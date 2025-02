Córdoba es la segunda ciudad de España con más kilómetros de carril bici por habitante

Córdoba es la segunda ciudad de España con más kilómetros de carriles bicipor cada 100.000 habitantes. Así lo pone de relieve el análisis Ciudades MORE 2024, que elabora Pons Mobility, consultora en materia de movilidad. Ese estudio analiza varios indicadores sobre movilidad, desde carriles bici hasta disponibilidad de cargadores para coches eléctricos, todo ello en las 20 ciudades más pobladas de España. Y es en uno de esos indicadores donde Córdoba destaca por encima del resto de ciudades analizadas, el de los kilómetros de carril bici que hay en la ciudad teniendo en cuenta su población.

Según el citado análisis, en la ciudad hay 41,08 kilómetros de vía ciclista por cada 100.000 habitantes, lo que la coloca como la segunda de España, solo por detrás de Vitoria, donde se superan los 70 kilómetros. El podio lo completa Alicante, con algo más de 38 kilómetros. En cuanto a las grandes ciudades españolas donde menos kilómetros de carriles bici hay, son Málaga (4,95 kilómetros), Madrid (5,85) y Vigo (6,81).

Ciclistas en el carril bici de La Ribera. / Chencho Martínez

Como se detalla en el estudio, la movilidad ciclista promueve «el uso de la bicicleta como un medio de transporte limpio, eficiente y saludable, ofreciendo una alternativa sostenible al automóvil privado». En el caso de lo que se mide en el análisis, se explica que se calcula «la disponibilidad de infraestructura ciclista en relación con la población» lo que, entiende la consultora, indica «el nivel de compromiso de una ciudad para fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte seguro y accesible para sus habitantes».

Presencia de los carriles bici en España. / Hugo Barreiro

El uso de la bici

También es importante señalar el uso que se hace de esos carriles bici. En este caso, existe otro indicador en el estudio que analiza el porcentaje de la población que utiliza la bicicleta pública regularmente. Pese a no contar con un parque muy amplio en este sentido, Córdoba vuelve a colarse entre los primeros puestos de la lista. En concreto, se sitúa en el cuarto puesto con un porcentaje de un 19,77%, superada por Vitoria (31,91%), Gijón (20,99%) y Murcia (20,25%). En este indicador, las ciudades que se colocan a la cola son Elche (0,91%), Sevilla (3,68%) y Madrid (4,17%). Esto no quiere decir que en estas ciudades se use poco la bici, sino que se utiliza tanto el sistema público de alquiler que existe, pero sí puede existir un uso extendido de bicis privadas.

Los carriles bici futuros Es cierto que Córdoba cuenta con un nutrido sistema de carriles bici, aunque asociaciones y colectivos han criticado que es preciso un mantenimiento sostenido y también una mejor conexión entre las distintas vías. Se espera que, en los próximos meses y años, la ciudad vaya sumando kilómetros teniendo en cuenta los proyectos pendientes que manejan el Ayuntamiento y la Junta. En el caso de la administración autonómica, el carril más esperado es el que mejorará el ya existente que conecta la ciudad con Villarrubia y que incluye un acceso ciclista hasta el yacimiento de Medina Azahara. De momento, el proyecto no se ha adjudicado, aunque fuentes de la Junta aseguran a este periódico que se ejecutará. También está pendiente el carril bici que se incluirá en la avenida de Medina Azahara, cuyo proyecto de remodelación al completo todavía no ha salido a licitación. Por su parte, el Ayuntamiento tenía un paquete de obras para varios carriles bici que se adjudicaron, pero que no llegaron a ejecutare y que contaban, además, con fondos europeos. En cualquier caso, el Consistorio ha asegurado que soportará con fondos propios estos proyectos, donde se encuentra la avenida de Manolete o la A431.

Suscríbete para seguir leyendo