Palencia, Puertollano, Segovia, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid, Villanueva de Córdoba, Villena, Zamora y Zaragoza. Como ciudad adherida está Talavera de la Reina (ciudades que aún no disponen de alta velocidad), a la que se suman dos Comunidades Autónomas (Castilla La Mancha y Andalucía).