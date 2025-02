El sindicato de técnicos de enfermería pide al gerente del Reina Sofía que "mantenga la plantilla de TCE"

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha solicitado al director gerente del hospital Reina Sofía que mantenga la plantilla de tres técnicos en cuidados de enfermería (TCE) en la unidad de Neumología del hospital general, en todos los turnos y todos los días de la semana, con el objetivo de "poder garantizar la atención de calidad a los pacientes y la salud, tanto física como mental, de los profesionales", informa este sindicato en una nota de prensa.

"La política de la dirección gerencia de no cubrir las bajas laborales, las licencias y permisos o las reducciones de jornada por conciliación familiar, hace que en muchas ocasiones únicamente haya un TCE en el turno de noches para atender a 36 pacientes", denuncia el SAE.

En esta unidad se encuentran los pacientes que tienen patologías respiratorias complicadas (ELA, traqueostomizados, aislados, con soporte ventilatorio no invasivo…), lo que hace evidente que el trabajo realizado por dos TCAEs en los turnos de tarde y noche "no puede ser asumido por un único profesional cuando el otro se ausenta, pues supone una pérdida de cuidados asistenciales vitales, ya que no se puede garantizar la asistencia segura y de calidad".

“Durante el último mes, desde SAE hemos denunciado la falta de personal en varias unidades", explican en la nota, citando Medicina Interna, Rehabilitación, Endoscopias y Neumología. Esta situación de "carencia de profesionales", además, afecta, según el sindicato, a "todo el complejo hospitalario universitario". "En ningún sector laboral es posible que un profesional realice el trabajo de dos sin que ello tenga consecuencias negativas para su salud, como estrés laboral, ansiedad o agotamiento", continúa la nota.

"Solo con plantillas adecuadas, los cordobeses podremos tener una tranquilidad y seguridad a la hora de acudir a nuestro hospital”, explica Juan Antonio Moreno, secretario provincial de SAE en Córdoba.